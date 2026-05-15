True Francesco Borgonovo Patrizia Floder Reitter and «Propaganda sul virus per creare mercato» La nave da crociera olandese MV Hondius è ancorata al largo della città di Praia, sull’isola di Santiago, a Capo Verde, il 4 maggio 2026, dopo che tre persone erano morte a bordo a causa di una sindrome respiratoria acuta (Ansa)

«Repubblica» scrive che i medici sono preoccupati. Insomma, tira aria di vaccino. Che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, «oggi non è né utile né necessario». Incredibilmente, la pensa uguale persino la virostar Andrea Crisanti: «Non ci sono le basi per farlo».Gli episodi registrati nel mondo restano undici. Il ministro Orazio Schillaci predica calma.Lo speciale contiene due articoliL’allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C’è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti; chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. La verità la dice Juan Bertoglio, internista immunologo cileno con esperienza quarantennale che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes. «Il problema principale, qui, è quella che io chiamo disinfodemia. Una epidemia o pandemia di disinformazione. Una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato».In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, a cui è bastato annunciare di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i profitti in Borsa. «Parlare di vaccini è come parlare di automobili», sorride Bertoglio. «Sono tanti, sono diversi. Oggi ne abbiamo di due classi: quelli naturali, con il patogeno inattivato, oppure mRna sintetici. Questi ultimi sono farmaci perché sono assolutamente artificiali. Io sono un ottimista prudente con i vaccini. Penso che abbiano fatto molto bene, qui da noi hanno salvato tante vite, 50 anni fa le malattie infettive erano al primo posto come causa di morte, adesso sono al ventesimo. Però, se parliamo di virus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino mRna avrebbe tutti i problemi della biotecnologia mRna senza, però, alcun vantaggio. Mentre un vaccino naturale noi ce l’abbiamo, è stato sviluppato in Cile, lo utilizziamo adesso per ottenere anticorpi negli animali per sperimentazione biologica, per fare il test diagnostico e come antidoto per la infezione acuta nei pazienti gravi».L’idea, però, di un vaccino su larga scala di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio è assurda. «Quante sono le persone a rischio?», dice. «In Argentina, nel Sud della Bolivia, in Cile ci sono 80/90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo all’anno? 80-90 casi e 90 milioni di persone, uno per milione, tutti sparsi in un grande territorio. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? Si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto, lavoratori che stanno nella foresta, gente così». Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega l’esperto, non dovrebbe generare allarmi. «La contagiosità del virus è molto bassa nonostante la patogenicità. La virulenza del virus è molto alta, 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Si trasmette o no tra le persone? C’è evidenza e correlazione epidemiologica ma non c’è una conferma infettivologica precisa: correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità». Tradotto: non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo, ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso.Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del Pd e virostar di chiara fama. Gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta: «Io non so preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati. Ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere, ed è frutto di un’ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata».Secondo Crisanti, «è evidente che i passeggeri quel virus se lo sono presi sulla nave. Che è un ecosistema estremamente fragile. Ci saranno dentro 7-8.000 persone che condividono tutta una serie di servizi, le cucine, i sistemi di scarico, le piscine... È una struttura, dal punto di vista epidemiologico, estremamente fragile. Quindi non bisogna fare parecchia attenzione». Nonostante ciò, Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. «Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l’apparato urinario, punto. Quello americano più o meno è la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c’è il virus. Però, anche in quel caso, il virus è fragilissimo, non resiste nell’ambiente. Come lo dobbiamo dire?».Incredibilmente, Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. «Guardi, il vaccino non è possibile da fare, cominciamo a chiarire subito questa cosa», taglia corto. «Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come - con 200 casi all’anno - si riesca a fare un vaccino e quali controlli possano essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente». Tuttavia Moderna un vaccino lo ha annunciato. «Penso che sia più un effetto notizia che un vero e propro investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all’anno e che ha una trasmessibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un’impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino». Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi no vax evocati da alcuni giornali. Sono esperti molto autorevoli e pure medici prestati alla politica. I quali dall’Hantavirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo.Restano tre domande. Prima: perché certi media ancora alzano i toni? Seconda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza: secondo voi, tra le prima e la seconda c’è qualche correlazione? <div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/propaganda-sul-virus-per-creare-mercato-2676896424.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="negativi-tutti-i-test-sui-casi-sospetti-in-italia" data-post-id="2676896424" data-published-at="1778786811" data-use-pagination="False"> Negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l’Hantavirus sono undici, dei quali otto confermati, due probabili e uno non conclusivo; che i decessi restano i tre iniziali e che il rischio per la popolazione rimane «molto basso». In Italia, il test dell’Hantavirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento: non c’è alcun nuovo caso.Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Mv Hondius o sul volo Klm dove uno dei passeggeri era stato, seppur per pochi minuti, Mirjam Schilperoord, 69 anni, deceduta poi a Johannesburg per Hantavirus come il marito Leo, di 72 anni, il paziente «zero» morto l’11 aprile per il virus dei ratti. Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato «debolmente positivo». Tutto è sotto controllo al momento, pare, e il ministro della Salute, Orazio Schillaci, va ripetendo: «Nessun allarmismo». Nella sua circolare dell’11 maggio ha richiamato l’attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio «seguendo le misure di protezione quali l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi) basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore (ad esempio, Ffp2), guanti, camice e protezione oculare, e di prevenzione e controllo idonei». Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter A. McCullough, segnalando su X proprio una situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto statunitense di Covid 19 e sindromi da danno vaccinale postava: «Immagini di “Biosicurezza”», sopra la foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al B&b di Milano del sessantenne inglese venuto a contatto con due persone contagiate dall’Hantavirus.McCullough scriveva: «Mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. L’uomo sulla barella non ha l’Hantavirus, è stato un contatto casuale […] l’Hantavirus non si trasmette tramite contatto casuale P2P (da persona a persona, ndr)». Il medico, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: «Perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza Dpi?».Già, come avevano suscitato proteste le immagini pubblicate da Abc durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della Mv Hondius. In un video si vedeva uno psichiatra, incaricato di fornire supporto psicologico, mentre scendeva da uno degli autobus dell’Unità di emergenza militare con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. Apriti cielo, era iniziato il processo all’untore. Dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento.