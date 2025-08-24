Quoziente familiare e non solo: le proposte a favore della natalità

2025-08-24
Frank Furedi
Nel suo ultimo libro Frank Furedi analizza la crociata in corso contro l’Occidente. E i danni che ha causato, a partire dalla vergogna che le persone provano per le proprie radici. Donald Trump reagisce a suo modo, gli altri dormono.
2025-08-24
Investire sulle persone, senza paura. La banca rivoluzionaria di Giannini
Amadeo Peter Giannini
All’età di 6 anni, il fondatore della Bank of Italy vide uccidere suo padre per un dollaro. Una ferita che generò una visione inedita: rapporti umani e profitto non sono in antitesi. E chi ha i calli sulle mani merita un credito.
2025-08-24
«Più fondi in Italia. I benefici alle banche devono diventare aiuti per i cittadini»
Giancarlo Giorgetti (Getty Images)
Il richiamo di Giorgetti dal Meeting. Piantedosi sul presunto video di Almasri: «L’ho visto, sembra di molti anni fa».
Antonio Decaro (Imagoeconomica)
In vista delle Regionali continuano le spaccature sia dentro il partito, sia fra Pd e suoi alleati. Decaro si candida ma chiedendo polemicamente indipendenza da Emiliano a Vendola, che ribattono piccati.