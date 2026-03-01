{{ subpage.title }}

Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2026-03-01

Pillole di galateo | Il dress code per gli eventi

Pillole di galateo | Il dress code per gli eventiplay icon
True

I premi elettorali sono una specialità del Pd

I premi elettorali sono una specialità del Pd
Romano Prodi premier nel 2006 (Ansa)
I progressisti strepitano di «deriva autoritaria» per il piano presentato dal centrodestra. Ma nel 2006 Prodi entrò a Palazzo Chigi grazie al bonus e nessuno fiatò. Pure Enrico Letta divenne premier con l’aiutino. E tanti saluti al rispetto delle indicazioni degli elettori.

In effetti sentivamo proprio il bisogno di tornare a dibattere pubblicamente di deriva autoritaria, di pericoli per la democrazia e di fascismo di ritorno. A quanto pare, però, l’opposizione manca di argomenti più seri e, dunque, le tocca aggrapparsi ai grandi classici del piagnisteo progressista. I salotti che contano sono già in fibrillazione, lo studio di Lilli Gruber da qualche giorno è percorso da brividi freddi e timori feroci: la dittatura incombe. Ad alimentare l’ansia ci ha pensato l’altra sera Massimo Giannini, il quale ha sobriamente commentato il progetto di legge elettorale appena presentato dal centrodestra.

Continua a leggereRiduci
legge elettorale
True

Chiuso Hormuz, allarme petrolio

Se prolungato, il blocco dello strategico Stretto potrebbe causare l’impennata del prezzo del greggio e del gas. Choc negativo per il Bitcoin, sceso sotto i 64.000 dollari.

Quando parlano i cannoni, i mercati smettono di ragionare. Risultato? Il primo effetto dell’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran non è soltanto geopolitico ma economico e finanziario. Come sempre accade, dolorosamente globale. Con i listini tradizionali chiusi nel weekend, l’unico termometro acceso sono rimaste le criptovalute. E il termometro è sceso di colpo.

Continua a leggereRiduci
mercati
True

Iran, l’Ue ciancia di vertici e de-escalation. Francia e Germania all’opera con Uk

Iran, l’Ue ciancia di vertici e de-escalation. Francia e Germania all’opera con Uk
Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer (Ansa)
Il formato volenterosi eclissa ancora Bruxelles. Mosca e Pechino contro gli States.

Mentre il leone ruggisce, Bruxelles fa la parte del micino spelacchiato. Di fronte all’operazione «Ruggito del leone» lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran, l’Unione europea reagisce come spesso accade nei momenti decisivi: convocando riunioni. Per oggi, l’Alta Rappresentante Ue, Kaja Kallas, ha convocato un Consiglio Affari Esteri straordinario in collegamento video con i ministri degli Stati membri.

Continua a leggereRiduci
iran
True

Cuciniamo insieme | Pasta corta funghi e salsiccia

True
Cuciniamo insieme | Pasta corta funghi e salsicciaplay icon

È un classico soprattutto in pizzeria, ma non ditelo ai napoletani che invariabilmente coniugano la salsiccia con friarielli, l’opzione funghi e salsiccia. E noi l’abbiamo trasferita sulla pasta per un primo piatto tanto rapido quanto di soddisfazione al palato. Semplicissimo richiede solo attenzione alle cotture perché la salsiccia potrebbe perdere di succulenza se l’asciugate troppo e il fungo tende a diventare duro se adoperate una fiamma troppo ardente. Per il resto si fa in un amen.

Continua a leggereRiduci
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy