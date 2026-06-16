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Massimo Gandolfini
2026-06-16

Da Roma un messaggio chiaro: aborto e suicidio non sono diritti

Da Roma un messaggio chiaro: aborto e suicidio non sono diritti
Ansa
Messaggio dei pro life ai politici: non ci rassegniamo ad aborto e suicidio assistito.

Per il quinto anno consecutivo si è svolta a Roma la Manifestazione «Scegliamo la Vita», appuntamento nazionale organizzato da più di cento sigle del mondo pro-life, con la partecipazione di decine di migliaia di persone.

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fine vita

VOTAntonio | La sinistra e il solito vizietto della censura

VOTAntonio | La sinistra e il solito vizietto della censuraplay icon

Fiere del libro e festival letterari vogliono imporre il pensiero unico: dal patentino antifascista al tentativo di zittire scrittori come Erri De Luca ed Eshkol Nevo, attaccati perché non parlano di «genocidio» a Gaza.

antonio rossitto votantonio
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Lagarde fa già campagna elettorale: «Francia europeista o interverrò...»

Lagarde fa già campagna elettorale: «Francia europeista o interverrò...»
Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente «indipendente» della Bce invade la politica per frenare l’ascesa di Jordan Bardella.

Christine Lagarde, presidente della Bce, giura di non voler correre per l’Eliseo. Però ascolta. Osserva. Vigila. E soprattutto usa una intervista radiofonica per avvertire: «Seguirò le dichiarazioni di tutti, le campagne, i programmi, e se mi renderò conto che la posizione della Francia nella Ue è minacciata da incomprensioni o tendenze separatiste, mi farò sentire».

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lagarde
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In attesa del calcio, per ora c’è solo il woke

In attesa del calcio, per ora c’è solo il woke
Curacasao contro Germania ai mondiali 2026 (Ansa)
La kermesse iridata sin qui ha deluso: aumentare a tutti i costi il numero di squadre ha creato partite inutili, come quella in cui i tedeschi hanno asfaltato 7-1 Curaçao. Il gioco si ferma se c’è uno spot in tv e la Fifa indaga un arbitro per razzismo immaginario.

«Dai ricominciamo, perché perdiamo altro tempo?». Joshua Kimmich ha fretta, i suoi compagni sono tutti a centrocampo dopo il cooling break (loro lo interpretano così) nello stadio di Houston e non vedono l’ora di sbranare il Curaçao.

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Aiuti, coop, bandi: strano asse Brescia-Napoli

Aiuti, coop, bandi: strano asse Brescia-Napoli
Andrea Morniroli e Anna Frattini (Imagoeconomica)
L’assessore dem del comune lombardo riceve una piccola somma in campagna elettorale da un’associazione messa in piedi dal Forum Disuguaglianze, poi affida un gara a una cooperativa partenopea che era gestita da uno dei fondatori del Forum stesso.
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aiuti coop
Le Firme
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