True Alessandro Rico Ai riformatori dell’Unione europea manca solo l’ultimo passo: abolirla

Manfred Weber, capo del Ppe, torna a invocare l’eliminazione dell’unanimità. Romano Prodi non va per il sottile: senza manco cambiare i Trattati, li vuole aggirare. Ciò significa che la presunta cura per l’Ue, in realtà, è il suo funerale.L’Unione europea non funziona. Vero. Ma se cambiarla equivale, di fatto, a smontarla, tanto vale raccontarsi la verità e compiere un passetto in più. Abolendola. Da fronti diversi, ma con scopi simili, prima Romano Prodi sulla Stampa e poi, ieri, Manfred Weber sul Corriere della Sera, hanno ripreso l’assedio al principio dell’unanimità. Il fondatore dell’Ulivo ha sposato l’idea dell’«Europa a più velocità», che si è vista di nuovo all’opera qualche giorno fa, con il vertice E6 dei ministri delle Finanze di Germania, Italia, Spagna, Francia, Polonia e Paesi Bassi. Il capo del Ppe, che da teutonico è più ligio alle forme di noi mediterranei, è scettico rispetto all’espediente delle convergenze a progetto: «Non è “Europa”», ha osservato sul quotidiano di via Solferino. «Sono singoli Paesi». Il leader dei popolari crede che si debbano fondere in un’unica figura i presidenti della Commissione e del Consiglio, sottoponendola al vaglio dei cittadini. Sorvoliamo sugli aspetti irrealistici di una campagna elettorale che andrebbe condotta in lingue diverse, in 27 Paesi con storia, cultura e interessi differenti. Molti di essi, per di più, sarebbero condannati all’irrilevanza dal vero obiettivo dei riformatori. Sia Prodi sia Weber, infatti, concordano sul punto fondamentale: il diritto di veto va abolito. Adesso, ha osservato il tedesco, per colpa di quel cavillo, «nessuno prende sul serio la posizione dell’Ue e si cercano altri formati». «Chi decide va avanti e gli altri si arrangino», ha tagliato corto il Professore. Il quale, in attesa che ci si trovi costretti a registrare ufficialmente lo scardinamento dei Trattati, propone di aggirarli attraverso l’artificio dei binari plurimi.Giorgia Meloni è sempre stata perplessa dall’ipotesi di eliminare il freno d’emergenza. Di quanto ciò sarebbe pericoloso, ce ne siamo accorti con il negoziato sul sequestro degli asset russi: con un cavillo, Ursula von der Leyen era riuscita a imporre una decisione a maggioranza qualificata. E solo la sensatezza delle obiezioni belghe, unita al lavorio di Roma e Parigi, hanno permesso di evitare il suicidio finanziario dell’Ue. Ora, Antonio Tajani si è fatto promotore del superamento del veto negli indirizzi di politica estera. Non a caso, è agli azzurri che si aggrappa chi vorrebbe sopprimerlo, pur di neutralizzare l’opposizione della destra.Sarebbe interessante sapere cosa pensa il principale rappresentante di Berlino, Friedrich Merz, dei progetti del suo connazionale e compagno di partito. Il cancelliere, non esattamente in sintonia con Weber e con la baronessa, sta battendo la strada dei bilaterali con i Paesi amici. Compreso il nostro.Inoltre, è lecito porsi qualche domanda sul pretesto cui ci si sta ancorando per invocare la trasformazione dell’Ue: la presunta inaffidabilità degli Usa. O si sta commettendo l’errore di schiacciarli su Donald Trump, che non è eterno e potrebbe essere sostituito da un presidente più benevolo verso il Vecchio continente; oppure ci si è resi conto che la storia è cambiata, che per Washington la priorità non è il contenimento della Russia bensì il teatro asiatico e che è questo il motivo per cui gli americani ci snobbano. Ma allora si dovrebbe ammettere che il problema non è Trump. È almeno dal pivot to Asia di Barack Obama che l’ottica degli Stati Uniti si è evoluta. Prodi, ad esempio, ha riconosciuto che Joe Biden ha temperato l’ostilità del tycoon «sul piano politico, ma non su quello economico». Il nodo, però, è che qualunque sia la via d’uscita dall’impasse dell’Europa - il Ppe sogna in grande, il padre del centrosinistra si accontenterebbe di cominciare con un sotterfugio - ogni soluzione ne implica la dissoluzione.L’esistenza, in varie materie cruciali, di un potere di blocco concesso anche agli Stati membri meno influenti, è una garanzia di equipollenza in seno a un’Unione che non è - e non può essere - una federazione né una confederazione. Senza di esso, quale attrattiva costituirebbe il club, al netto dei sussidi che si potrebbe sperare di ricevere dai contributori netti al bilancio comune? E dell’ombrello militare previsto dall’articolo 42 del Trattato Ue? All’Ucraina è stata offerta questa modalità d’ingresso di serie B. Sarebbe un privilegio o un’umiliazione?Dall’altro lato, il lodo Prodi equivale, sì, alla vanificazione del requisito dell’unanimità, ma è anche un ritorno ai prodromi dell’Ue. All’epoca in cui pochi grossi Paesi, tra cui l’Italia, si accordavano su alcune questioni cruciali - materie prime, energia, persino un programma nucleare bellico, che saltò soltanto quando la Francia di Charles de Gaulle diede forfait per costruirsi la sua nazionalissima force de frappe - e stabilivano che la cooperazione conveniva di più della competizione. Per inciso: alla Meloni e ai sovranisti, almeno quelli dotati di pensiero strategico, potrebbe non dispiacere. Ma si tratta di scenari che ci allontanano anni luce da quel che l’Ue è oggi e dal modo in cui è stata congegnata. Ciò che ci viene venduto come una cura per l’Europa, in verità, è il suo funerale. Dopodiché, non è detto che non possa risorgere trasfigurata. Lo si legge sul logo dell’editore Loescher: «È bello doppo il morire vivere anchora».