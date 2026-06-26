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Francesco Borgonovo
2026-06-26

Pifferi e Impagnatiello dimostrano che i tribunali non hanno la bussola

Pifferi e Impagnatiello dimostrano che i tribunali non hanno la bussola
Alessia Pifferi (Ansa)
La Cassazione manda l’ex barman all’appello bis perché non gli è stata riconosciuta la premeditazione. Eppure, per mesi ha avvelenato la compagna. Bimba morta di stenti, polemiche per le attenuanti alla madre.

Due giorni, due colpi di scena. Ieri è toccato al caso di Alessia Pifferi, condannata per avere ucciso la figlia Diana di appena 18 mesi nel 2022.

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cronaca
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Diamo 10 miliardi a Kiev per abbattere Putin

Diamo 10 miliardi a Kiev per abbattere Putin
Vladimir Putin (Ansa)
L’Ue ha versato la prima tranche (3,2 miliardi) per sostenere Volodymyr Zelensky e presto ne saranno stanziati altri sei per acquistare droni ucraini. Con questi fondi Bruxelles finanzia la guerra contro il Cremlino. E non lo nasconde più: «È un conflitto che fa comodo».

Dall’Unione europea sono in arrivo per l’Ucraina circa 10 miliardi di euro, come prima tranche di un totale di 90 miliardi entro due anni, destinati al potenziamento militare di Kiev ma anche alle sue spossate finanze.

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ucraina
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Dem nababbi: sono da patrimoniale

Dem nababbi: sono da patrimoniale
Elly Schlein durante la cerimonia per l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, Camera dei Deputati, Roma, 25 giugno 2026 (Ansa)
Con un utile di 3,5 milioni, il Nazareno verrebbe bastonato dalla sua stessa legge. Elly Schlein brinda al bilancio anche perché ha lasciato a casa 28 dipendenti.
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elly schlein
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Covid, Fdi accusa il Pd di ingerenze: «Pressioni sul gup, Nordio agisca»

Covid, Fdi accusa il Pd di ingerenze: «Pressioni sul gup, Nordio agisca»
Carlo Nordio (Ansa)
Fratelli d’Italia chiede al Guardasigilli di avviare un’ispezione al tribunale di Roma. Nel mirino l’interferenza sul giudice nel processo a Guerra per il piano pandemico. Nei verbali qualcuno ha cancellato «democratico».
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Rubio paciere tra Washington e Roma

Rubio paciere tra Washington e Roma
Mark Rubio (Ansa)
Il segretario di Stato conferma: «Donald Trump è molto deluso per il mancato appoggio, ma c’è un buon rapporto con Antonio Tajani. Abbiamo accordi pronti per essere firmati».
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