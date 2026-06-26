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 Fabrizio Boschi
2026-06-26

Dem nababbi: sono da patrimoniale

Dem nababbi: sono da patrimoniale
Elly Schlein durante la cerimonia per l'80esimo anniversario della prima seduta dell'Assemblea Costituente, Camera dei Deputati, Roma, 25 giugno 2026 (Ansa)
Con un utile di 3,5 milioni, il Nazareno verrebbe bastonato dalla sua stessa legge. Elly Schlein brinda al bilancio anche perché ha lasciato a casa 28 dipendenti.
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Covid, Fdi accusa il Pd di ingerenze: «Pressioni sul gup, Nordio agisca»

Covid, Fdi accusa il Pd di ingerenze: «Pressioni sul gup, Nordio agisca»
Carlo Nordio (Ansa)
Fratelli d’Italia chiede al Guardasigilli di avviare un’ispezione al tribunale di Roma. Nel mirino l’interferenza sul giudice nel processo a Guerra per il piano pandemico. Nei verbali qualcuno ha cancellato «democratico».
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Rubio paciere tra Washington e Roma

Rubio paciere tra Washington e Roma
Mark Rubio (Ansa)
Il segretario di Stato conferma: «Donald Trump è molto deluso per il mancato appoggio, ma c’è un buon rapporto con Antonio Tajani. Abbiamo accordi pronti per essere firmati».
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Basta un Rutte per eccitare i dem e portare l’Iran a dichiararci guerra

Basta un Rutte per eccitare i dem e portare l’Iran a dichiararci guerra
Mark Rutte (Ansa)
Le sconsiderate dichiarazioni del capo della Nato e le polemiche dell’opposizione sugli aerei decollati hanno avuto una conseguenza prevedibile: aizzare i pasdaran contro di noi. Anche Donald Trump continua ad attaccarci.
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Meloni e Macron si sciolgono: «Mai più relazioni glaciali». Via alla coalizione in Libano

Meloni e Macron si sciolgono: «Mai più relazioni glaciali». Via alla coalizione in Libano
Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, Antibes, Francia, 25 giugno (Ansa)
Vertice Italia-Francia con nove ministri ad Antibes. Il capo dell’Eliseo: «Restiamo partner indispensabili», da Hormuz al nucleare, fino all’immigrazione irregolare.
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