Alessandro Rico
2025-08-29

Per le pipe ai tossici la sinistra molla il dogma della Scienza

Matteo Lepore (Ansa)
Su vaccini e clima guai a questionare il «consenso» degli esperti. Gli stessi che criticano Matteo Lepore sul crack, però vengono snobbati.
matteo lepore pipe crack

Raid dell’Idf in Yemen. Colpiti i vertici Huthi. Ben Gvir vuol vietare le proteste in Israele

Ben Gvir (Ansa)
Incontro alla Casa Bianca su Gaza, presente pure Blair come consulente. Lunedì Tajani riceverà l’omologo palestinese.
ben gvir

Gimbe arruola pure l’infermiera influencer

Martina Benedetti
Martina Benedetti, in prima linea contro le «bufale» dei presunti no vax, compare tra i collaboratori scientifici.
martina benedetti

Bruno Sgromo: «Senza imperizia dei medici, Camilla aveva fino all’80% di possibilità»

A sinistra, Camilla Canepa; a destra l'avvocato Bruno Sgromo
Il legale della famiglia Canepa: «Il ministero delineò i protocolli per la tromboembolia provocata da Astrazeneca: non furono seguiti. Per far scattare il processo, il gip esigeva responsabilità al 100%».
camilla canepa

Per partire col Piano casa, sul tavolo sgravi, garanzie pubbliche e fondi Ue

Giorgia Meloni ha rilanciato l’idea. Uno studio di Confindustria offre varie proposte per rispondere alla fame di alloggi a prezzi sostenibili. Sarà fondamentale attrarre privati e le Casse previdenziali. Per l’Ance servono 15 miliardi.
piano casa
