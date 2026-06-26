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Stefano Graziosi
2026-06-26

Rubio paciere tra Washington e Roma

Rubio paciere tra Washington e Roma
Mark Rubio (Ansa)
Il segretario di Stato conferma: «Donald Trump è molto deluso per il mancato appoggio, ma c’è un buon rapporto con Antonio Tajani. Abbiamo accordi pronti per essere firmati».
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Covid, Fdi accusa il Pd di ingerenze: «Pressioni sul gup, Nordio agisca»

Covid, Fdi accusa il Pd di ingerenze: «Pressioni sul gup, Nordio agisca»
Carlo Nordio (Ansa)
Fratelli d’Italia chiede al Guardasigilli di avviare un’ispezione al tribunale di Roma. Nel mirino l’interferenza sul giudice nel processo a Guerra per il piano pandemico. Nei verbali qualcuno ha cancellato «democratico».
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Basta un Rutte per eccitare i dem e portare l’Iran a dichiararci guerra

Basta un Rutte per eccitare i dem e portare l’Iran a dichiararci guerra
Mark Rutte (Ansa)
Le sconsiderate dichiarazioni del capo della Nato e le polemiche dell’opposizione sugli aerei decollati hanno avuto una conseguenza prevedibile: aizzare i pasdaran contro di noi. Anche Donald Trump continua ad attaccarci.
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Meloni e Macron si sciolgono: «Mai più relazioni glaciali». Via alla coalizione in Libano

Meloni e Macron si sciolgono: «Mai più relazioni glaciali». Via alla coalizione in Libano
Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, Antibes, Francia, 25 giugno (Ansa)
Vertice Italia-Francia con nove ministri ad Antibes. Il capo dell’Eliseo: «Restiamo partner indispensabili», da Hormuz al nucleare, fino all’immigrazione irregolare.
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Allarme siccità, eppure l’acqua ci sarebbe

Allarme siccità, eppure l’acqua ci sarebbe
Il Fiume Po in secca tra piante e fauna e crescita incontrollata delle alghe, Torino, giugno 2026 (Ansa)
  • La carenza di invasi permette di immagazzinare solo l’11% della pioggia. In Sicilia si devono addirittura svuotare i bacini delle dighe perché sopra una certa soglia non reggono la pressione. Col Pnrr un po’ di manutenzione è stata fatta, ma servono nuove costruzioni.
  • La rete regge a fatica una domanda che, con la transizione verde, continua a crescere

Lo speciale contiene due articoli

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