Maria Vittoria Galassi
2025-08-24

Quoziente familiare e non solo: le proposte a favore della natalità

A Rimini focus sulle strategie per aiutare chi vuole più figli: siamo maglia nera.
Se ci arrendiamo ai barbari woke vinceranno la loro guerra al passato

Frank Furedi
Nel suo ultimo libro Frank Furedi analizza la crociata in corso contro l’Occidente. E i danni che ha causato, a partire dalla vergogna che le persone provano per le proprie radici. Donald Trump reagisce a suo modo, gli altri dormono.
Investire sulle persone, senza paura. La banca rivoluzionaria di Giannini

Amadeo Peter Giannini
All’età di 6 anni, il fondatore della Bank of Italy vide uccidere suo padre per un dollaro. Una ferita che generò una visione inedita: rapporti umani e profitto non sono in antitesi. E chi ha i calli sulle mani merita un credito.
«Più fondi in Italia. I benefici alle banche devono diventare aiuti per i cittadini»

Giancarlo Giorgetti (Getty Images)
Il richiamo di Giorgetti dal Meeting. Piantedosi sul presunto video di Almasri: «L’ho visto, sembra di molti anni fa».
Il campo largo diventa campo minato. Dem a pezzi dalla Toscana alla Puglia

Antonio Decaro (Imagoeconomica)
In vista delle Regionali continuano le spaccature sia dentro il partito, sia fra Pd e suoi alleati. Decaro si candida ma chiedendo polemicamente indipendenza da Emiliano a Vendola, che ribattono piccati.
