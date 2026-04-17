Redazione digitale Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a Napoli True play icon

Caccia all’uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, nel quartiere Vomero a Napoli. I rapinatori, dopo aver scassinato e portato via diverse decine di cassette di sicurezza, si sono dileguati allontanandosi nelle fogne. Venticinque tra dipendenti e clienti sono stati tenuti in ostaggio dai banditi, che avevano il volto coperto da maschere che alcuni hanno ricondotto al volto di attori cinematografici.I clienti della Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro, a Napoli, si sono messi in fila da questa mattina — dopo essere rimasti già fino a notte davanti all’istituto di credito — per fornire al personale i dettagli relativi alle proprie cassette di sicurezza, bottino dei rapinatori che ieri hanno svaligiato la banca. «L’hanno aperta con il cacciavite. È diventato troppo facile rapinare una banca», racconta una donna dopo aver scoperto che la sua cassetta di sicurezza è stata aperta.Sul luogo della rapina sono presenti anche gli uomini della municipalizzata Abc Napoli. Gli operai dovranno infatti aiutare le forze dell’ordine e gli investigatori a individuare il percorso che i banditi avrebbero seguito per la fuga, riuscendo ad allontanarsi attraverso le fogne. È stato scavato un tunnel, frutto di un lavoro evidentemente minuzioso e particolarmente lungo nel tempo: un’attività condotta con modalità che fanno pensare anche a mani esperte, capaci di effettuare lo scavo senza farsi notare.