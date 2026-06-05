oggi in edicola

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 Redazione digitale
2026-06-05

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Pasolini modesto: esaltato. Corti magnifico: snobbato

Pasolini modesto: esaltato. Corti magnifico: snobbato
Pier Paolo Pasolini e Eugenio Corti (Ansa)
La prova che educazione e istruzione non si sono evolute è facile da rintracciare. A Pier Paolo Pasolini, allineato al marxismo, vengono intitolate scuole ed è inserito in tutti i programmi. Un gigante come Eugenio Corti, con milioni di lettori, è di fatto oscurato.

Ben due persone mi hanno ringraziato per aver fatto loro scoprire Eugenio Corti, grazie a un articolo sulla Verità. A Eugenio Corti risultano intitolate sostanzialmente zero scuole statali di rilievo nazionale; non emergono istituti scolastici ufficiali che portino stabilmente il suo nome.

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pasolini eugenio corti
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Palantir, Nvidia & C: la scommessa da 700 miliardi che divide i mercati

Salvatore Gaziano (Soldi Expert): «La concorrenza costringerà i colossi del settore ad abbassare i prezzi, facendo scendere i guadagni. Certi ritmi di ascesa sono insostenibili. Perciò si rischiano correzioni violente».

La corsa dei titoli legati all’Intelligenza artificiale è l’inizio di una nuova era industriale o una bolla destinata a sgonfiarsi? A fine maggio 2026 il dilemma domina i mercati. I semiconduttori hanno generato quasi la metà dei guadagni dell’S&P 500 dalla fine di marzo, arrivando al 18% del paniere: un dato che impone prudenza.

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titoli ai
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Berlusconi e l’arte di saper vincere. «Se conquisto le mamme, è fatta»

Berlusconi e l’arte di saper vincere. «Se conquisto le mamme, è fatta»
Imagoeconomica
Il Cav aveva un istinto naturale per la seduzione degli elettori. Quando finiva la giornata, aveva le tasche piene di bigliettini con richieste dei suoi fan. Inoltre aveva ben capito chi è che comanda veramente in casa.

«La politica è l’arte di impedire alla gente di impicciarsi di ciò che la riguarda», ha scritto in modo fulminante, in uno dei suoi Quaderni, il poeta francese Paul Valéry.

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marco galluzzo berlusconi

Migranti, Procaccini: «L’Europa si uniforma alla strategia italiana»

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Migranti, Procaccini: «L’Europa si uniforma alla strategia italiana» play icon

«La rivoluzione del modello Meloni è stata far capire che il problema dell’immigrazione va affrontato nella dimensione esterna». Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, commentando l’accordo sulle nuove regole Ue per i rimpatri e rivendicando l’approccio italiano basato su hub nei Paesi terzi, selezione prima delle partenze e contrasto ai trafficanti.

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