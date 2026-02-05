True Carmen Giuffrida Toghe pro referendum zitte, temono vendette Nel riquadro Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale dei minorenni (Imagoeconomica)

In Italia è impossibile per un magistrato avanzare di grado solo per meriti. Separare le carriere è fondamentale. E l’Alta corte può porre fine alla prassi di utilizzare lo strumento disciplinare «allegramente» per colpire i non allineati e graziare i propri adepti.Si avvicina la data del referendum e, in mezzo a un mare di slogan, se fossi una persona non esperta di diritto probabilmente voterei per tifoseria. Ma il referendum è una cosa seria, è un momento importante in cui chi di solito non ha voce in capitolo può finalmente dire la sua.Carmen Giuffrida, giudice del Tribunale per i minorenniI punti oggetto della riforma sono tre: la separazione delle carriere, il sorteggio dei consiglieri del Consiglio superiore della magistratura e la costituzione dell’Alta corte. Nell’attuale sistema, il pubblico ministero e il giudice superano lo stesso concorso, frequentano la stessa scuola, lo stesso Consiglio superiore si occupa delle loro carriere, indossano la stessa toga. Insomma, sono e si definiscono colleghi. Se voi foste imputati in un procedimento penale - e non è un’ipotesi così peregrina perché si può essere imputati anche per un grave incidente stradale o per un decesso durante un intervento chirurgico - come vi sentireste se il vostro accusatore fosse un collega di chi vi deve giudicare? Con questo non voglio dire che il giudice decida in mala fede accordandosi con il pubblico ministero, dico semplicemente che tutti noi vorremmo comunque essere sicuri della sua terzietà rispetto alle parti processuali. E questa è una legittima aspettativa che trova conforto proprio nella Costituzione.Ci raccontano, però, che, separando le carriere, si rischia di trasformare il pubblico ministero in un superpoliziotto e al contempo ci dicono che verrà sottoposto alla politica. Ed ecco che si entra in confusione. Non si capisce bene: il pubblico ministero si trasforma in Superman con dei superpoteri oppure verrà reso succube dei politici? In realtà non accadrà né una cosa né l’altra. Infatti, i poteri del pubblico ministero sono già ampiamente descritti nel Codice di procedura penale e nessuno di questi viene modificato dalla riforma. Né il pubblico ministero verrà sottoposto al potere esecutivo perché l’articolo 104 della Costituzione è chiarissimo nell’affermare che la magistratura, sia inquirente che requirente, costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Infatti, proprio per tutelare tale indipendenza, la riforma prevede l’istituzione di un secondo Consiglio superiore della magistratura, appositamente per i pubblici ministeri, che avrà la stessa identica composizione del Consiglio superiore dei giudici e quindi una composizione maggioritaria della componente togata che garantirà la magistratura da ogni ingerenza esterna.C’è, poi, la questione del sorteggio. Il Csm è composto, per 2/3, da membri togati (magistrati) eletti dagli stessi magistrati e, per 1/3, da laici (professori universitari di materie giuridiche e avvocati) eletti dal Parlamento in seduta comune. Con la riforma si prevede che, permanendo la composizione maggioritaria dei togati nei due Csm, i membri togati vengano estratti a sorte rispettivamente tra i pubblici ministeri e i giudici e i membri laici vengano estratti a sorte tra una rosa di nomi identificati dal Parlamento.Sul punto è intervenuto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il quale, forte della sua fama, vi ha detto che questa differenza «è una truffa». Ma lui sa bene che non è una truffa perché è irrealistico prevedere un sorteggio «secco» dei membri laici in quanto il sorteggio dovrebbe essere effettuato tra più di 250.000 avvocati e migliaia di professori, molti dei quali non hanno mai neanche messo piede in un’aula di giustizia. Ed è per questo che è necessaria una «scrematura».Il sorteggio tra i magistrati è tutt’altra cosa, avviene all’interno di un numero limitato di persone (circa 9.000) tutti altamente qualificati, avendo superato forse il concorso più difficile in Italia, e tutti professionalmente impegnati nella quotidianità con funzioni diverse e di rilievo.Ma veniamo al perché del sorteggio dei consiglieri del Csm.In Italia, le correnti della magistratura hanno letteralmente occupato abusivamente il Csm attraverso il cosiddetto correntismo. È praticamente impossibile che un magistrato indipendente venga eletto consigliere. Il risultato è che ogni decisione presa dal Csm è sempre orientata dagli accordi tra le correnti ed è altrettanto impossibile per un magistrato fare carriera solo per meriti, potendo semmai capitare che un simpatizzante di corrente abbia per coincidenza anche dei meriti.Inorridito al pensiero del sorteggio, il fronte del No ha obiettato che «anche i consiglieri comunali del più sperduto Comune vengono eletti», facendo così leva sul principio di democrazia rappresentativa - che a dir loro verrebbe violato - e inducendo pertanto la gente comune a temere una nuova dittatura.Ma difendere la rappresentatività politica e ideologica dei singoli magistrati conduce alla paradossale situazione in cui il consigliere che decide della carriera di un magistrato al contempo lo rappresenti. In pratica, con eccessiva semplificazione, è come se un cittadino comune dovesse fare un concorso e potesse scegliersi gli esaminatori. Il Csm è, invece, l’organo che garantisce l’indipendenza dei magistrati da indebite interferenze di altri poteri dello Stato così come da interferenze interne, compito quest’ultimo che non può svolgere se composto dai rappresentanti delle quattro correnti, spesso anche collaterali alla politica.Inoltre, non scordiamo che la componente togata rimane pur sempre maggioritaria e che i consiglieri togati non hanno il compito di «fare cordate» per difendere i magistrati dai consiglieri laici, ma solo quello di applicare la legge.Il correntismo, sino a oggi, ha determinato un vero e proprio Sistema che si attiva alla sia pur minima condotta dissenziente dei magistrati. Per sopravvivere non si deve necessariamente essere iscritti a una corrente, basta essere dei simpatizzanti o «non disturbanti». Ciò implica, ad esempio, l’impossibilità di «sfidare» le decisioni del Csm. Se un magistrato ritiene di essere stato ingiustamente escluso, ma vuole conservare la speranza di poter un giorno ottenere il posto a cui ambisce, è meglio che non sfidi il Sistema impugnando il provvedimento ingiusto dinanzi al giudice amministrativo. Iniziativa che, tra l’altro, sarebbe comunque inutile visto che il Csm non adempie quasi mai. Deve solo mettersi in fila e attendere in religioso silenzio che arrivi il tuo turno. Anche perché il Sistema può colpire il collega dissenziente in tanti modi: con la diffusione di una cattiva fama immeritata, con valutazioni professionali negative, con trasferimenti per incompatibilità ambientale o con l’abuso di procedimenti disciplinari e, a volte, addirittura penali. Per quanto si possa amare il proprio lavoro, così non si può lavorare serenamente.Per comprendere la gravità della situazione, basti pensare che ho invitato tantissimi colleghi - che so per certo voteranno sì - a venire allo scoperto, ma non c’è stato verso di convincerli perché terrorizzati da possibili ripercussioni, avendo peraltro parte di loro già soffertone abbastanza. Solo a titolo di esempio, mentre scrivevo questo articolo, mi è arrivato un messaggio da un collega che diceva «in un momento in cui non posso espormi, sei la mia voce e ti ringrazio per il tuo coraggio». Questo messaggio, prima che lusingarmi, mi ha profondamente rattristato perché mai avrei pensato che in magistratura si potesse arrivare a tanto.La gente comune potrà pensare che questo non abbia alcuna ripercussione sulla propria vita, ma io credo sia esattamente il contrario, non solo perché è interesse di tutti che i magistrati lavorino serenamente senza doversi occupare di schivare i colpi dei «correntizzati» e senza dover perdere tempo in estenuanti ricorsi, ma anche perché il Sistema si presta a facili abusi che possono, eccome, condizionare il funzionamento della macchina della giustizia. A titolo di esempio, riporto quanto scritto da un procuratore, qualche anno fa, a un suo aggiunto in disaccordo sulla suddivisione dei compiti: «Ricordati che al plenum sei stato nominato aggiunto per un solo voto di scarto e questo è il voto di Magistratura democratica. Avrei potuto dire a uno dei miei che mi rompevi i coglioni e di andare a fare la pipì al momento del voto». Ecco, questa discussione per la suddivisione di compiti avrebbe potuto riguardare un procedimento penale da istruire o non istruire, una persona da indagare o non indagare, un indagato per cui richiedere la misura cautelare o non richiederla. E questo, sì che può avere incidenza sulla vita di ciascuno di noi.Infine, la riforma prevede l’istituzione di un’Alta corte. Allo stato attuale, lo strumento disciplinare viene usato «allegramente» dalle correnti che ne abusano nei confronti dei non allineati, graziando, invece, i propri. Basti pensare al caso Palamara in cui, a fronte di numerosi magistrati coinvolti, pochissime sono state le sanzioni disciplinari irrogate (le chat tra Luca Palamara e i soggetti coinvolti sono molte e sono pubbliche).Non pensate che sia opportuno che l’organo che si occupa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati sia diverso da quello che si occupa delle loro carriere? Eppure, anche tale punto della riforma viene considerato come un tentativo di sottoporre la magistratura al governo. Tuttavia, va sottolineato che l’organo sarà composto in maggioranza da magistrati (nove, a cui si aggiungerebbero sei laici), che è previsto un doppio grado di giudizio (oggi ne è previsto solo uno) e che è possibile anche un giudizio di Cassazione. Dunque, non si vede come, in presenza di composizione maggioritaria dei togati, si possa sottomettere la magistratura all’esecutivo.Per ciò che mi riguarda, io ho ormai fatto la mia dichiarazione pubblica di voto. Ma agli elettori non voglio dire come votare, voglio semmai dire come non votare: non votate per tifoseria, non votate perché lo dice qualcuno che avete identificato come un supereroe, non votate sulla base di slogan falsi che distolgono l’attenzione dal merito della riforma e soprattutto non votate sulla base di chi propone la riforma.Ascoltate, confrontate ed elaborate criticamente.