Francesco Borgonovo
2026-02-05

Autogol Pd: «Chi vota Sì è un fascista». Dem per il Sì infuriati

Autogol Pd: «Chi vota Sì è un fascista». Dem per il Sì infuriati
Pina Picierno, tra gli indignati Pd per il post del partito sul referendum, nel riquadro (Ansa)
Grottesco video del partito della Schlein: per colpire Casapound finisce per far inviperire i propri esponenti favorevoli alla riforma.

Non possiamo dire di non averli avvisati: attenti ad accusare gli altri di essere fascisti, perché prima o poi qualcuno accuserà voi. E infatti, puntualmente, è accaduto. Anzi, a dirla tutta è successo qualcosa di persino più patetico: a sinistra, non sapendo più a chi ritirare la patacca nera, hanno cominciato a darsi dei fascisti tra di loro. Segno che davvero, con questi progressisti, nessuno è al sicuro.

pd referendum
True

Dl Sicurezza, ritorna il blocco navale. Colle in campo su «scudo» e fermo

Dl Sicurezza, ritorna il blocco navale. Colle in campo su «scudo» e fermo
(Ansa)
Mantovano sale al Quirinale per sciogliere i dubbi del capo dello Stato e conferma il clima di dialogo. Oggi in cdm la stretta sulle armi da taglio. Da superare i rilievi sulle deroghe alle forze dell’ordine e i Daspo.

Sul pacchetto Sicurezza ci sono ancora dubbi e certezze, a poche ore dal Consiglio dei ministri che oggi dovrebbe varare le nuove norme elaborate dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si compongono di un decreto legge e un disegno di legge.

ddl sicurezza

Milano-Cortina, la Polizia postale in campo per la sicurezza cibernetica

True
Milano-Cortina, la Polizia postale in campo per la sicurezza cibernetica

La polizia è già al lavoro per la sicurezza informatica dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Già da 10 giorni gli specialisti della polizia postale sono attivi sui principali siti legati all’evento, garantendo sicurezza e controllo, come spiega il direttore Ivano Gabrielli.

Il loro intervento – viene sottolineato – si inserisce in un percorso consolidato volto a proteggere le infrastrutture critiche e monitorare la rete, sia per motivi di ordine pubblico sia per prevenire eventuali minacce di matrice terroristica. Il Technology Operations Centre (Toc), attivo ogni giorno 24 ore su 24, è il cuore delle operazioni. Qui lavorano esperti pronti a individuare anomalie e intervenire subito in caso di incidenti informatici. Il dispositivo operativo coinvolge anche i Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica (Cosc) e le strutture di pronto intervento, con il contributo diretto degli specialisti presenti nelle Sale Operative Interforze (Soi).

polizia olimpiadi
True

Città blindata e incubo black bloc: a Milano le Olimpiadi del traffico

Per gli Usa attesi Vance e Rubio. Merz c’è, Macron in dubbio. Domani show a San Siro.

Una Milano blindata accoglierà oggi gli ospiti per la cena di gala organizzata alla Fabbrica del vapore dal Cio in onore dei capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti. A fare gli onori di casa, oltre alla presidente, Kirsty Coventry, ci saranno anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier, Giorgia Meloni.

olimpiadi milano cortina
True

Resa dei conti nell’élite di Torino che fino a ieri ha lisciato i collettivi

Resa dei conti nell'élite di Torino che fino a ieri ha lisciato i collettivi
Dopo la reprimenda della procuratrice all’«area grigia» della borghesia, parte l’autocritica tra prof e vertici dell’ateneo (imbrattato con slogan contro la polizia). E Marco Revelli smonta la favola degli «infiltrati» al corteo.

Tutto comincia con l’intervento della procuratrice generale di Torino all’inaugurazione dell’anno giudiziario: sabato, Lucia Musti randella l’«area grigia», «di matrice colta e borghese», che in città mantiene una «benevola tolleranza» verso i violenti di Askatasuna e diffonde una «lettura compiacente di condotte che altro non sono che gravi reati».

università torino
