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Salvatore Drago
2026-03-21

Pogacar continua a riscrivere la storia: sua la Milano-Sanremo

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Pogacar continua a riscrivere la storia: sua la Milano-Sanremo
Il ciclista sloveno Tadej Pogacar dell'Uae Team Emirates festeggia dopo aver vinto la 117ª edizione della classica ciclistica Milano-Sanremo (Ansa)
Lo sloveno cade a 30 chilometri dall’arrivo, rientra con una rincorsa impressionante e decide la Classicissima allo sprint contro Tom Pidcock. Un successo, arrivato al sesto tentativo, che completa il suo straordinario palmarès e arriva dopo una corsa vissuta sempre all’attacco.
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La cura Speranza ha funzionato: aborti ancora in crescita in Italia

La cura Speranza ha funzionato: aborti ancora in crescita in Italia
Roberto Speranza (Getty images)
Nel 2020, in pieno Covid, l’ex ministro varò nuove linee guida per facilitare l’interruzione di gravidanza Risultato: i numeri salgono. E svelano l’ipocrisia della sinistra sui diritti delle donne, branditi come arma.

L’aborto in Italia è un percorso a ostacoli. L’aborto è un diritto non garantito. Le destre al governo negano i diritti riproduttivi delle donne. Cercate queste frasi nei comunicati stampa, nei titoli di giornale e nelle dichiarazioni di attivisti, politici, intellettuali e persino medici progressisti: vedrete che si ripetono con martellante frequenza. Non passa anno senza che, ciclicamente, il tormentone si ripeta, senza che l’associazione Luca Coscioni lanci una nuova campagna e nuovi allarmi. Non più tardi dello scorso luglio ci si è messa pure la Cgil: non più impegnata a tutelare i lavoratori, ha molto tempo libero e si dedica a qualsiasi battaglia, soprattutto se contro la vita.

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Funerali Bossi, domani cerimonia semplice a Pontida

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Funerali Bossi, domani cerimonia semplice a Pontida
Gli striscioni fuori dall'abitazione di Umberto Bossi a Gemonio (Ansa)
Si terranno domani alle ore 12, all’abbazia di San Giacomo a Pontida, i funerali di Umberto Bossi. La cerimonia sarà improntata alla massima sobrietà: non è previsto alcun cerimoniale ufficiale né interventi politici sul sagrato.
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Mani legate del pm contro la mafia? Falsità spacciata dal fronte del No

Mani legate del pm contro la mafia? Falsità spacciata dal fronte del No
Ansa
L'ex pm antiterrorismo di Torino Antonio Rinaudo: «Il pubblico ministero avrà a disposizione gli stessi strumenti investigativi e processuali. Il Csm è un organo costituzionale gestito da un’associazione privata, l’Anm: è ormai urgente liberarlo dal giogo delle correnti».

Da magistrato che ha svolto per 40 anni la funzione di pubblico ministero, sono fermamente convinto che la riforma costituzionale sulla quale si dovrà esprimere il voto confermativo o no i prossimi 22 e 23 marzo non sia contro la magistratura, né una riforma con connotazioni politiche. Separare le carriere del pubblico ministero e del giudice è una necessità fisiologica. Svolgono compiti completamente diversi. Non è concepibile che facciano lo stesso concorso di accesso in magistratura, lo stesso tirocinio e, solo al momento della scelta della prima sede, sappiano quale sarà la funzione che andranno a svolgere. Fare il pubblico ministero richiede caratteristiche e requisiti che il giudice non deve avere.

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I magistrati per il Sì sono numerosi ma non si espongono: temono conseguenze

I magistrati per il Sì sono numerosi ma non si espongono: temono conseguenze
Nel riquadro il consigliere di Corte d’Appello di Catanzaro Anna Maria Torchia (Getty Images)
Questo dato da solo serve per far capire come l’attuale sistema di autogoverno non garantisca più una giustizia indipendente.

Sono un magistrato ordinario, che vive la sua ordinaria vita privata e il suo ordinario lavoro nella massima riservatezza. Sebbene rispetti, superfluo dirlo, tutti coloro che la pensano diversamente da me e anche i colleghi che sostengono il No - a molti dei quali sono legata da rapporti di amicizia che questa accesa campagna elettorale non minerà -, non condivido certi toni del confronto, né la scelta dell’Associazione nazionale magistrati di schierarsi in uno scontro politico e politicizzato che sono convinta sarebbe dovuto rimanere estraneo all’agire dei magistrati, i quali sarebbero stati più utili ai cittadini se impegnati in un’opera di mera informazione.

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