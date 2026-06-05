True Carlo Tarallo Meloni e la maggioranza alla carica. «Teoremi sul centrodestra smentiti» Marina Berlusconi (Ansa)

Imbarazzo palpabile nel centrosinistra: nessun commento da esponenti di Pd e M5s.«Ora che mio padre non c’è più, chi potrà mai restituirgli il tempo trascorso sotto il peso di queste accuse, terribili e infondate? E qualcuno risponderà mai del falso spacciato per vero? I nodi da sciogliere sono tanti, a partire dall’assenza di una vera responsabilità civile dei magistrati. Quella della giustizia resta un’emergenza. La bandiera del garantismo non può e non deve essere ammainata»: è questo forse il passaggio più «politico» del commento di Marina Berlusconi all’archiviazione decisa dal gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci. Raccoglie l’assist il vicepremier Matteo Salvini: «Nelle Procure e nelle redazioni», scrive su X il leader della Lega, «c’è chi ha costruito una carriera sul fango, da scagliare rigorosamente contro il centrodestra. L’archiviazione di Silvio Berlusconi per le stragi del 1993 ribadisce, una volta di più, che certa sinistra si è nutrita di odio, bugie e deliri. La Lega è determinata per approvare, entro fine legislatura, una legge sulla responsabilità civile dei magistrati». La proposta di una responsabilità civile delle toghe, portata avanti da Lega e Fi, registra le perplessità di Fratelli d’Italia. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta l’archiviazione attraverso un articolato commento: «L’archiviazione disposta dal tribunale di Firenze nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993», argomenta la Meloni, «rappresenta l’ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: dopo decenni di indagini e processi, si chiude anche quest’ultimo capitolo con l’unica conclusione possibile, ovvero l’assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. Silvio Berlusconi è stato il fondatore del centrodestra e per quattro volte presidente del Consiglio. Per trent’anni, insieme a lui»,sottolinea il premier, «un’intera comunità politica, composta da milioni di italiani che esprimevano liberamente il proprio voto, è stata ingiustamente posta davanti al sospetto infamante che il consenso raccolto nelle urne poggiasse su finanziamenti mafiosi o dinamiche illegali. I fatti e le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra: quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Il centrodestra italiano non si fonda sull’illegalità e non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti nel tempo. Rivendico con fermezza e orgoglio il ruolo politico e istituzionale di questa comunità: il centrodestra è, ed è sempre stato, una forza della legalità e per la legalità in Italia». Profonda la riflessione del leader di Forza Italia, Antonio Tajani: «Ci sono voluti trent’anni e sei archiviazioni», scrive Tajani su X, «per accertare e confermare la totale estraneità di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri alle stragi di mafia del ’93 a Firenze. Altro che mandanti occulti. Di inquietante e occulto c’è solo l’azione di quella parte di magistratura che ha usato false accuse, che già si smentivano da sole, come una clava politica cercando di riscrivere la storia della nostra democrazia. È indegna di questo Paese la lentezza con cui si è arrivati a questa conclusione, e disgustoso l’accanimento con il quale si è cercato di neutralizzare politicamente il fondatore di Forza Italia e il suo partito. Finalmente giustizia è fatta», aggiunge il vicepremier e ministro degli Esteri, «ma è incredibile che una decisione presa il 15 gennaio diventi pubblica soltanto adesso. Tutto questo dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, quanto sia fondamentale la nostra battaglia per una giustizia giusta ed efficiente per tutti i cittadini». Decine e decine i messaggi e i commenti da parte di esponenti del centrodestra, in particolare di Fi, mentre neanche una voce si alza dalle opposizioni. «Trent’anni di persecuzione, fango e veleni. Ma l’invidia e l’odio oggi vengono sconfitti! Giustizia è fatta amore mio!», scrive sui social Marta Fascina, parlamentare e ultima compagna di Silvio Berlusconi, condividendo una foto del Cavaliere.