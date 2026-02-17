{{ subpage.title }}

True
Adriano Scianca
2026-02-17

Pakistano «cieco totale» alla guida. Non era truffa, ma incoscienza

Pakistano «cieco totale» alla guida. Non era truffa, ma incoscienza
iStock
Assolto l’uomo accusato di essere un falso invalido: era «solo» un pericolo ambulante.

Lo Stato italiano lo aveva preso per un falso invalido. Oggi, al termine del processo, si scopre che era un falso... «valido». Ma c’è sempre qualcosa che non va nell’incredibile storia di questo imprenditore pakistano accusato di aver truffato l’Inps fingendosi cieco. «Guidava il Suv», dimostrarono le Fiamme gialle. Alla fine si è capito che cieco lo era davvero: nessun truffa alle casse pubbliche, ma più di qualche interrogativo sulla sua prontezza alla guida.

Continua a leggereRiduci
pakistano guida cieco
True

San Siro, La Russa: «Il nuovo stadio si farà. Ma non abbattete il vecchio»

True
San Siro, La Russa: «Il nuovo stadio si farà. Ma non abbattete il vecchio»play icon
content.jwplatform.com

Sul palco della Triennale di Milano, dove si è svolta la presentazione del report Your Milano Next 2026, il presidente del Senato è intervenuto nel dibattito sulla costruzione del nuovo impianto milanese: «Quello nuovo sarà uno spazio moderno che servirà a Milan e Inter. L'altro sarà uno spazio per noi nostalgici, che non vorremmo mai che uno stadio come quello che abbiamo visto alla inaugurazione delle Olimpiadi venga abbattuto. È così bello che io me lo terrei per tutta la vita».

Continua a leggereRiduci
san siro
True

Alberto Stefani: «Basta polemiche, ora dare risposte. Ho un piano per far sognare i giovani»

Alberto Stefani: «Basta polemiche, ora dare risposte. Ho un piano per far sognare i giovani»
Alberto Stefani (Ansa)
Il governatore leghista: «Avanti con autonomia e sociale. Il Veneto deve contare di più a Roma e a Bruxelles, a testa alta e con una voce sola. Vannacci? Storie brevi, vite politiche pure. Salvini e Meloni aiutano i territori».

Presidente Alberto Stefani, lavoro e sociale sono due delle priorità dei suoi primi 100 giorni da governatore del Veneto. Sono passati oltre due mesi dal suo insediamento. A che punto siamo con le promesse?

«Prima del voto, durante un dibattito su una tv locale, mi è stato chiesto di firmare un patto con i veneti: cinque obiettivi da realizzare nei primi sei mesi. I mesi passati dall’insediamento sono poco più di due, ma tre obiettivi sono già stati raggiunti. Istituzione di un assessorato al sociale, indipendente da quello alla sanità, convocazione di un tavolo antiburocrazia con aziende e associazioni e il consiglio regionale della sanità, che è in arrivo insieme ai nuovi direttori generali delle Ulss venete. C’è poi un altro traguardo di cui sono molto orgoglioso e per cui ringrazio la mia giunta: aver sbloccato 50 milioni per il piano casa regionale e 28 per opere contro il dissesto idrogeologico e per la resilienza idrica, grazie alla riprogrammazione di alcuni fondi europei».

Continua a leggereRiduci
alberto stefani lega
True

La sinistra protegge i medici pro immigrati

La sinistra protegge i medici pro immigrati
Ansa
A Ravenna, flash mob solidale con i dottori (indagati) che avrebbero firmato certificati falsi in opposizione ai decreti di espulsione. Presenti esponenti di Pd e Avs, che stavolta non invocano il rispetto della magistratura. Sdoganato lo slogan: «Cpr uguali ai lager».

Flash mob, reazioni convulse per le indagini in corso, richieste di firme in difesa «dell’autonomia medica e del diritto alla salute», la Cisl che si unisce al coro degli indignati. Aumentano i toni allarmistici per l’inchiesta avviata dalla Procura di Ravenna nei confronti di sei medici, che avrebbero rilasciato certificati di non idoneità al rimpatrio a favore di extracomunitari.

Continua a leggereRiduci
medici immigrati
True

Milano-Cortina, Buonfiglio: «Se non vinci non sei protagonista»

True
Milano-Cortina, Buonfiglio: «Se non vinci non sei protagonista»play icon
Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio (Ansa)
  • Il presidente del Coni, intervenuto ieri alla Triennale di Milano in occasione della presentazione del report Your Next Milano 2026, esalta il modello sportivo italiano dopo il record di medaglie superato a Milano-Cortina 2026. «Siamo condannati a vincere», dice Buonfiglio, rivendicando l’impatto economico, sociale e internazionale dei Giochi.
  • Gli azzurri hanno eclissato i trionfi di Lillehammer, con ori in discipline prestigiose come lo sci alpino. Ma una fetta (statistica) dei meriti si deve anche all’allargamento della kermesse a gare «creative».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
milano-cortina 2026
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy