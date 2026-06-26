{{ subpage.title }}

True
Flaminia Camilletti
2026-06-26

Meloni e Macron si sciolgono: «Mai più relazioni glaciali». Via alla coalizione in Libano

Meloni e Macron si sciolgono: «Mai più relazioni glaciali». Via alla coalizione in Libano
Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, Antibes, Francia, 25 giugno (Ansa)
Vertice Italia-Francia con nove ministri ad Antibes. Il capo dell’Eliseo: «Restiamo partner indispensabili», da Hormuz al nucleare, fino all’immigrazione irregolare.
Continua a leggereRiduci
True

Basta un Rutte per eccitare i dem e portare l’Iran a dichiararci guerra

Basta un Rutte per eccitare i dem e portare l’Iran a dichiararci guerra
Mark Rutte (Ansa)
Le sconsiderate dichiarazioni del capo della Nato e le polemiche dell’opposizione sugli aerei decollati hanno avuto una conseguenza prevedibile: aizzare i pasdaran contro di noi. Anche Donald Trump continua ad attaccarci.
Continua a leggereRiduci
mark rutte trump
True

Allarme siccità, eppure l’acqua ci sarebbe

Allarme siccità, eppure l’acqua ci sarebbe
Il Fiume Po in secca tra piante e fauna e crescita incontrollata delle alghe, Torino, giugno 2026 (Ansa)
  • La carenza di invasi permette di immagazzinare solo l’11% della pioggia. In Sicilia si devono addirittura svuotare i bacini delle dighe perché sopra una certa soglia non reggono la pressione. Col Pnrr un po’ di manutenzione è stata fatta, ma servono nuove costruzioni.
  • La rete regge a fatica una domanda che, con la transizione verde, continua a crescere

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
acqua blackout

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 giugno

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 giugno

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 26 giugno con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
True

I «morti per il caldo» sono una bufala. A rischiare è soltanto chi ha patologie

I «morti per il caldo» sono una bufala. A rischiare è soltanto chi ha patologie
Ansa
  • Cardiologi concordi: l’alta temperatura da sola non è letale, ma aggrava malanni come diabete, ipertensione o miocarditi.
  • Orazio Schillaci riunisce la cabina di regia. Nei prossimi giorni attenzione a eventi e concerti.

Lo speciale contiene due articoli

Continua a leggereRiduci
caldo
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy