True Matteo Carnieletto Afghanistan, santuario della jihad che ora mette in vendita i bambini Un bimbo afghano in piedi accanto a una tenda improvvisata durante l'inverno nel distretto di Kamber a Kabul (Getty Images)

La situazione economica del Paese è sempre più drammatica. Gli investimenti di Stati Uniti e Regno Unito sono stati quasi azzerati. Non ci sono soldi (né cibo) per mangiare e la gente cede i propri figli pur di sfamarli.L’incursore di Marina in congedo, Giuseppe Cossu: «Una parte di me è rimasta lì. Non tutto è perso, abbiamo lasciato qualcosa che germoglierà».Le sedi diplomatiche stanno diventando «cavalli di Troia» degli estremisti. Con la complicità dei governi del Vecchio continente.Lo speciale contiene tre articoli.Le pagine dei giornali che raccontano la cronaca internazionale corrono veloci. Un Paese cede il passo all’altro. Dall’Iraq si passa all’Afghanistan. Dalla Siria a Israele. Dal Libano all’Iran. Come se il mondo si congelasse e non accadesse altro negli altri luoghi della terra. Inizia una guerra, l’altra si conclude. Il valzer della morte continua. Capita poi di ritrovarsi da un giorno all’altro con un nuovo gruppo terroristico. Come se fosse nato dal nulla, apparentemente senza alcuna ragione. L’Afghanistan è uscito dalle pagine dei giornali, per cedere il passo alle cronache mediorientali. Eppure, questo Paese, nel silenzio generale, è tornato a essere un santuario della jihad. Sono passati ormai cinque anni da quando gli eserciti occidentali lasciarono (malamente il Paese). C’era la calca, in quei giorni di agosto del 2021, attorno all’aeroporto di Kabul. Afghani che cercavano disperatamente di oltrepassare i cancelli per salire su quegli aerei che avrebbero dovuto portarli in quelle nazioni con le quali avevano lavorato, spesso anche rischiando la pelle, per così tanto tempo. C’è chi ce l’ha fatta e chi no. Tra questi ultimi c’è, Houssaini che, subito dopo il ritiro, aveva cercato rifugio, con scarsi risultati, in Iran. Qualche mese, poi è costretto a tornare indietro. Ma in Afghanistan vivere era ancora peggio. Un nuovo viaggio. Un nuovo confine da oltrepassare e Teheran che, ancora una volta, lo aspetta. Poi però è scoppiata la guerra tra Donald Trump e gli ayatollah e così, ancora una volta, Houssaini è dovuto tornare indietro: «Sto affrontando enormi difficoltà», racconta alla Verità. «La lunga attesa e le continue incertezze hanno lasciato profonde ferite nella nostra vita. In particolare mia figlia maggiore è rimasta lontana dalla scuola e dagli studi per anni, e questo dolore pesa molto sul mio cuore. Forse questo era il destino che ci è toccato: rimanere sospesi nell’attesa e nelle difficoltà».Già, le difficoltà. In Afghanistan sono sempre di più. Solamente qualche settimana fa, le Nazioni Unite hanno pubblicato un nuovo report per descrivere la situazione del Paese. Tre persone su quattro non riescono a soddisfare i propri bisogni primari. Trovare un lavoro è difficile, se non impossibile. Non si vive, al massimo si campa. Un reportage realizzato dalla Bbc racconta di come i genitori siano ormai costretti a vendere i propri figli per assicurare loro un po’ di cibo e sperare qualcosa per il loro futuro. «Sono disposto a vendere le mie figlie», dice un padre afgano. «Sono povero, pieno di debiti e indifeso», aggiunge. Non sono casi isolati. Un altro, Abdul Rashid Azimi, racconta sempre alla Bbc: «Se vendo una figlia, potrei sfamare tutti gli altri miei figli per almeno quattro anni. Mi si spezza il cuore, ma è l'unico modo».Sono le moderne fiabe di Pollicino, che ci venivano raccontate quando eravamo piccoli, ma che in Afghanistan diventano realtà pur di avere un tozzo di pane in più. Gli Stati Uniti, che avevano portato con sé gran parte delle potenze occidentali nella «guerra contro il terrore», dedicano poco o nulla a questo Paese. Lo scorso anno hanno infatti quasi annullato gli aiuti. Lo stesso ha fatto il Regno Unito.E se da una parte l’Occidente delude, dall’altra i talebani se ne lavano le mani. Scaricano la colpa sul governo precedente (che pure non è esente da colpe): «Durante i 20 anni di invasione, grazie all'afflusso di dollari statunitensi, è stata creata un'economia artificiale», ha dichiarato alla Bbc Hamdullah Fitrat, vice portavoce del governo talebano. Parevano si fossero aperti i seguaci del Mullah Omar. Li vedevamo, mentre tornavano alla guida del Paese, sfrecciare su pattini a rotelle, con gli smartphone in mano, simbolo di quella modernità che dicono di combattere. Si mostravano aperti ai giornalisti eppure, forse, non sono cambiati affatto. Il nuovo decreto degli studenti del Corano sulla separazione coniugale, infatti, «rafforza la discriminazione sistemica» ed erode i diritti delle donne e delle ragazze afghane. Il codice è composto da 31 articoli ed elenca diverse motivazioni per la separazione in Afghanistan, tra cui la prolungata assenza del marito, l'«incompatibilità» tra i coniugi, la rinuncia all'Islam e la «mancanza di responsabilità da parte del marito». Il decreto, apparso nella Gazzetta Ufficiale del Paese, stabilisce anche che i contratti matrimoniali stipulati dai parenti «per conto di un minore» possono essere annullati. Il che, se si legge tra le righe (ma nemmeno troppo) significa che in Afghanistan i matrimoni tra minori non sono poi così rari. Nella maggior parte dei casi, le procedure per le donne che chiedono la separazione sono più complesse di quelle per gli uomini. Il codice, approvato dalla Guida Suprema Hibatullah Akhundzada, «fa parte di una traiettoria più ampia e profondamente preoccupante in cui i diritti delle donne e delle ragazze afghane vengono erosi», secondo quanto ha affermato Georgette Gagnon, vice rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite. «Questo provvedimento consolida ulteriormente la discriminazione sistemica nella norme e nella pratica», si legge invece nella dichiarazione delle Nazioni Unite, che aggiunge che alle donne e alle ragazze vengono negati «autonomia, opportunità e accesso alla giustizia».L’Afghanistan è diventato un buco nero. Sapere ciò che accade lì non è poi così facile. I talebani si mostrano aperti, certo. Ma poi (e in questo hanno ben appreso la lezione dagli occidentali) ti portano esattamente là dove loro desiderano per mostrarti solamente ciò che è funzionale alla loro propaganda. Ma nel Paese sono presenti oltre 20 sigle terroristiche diverse. L’Isis non è scomparso, si è ritirato. Ma solo per il momento. Ora si muove tra le montagne dell’Afghanistan o tra i deserti dell’Africa. Serpeggia pronto a colpire. Chi è riuscito a lasciare il Paese racconta che prima o poi vorrebbe tornare là dove è nato. Ma pare impossibile. I talebani controllano tutto, sanno chi sono i traditori e per chi hanno lavorato. Del resto le basi lasciate vuote non contenevano solo materiale militare, ma anche (e soprattutto) informazioni. Che ora sono in mano agli studenti del Corano. Sacerdoti in un santuario che coltiva la morte, mentre ogni gruppo attivo nel Paese urla che Allah è grande e Maometto è il suo profeta.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/afghanistan-crisi-umanitaria-talebani-jihad-2676979051.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="ce-ne-siamo-andati-ma-il-nostro-lavoro-non-e-stato-inutile-ce-ancora-speranza" data-post-id="2676979051" data-published-at="1780307512" data-use-pagination="False"> «Ce ne siamo andati. Ma il nostro lavoro non è stato inutile C’è ancora speranza» Giuseppe Cossu, incursore di Marina in congedo, è un veterano dell’Afghanistan. Ci può raccontare di questa esperienza?Ho fatto diversi turni in Afghanistan e, anche se le rotazioni erano serrate, ogni volta sembrava un teatro operativo diverso. Cambiavano le stagioni, cambiava il terreno, ma soprattutto cambiavano gli insurgent e il loro modo di agire, sempre più tecnologico e tattico.Cioè?All’inizio trovavi un certo tipo di minaccia poi tornavi mesi dopo e vedevi un’evoluzione continua: comunicazioni più sofisticate, imboscate studiate meglio, utilizzo diverso del territorio e una capacità crescente di adattarsi alle nostre procedure. Lo scenario estivo era completamente differente: il caldo, la polvere, le lunghe giornate e l’aumento dei movimenti rendevano tutto più intenso e imprevedibile. Anche durante il Ramadan percepivi un cambiamento operativo. A volte sembrava esserci una pausa apparente, ma era proprio lì che imparavi a non abbassare mai la guardia. In Afghanistan il silenzio non significava mai tranquillità. Dovevi continuamente riadattarti perché bastava pensare di aver capito il contesto per ritrovarti il giorno dopo dentro uno scenario completamente nuovo. L’imprevedibilità era costante. L’Afghanistan riusciva sempre a ricordarti che non eri mai davvero un passo avanti».Qual era il vostro rapporto con gli afghani?Cambiava completamente da zona a zona. Nelle città spesso percepivi rispetto e riconoscenza, perché vedevano concretamente quello che l’Italia stava facendo: strade, ponti, pozzi, scuole. Per molti bambini l’istruzione era diventata accessibile per la prima volta. E mentre la cooperazione lavorava per costruire, noi come forze speciali lavoravamo nell’ombra per neutralizzare le minacce più pericolose: gruppi armati che cercavano di controllare e terrorizzare la popolazione.Chissà cosa pensavano gli afghani dei centri più periferici quando vi vedevano arrivare...«In certi villaggi sembravamo arrivati da un altro pianeta. Per alcune persone eravamo il primo contatto con mezzi militari terrestri, elicotteri o velivoli. Ricordo ancora gli sguardi dei bambini: lo stupore puro. A volte scappavano appena ci vedevano, non perché avessero qualcosa da nascondere, ma semplicemente perché non avevano mai visto nulla di simile. In altri villaggi, invece, soprattutto quelli più radicalizzati, il clima era completamente diverso. Anche un gesto semplice come offrire acqua ai bambini diventava complicato. A volte la buttavano via davanti a te, altre volte arrivavano insulti o sassi. Ed è lì che capivi quanto fosse profonda la guerra psicologica e culturale che certe realtà vivevano da anni».Un Paese di contraddizioni...«Nello stesso giorno potevi trovare un sorriso sincero e pochi chilometri dopo un odio che non avevi nemmeno il tempo di capire».Cos’ha pensato di fronte allo smantellamento delle truppe occidentali?«All’inizio non riuscivo nemmeno a crederci. Poi hanno iniziato ad arrivarmi immagini e video della base dove avevo vissuto per mesi completamente in mano ai talebani. Ho visto distruggere stanze, strutture, la palestra costruita con sacrificio da tanti di noi. Per qualcuno potevano sembrare solo muri o attrezzature. Per noi no. Erano pezzi di vita, routine, fatica, fratellanza».Tutto in fumo...«Vedere tutto questo cancellato così è stata una violenza vera. Il nostro obiettivo era lasciare qualcosa di stabile: addestrare l’esercito regolare afghano, renderlo autonomo, permettergli di proteggere il proprio Paese. Credevamo davvero che potesse funzionare. E poi vedere l’aeroporto - che per molti civili rappresentava l’ultima speranza - diventare inutilizzabile è stato devastante».Diversi afghani che avevano collaborato con l’Italia hanno rischiato di rimanere lì...«Sono state tante le chiamate. Persone che avevano lavorato con noi, famiglie, interpreti che chiedevano aiuto direttamente. E tu dall’altra parte del telefono ti senti impotente, perché loro credevano in noi. Noi avevamo messo la faccia lì dentro. Oltre al sangue, oltre al sudore».Solo chi c’è stato può capirlo...«Credo che chi è stato in Afghanistan non abbia vissuto soltanto una missione militare. Una parte di noi è rimasta lì. Ed è per questo che vedere tutto crollare ha fatto così male»Secondo lei è stato inutile?No, non credo. Per oltre dieci anni abbiamo dato strumenti concreti a quella popolazione. Sicurezza, addestramento, istruzione, infrastrutture, possibilità che prima in molte zone semplicemente non esistevano. Abbiamo costruito strutture sanitarie, formato medici e personale locale, trasmesso conoscenze che prima erano assenti in intere aree del Paese. Oggi molte persone sanno riconoscere la differenza tra una patologia e l’altra, sanno quando e come curarsi, e questo ha significato anche aumentare l’aspettativa di vita di tantissime famiglie. E soprattutto abbiamo dato tempo.Cioè?«Abbiamo permesso a una generazione di bambini di andare a scuola, a molte donne di vivere una realtà diversa, a tante famiglie di immaginare un futuro che prima sembrava impossibile. Vedere l’Afghanistan in mano ai talebani fa male, inutile negarlo. Ma definire inutile tutto quello che è stato fatto significherebbe cancellare il sacrificio di chi non è tornato e anche i cambiamenti reali che, per anni, milioni di persone hanno vissuto sulla propria pelle. Le guerre non sempre finiscono come speri. Però ci sono missioni che, anche se non cambiano definitivamente un Paese, cambiano la vita delle persone che in quel periodo hanno potuto conoscere qualcosa di diverso dalla paura. E questo, per me, conta ancora»Cosa porta con sé dall’Afghanistan«Gli estremi dell’essere umano. La guerra, ma anche un’umanità incredibile. Mi porto dietro paesaggi che sembravano appartenere a un altro tempo. Montagne immense, silenzi irreali, deserti infiniti illuminati da tramonti che ti facevano quasi dimenticare dove ti trovassi davvero. Ricordo albe gelide dopo notti operative interminabili, il rumore del vento nei villaggi sperduti e quella sensazione costante di essere in un luogo duro, antico, impossibile da domare veramente. Mi porto dietro il rumore degli elicotteri nella notte, la polvere che entrava ovunque, il silenzio prima di un’operazione ma anche gli occhi dei bambini quando riuscivi a strappargli un sorriso in mezzo al nulla. E mi porto dietro la gente.L’Afghanistan non è stato solo guerra, quindi... «Ho conosciuto persone con una dignità enorme, uomini e famiglie che vivevano con pochissimo ma che trovavano comunque il modo di offrirti un tè caldo, del pane, ospitalità. In certe zone, quando conquistavi la fiducia della popolazione, sentivi una lealtà quasi assoluta. Alcuni rischiavano la vita semplicemente parlando con noi o aiutandoci. E questo peso non lo dimentichi più. Mi porto dietro volti che probabilmente non rivedrò mai più. Interpreti, bambini, anziani dei villaggi, persone che nel caos della guerra cercavano soltanto una vita normale. Ed è questo che mi ha colpito di più: la forza con cui quel popolo riusciva a rialzarsi ogni volta. L’Afghanistan mi ha insegnato quanto sia fragile la normalità che spesso diamo per scontata. Una strada sicura, una scuola aperta, un ospedale funzionante, una bambina che può studiare: lì capisci che per qualcuno tutto questo non è normale, è un privilegio enorme. E poi mi porto dietro i miei fratelli. Gli uomini con cui ho condiviso paura, stanchezza, risate, adrenalina e momenti che non si possono spiegare davvero a parole. In certi contesti il legame umano diventa qualcosa di assoluto. Infine mi porto dietro una speranza. Perché nonostante tutto quello che è successo, io continuo a credere che i semi lasciati in quegli anni non siano morti completamente. Magari cresceranno lentamente,, ma quando hai visto negli occhi di un bambino la voglia di conoscere un mondo diverso, capisci che certe idee non possono essere cancellate del tutto. E credo che sia questo il motivo per cui una parte di me, in Afghanistan, ci sia rimasta per sempre». <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem2" data-id="2" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/afghanistan-crisi-umanitaria-talebani-jihad-2676979051.html?rebelltitem=2#rebelltitem2" data-basename="le-ambasciate-in-europa-infiltrate-dai-talebani-per-controllare-i-dissidenti" data-post-id="2676979051" data-published-at="1780307512" data-use-pagination="False"> Le ambasciate in Europa «infiltrate» dai talebani per controllare i dissidenti Poco alla volta, i talebani stanno prendendo il controllo dei consolati e delle ambasciate in Unione europea. Per qualche ora, si pensava che fosse successo anche in Italia quando, qualche giorno fa, è apparso un sito, con tutti i contatti dell’ambasciata, e la bandiera degli studenti del Corano. Una notizia, subito smentita dalla stessa sede diplomatica, che ha allarmato gli afghani presenti nel nostro Paese. Sul sito appariva la bandiera bianca con la shahada, la professione di fede islamica che recita: «Non c’è Dio all’infuori di Allah e Maometto è il suo messaggero». Un programma che sa di teocrazia.Com’è possibile, pensavano gli afghani fuggiti, continuare a recarsi lì, in ambasciata, per loro che molto spesso sono ricercati dai talebani? Com’è possibile fidarsi di chi lavora lì se, come si vede plasticamente dal sito, condivide i «valori» dei talebani? Non ci si può fidare. Non ci si può più andare. Già prima non era facile, ma ora è impossibile. Fortunatamente l’allarme è rientrato subito. Ma il nocciolo della questione rimane.Perché quello che sembrava essere accaduto in Italia si è già avverato in altre sedi diplomatiche situate in Unione europea. Era già successo in Germania, come avevamo raccontato su queste pagine, creando parecchio scompiglio. Una scelta, quella di Berlino, di aprirsi ai talebani per ragioni esclusivamente di interesse politico: rimandare indietro il maggior numero possibile di rifugiati afghani, che però, a differenza di molti altri, sono davvero scappati da una guerra. Il fatto che i rappresentanti talebani abbiano ormai cittadinanza in Europa rappresenta un problema, innanzitutto di sicurezza.Per questo Nasir Ahmad Ashinda, ambasciatore dell’Afghanistan alle Nazioni Unite, ha lanciato un vero e proprio allarme parlando di un «cavallo di Troia» dei talebani, basato essenzialmente su tre punti:1 L’inserimento di emissari talebani scelti personalmente e del loro «personale tecnico» accuratamente selezionato nelle capitali europee fornisce a un regime estremista e sanzionato una base operativa fisica. Questi individui non sono soggetti ai controlli occidentali e rispondono direttamente a Kandahar.2 Quando i talebani controllano i database consolari detengono i dati biometrici, gli indirizzi di residenza e gli alberi genealogici di ogni membro della diaspora afghana, esule o richiedente asilo residente in Europa. Questo crea un’enorme falla nella sicurezza interna: un’entità violenta e repressiva, sanzionata dalle Nazioni Unite, può ora spiare, estorcere o minacciare attivamente i residenti entro i confini europei. Possono usare questa situazione come strumento di repressione e ricatto transnazionale.3 Per i talebani, questi cosiddetti accordi tecnici o l’accettazione di un funzionario nominato dai talebani non sono altro che un’acquisizione ostile. La macchina propagandistica delle «Fatah» a Kandahar la diffonde internamente come un trionfo della loro ideologia sui valori occidentali.Come nota l’ambasciatore, le cancellerie europee si stanno rendendo conto che i talebani stanno utilizzando le sedi diplomatiche in Occidente per portare avanti la propria vendetta. Per andare a cercare casa per casa i dissidenti, con il lasciapassare dei governi europei. Tutto questo è tollerabile per il Vecchio continente? Dopo una guerra durata vent’anni, che ha tolto più di quello che ha lasciato davvero. Dopo che gli afghani sono stati abbandonati a loro stessi? Ma soprattutto: l’Europa può permettere che le sue ambasciate diventino il centro non solo di propaganda estremista ma anche, forse, di eventuali attacchi contro l’Occidente? Non è un caso che, come si evince da numerosi documenti, l’attentato contro le Torri Gemelle dell’11 settembre fu reso possibile grazie anche ai servigi dell’ambasciata saudita. Vogliamo davvero che la storia si replichi, soprattutto ora che il jihadismo pare aver alzato la testa in Europa? I talebani non sono cambiati. Sono sempre loro. Restano i seguaci del mullah Omar, nonostante ora utilizzino il telefono come se fossero degli influencer.