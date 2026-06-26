True Stefano Graziosi Rubio paciere tra Washington e Roma Mark Rubio (Ansa)

Il segretario di Stato conferma: «Donald Trump è molto deluso per il mancato appoggio, ma c’è un buon rapporto con Antonio Tajani. Abbiamo accordi pronti per essere firmati».È una fase delicata, questa, nei rapporti tra Roma e Washington. A esplicitarlo, è stato ieri, dal Bahrain, Marco Rubio. Il segretario di Stato americano ha sottolineato l’irritazione diDonald Trump nei confronti del nostro Paese e di altri alleati della Nato. Al contempo, ha tuttavia rimarcato come le relazioni tra Italia e Stati Uniti procedano «senza intoppi».«Ho parlato con il presidente Trump, è molto deluso, perché sente che non solo l’Italia ma anche altri Paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia, non solo contro di noi ma più in particolare contro l’Europa, non si sono fatti avanti. Non ci sono stati per noi e purtroppo tra loro c’era l’Italia», ha dichiarato Rubio, riferendosi a quella che Washington ritiene essere stata la scarsa assistenza europea nel conflitto iraniano.Al contempo, il segretario di Stato americano ha confermato di aver parlato con Antonio Tajani. «Lo sapete, con lui ho un buon rapporto», ha detto. «Mi ha chiamato, mi ha detto che non sarebbe venuto a Miami», ha specificato. «Abbiamo degli accordi pronti per essere firmati. Li firmeremo al più presto. Troveremo solo un posto dove firmarli», ha continuato il segretario di Stato americano, sottolineando che le relazioni tra Stati Uniti e Italia «continuano a tutti i livelli, a livello militare, a livello globale».Vale a tal proposito la pena di ricordare come, all’interno del governo americano, Rubio sia una delle figure che intrattiene i rapporti maggiormente solidi con Giorgia Meloni. Non solo. L’attuale segretario di Stato è anche probabilmente l’esponente dell’amministrazione Trump che tiene di più alla salvaguardia della Nato e delle relazioni transatlantiche. Fu del resto proprio Rubio a recarsi a Roma il mese scorso, per incontrare la Meloni a seguito delle prime turbolenze che si erano registrate con Trump a causa della guerra in Iran.Al netto delle incomprensioni, il capo del Dipartimento di Stato americano ritiene che la sponda con l’attuale governo italiano sia importante per arginare le manovre antiamericane della Francia e, soprattutto, per allontanare il più possibile Bruxelles da Pechino. Tutto questo, senza trascurare il vertice Nato che si terrà a luglio ad Ankara: un vertice che si preannuncia decisivo e a cui i pontieri (tra cui il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Mark Rutte, e lo stesso Rubio) vorrebbero arrivare possibilmente con una distensione tra la Casa Bianca e Palazzo Chigi.