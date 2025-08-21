Marcello Veneziani
2025-08-21

La Rai resta lo specchio dell’Italia. Di bello, le è rimasto solo il passato

La Rai resta lo specchio dell’Italia. Di bello, le è rimasto solo il passato
Raffaella Carrà all'edizione di Canzonissima del 1971 (Getty Images)
Il programma più godibile, «Techetechete», ripropone le performance di Baudo, Mina e la Carrà. Il presente scorre senza lasciare il segno, la televisione non è più la piazza principale ma soltanto un media laterale.
rai

Quando censurare i russi era una cosa seria

Quando censurare i russi era una cosa seria
Grossman con gli amici Semën Tumarkin ed Efim Kugel’ a Zagorjanka, 1946
Altro che Gergiev: la vicenda di Grossman è la riprova della vera, tragica repressione operata dai sovietici contro gli intellettuali. Domani prende il via la mostra che ricorda il grande autore, divenuto noto molti anni dopo la morte e oscurato per motivi politici.
meeting rimini grossman

Germania, basta follie per il green. Via i sussidi al solare domestico

Germania, basta follie per il green. Via i sussidi al solare domestico
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz (Getty Images)
Il governo pensa di mettere fine agli incentivi a pioggia: «I pannelli redditizi da sé».
germania green

Brasile, trovata nel cellulare di Bolsonaro una bozza di richiesta di asilo a Milei

Brasile, trovata nel cellulare di Bolsonaro una bozza di richiesta di asilo a Milei
Jair Bolsonaro (Ansa)

La polizia federale ha rinvenuto un documento di circa 30 pagine indirizzato al presidente argentino. La scoperta si inserisce nell’inchiesta che vede sotto accusa l’ex capo di Stato e alcuni suoi familiari, con sentenza attesa a settembre.

brasile bolsonaro

