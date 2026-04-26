True Stefano Graziosi Stefano Piazza and Salta il tavolo in Pakistan: americani a casa Ansa

Trump, a sorpresa, annulla il viaggio di Witkoff e Kushner a Islamabad per il round di negoziati con Teheran fissato per domani: «Senza senso un volo di 18 ore, gli iraniani possono chiamarci. Dieci minuti dopo lo stop, però, hanno mandato un’altra proposta».Unità tedesche verso il Mediterraneo. Missione gradita anche a Turchia e Giappone.Lo speciale contiene due articoli.Naviga nell’incertezza il rilancio dei colloqui tra Washington e Teheran. Ieri, Donald Trump ha annullato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Islamabad. «Ho detto ai miei poco fa che si stavano preparando a partire: “No, non fate un volo di 18 ore per andare laggiù. Abbiamo tutte le carte in mano. Possono chiamarci quando vogliono, ma non farete più voli di 18 ore per sedervi a parlare del niente”», ha dichiarato il presidente americano, parlando con la corrispondente di Fox News, Aishah Hasnie. «Non vedo il senso di farli partire per un volo di 18 ore nella situazione attuale. È troppo lungo. Possiamo farlo altrettanto bene al telefono. Gli iraniani possono chiamarci se vogliono», ha aggiunto Trump, in un’intervista con il giornalista di Axios, Barak Ravid, per poi escludere che, almeno per ora, abbia intenzione di riprendere la guerra contro la Repubblica islamica. «Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti a Islamabad, in Pakistan, per incontrare gli iraniani. Troppo tempo sprecato in viaggio, troppo lavoro! Oltretutto, c’è un’enorme lotta intestina e confusione all’interno della loro “leadership”. Nessuno sa chi sia al comando, nemmeno loro. Inoltre, noi abbiamo tutte le carte in mano, loro nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che telefonare!», ha anche dichiarato su Truth.La decisione di Trump è arrivata dopo che il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva lasciato Islamabad, dove, alcune ore prima, aveva incontrato il capo delle Forze di difesa pakistane, Asim Munir, e il premier pakistano, Shehbaz Sharif, presentando loro la posizione negoziale di Teheran nei confronti di Washington. «Abbiamo ribadito alla leadership pakistana il nostro impegno per la proposta articolata in dieci punti. Siamo pronti a negoziare ma non ci arrenderemo», aveva dichiarato, a tal proposito, una fonte iraniana. Il riferimento era probabilmente alla proposta che Teheran aveva presentato a inizio aprile, sulla cui base la Repubblica islamica punterebbe a ottenere il controllo di Hormuz, la possibilità di arricchire l’uranio, la revoca delle sanzioni e il ritiro delle truppe statunitensi dalla regione.In realtà, poco prima che Trump annunciasse l’annullamento del viaggio di Witkoff e Kushner, dei funzionari pakistani avevano fatto sapere ad Al Arabiya che Araghchi avrebbe fatto ritorno a Islamabad già nella giornata di oggi: il che aveva fatto supporre che, all’inizio della prossima settimana, il ministro iraniano avrebbe potuto avere dei colloqui con gli inviati del presidente americano. L’intervista di Trump a Fox News e ad Axios ha tuttavia annullato questa eventualità. A meno di svolte impreviste nelle prossime ore, sembra nuovamente allontanarsi il secondo round di colloqui tra americani e iraniani. Tutto questo, nonostante, come abbiamo visto, Trump non abbia per il momento chiuso alla diplomazia, negando di voler riprendere la guerra e dicendosi aperto a trattative telefoniche. In serata, peraltro, il tycoon ha ricambiato le carte: «Stranamente, dieci minuti dopo che ho cancellato il viaggio dei miei inviati», gli iraniani «ci hanno mandato» un documento diverso.Le posizioni restano comunque distanti. Gli Usa vogliono infatti che l’Iran rinunci all’arricchimento dell’uranio, consegnando le sue scorte, e che apra lo Stretto di Hormuz. Teheran, dal canto suo, esige che Washington revochi il blocco che ha imposto ai porti iraniani: una misura che tuttavia Trump intende mantenere in vigore come strumento di pressione negoziale sulla Repubblica islamica. In questo quadro, dopo aver lasciato Islamabad, Araghchi ha detto di dover «ancora verificare se gli Usa prendano davvero sul serio la diplomazia».Il paradosso è che proprio la debolezza del regime khomeinista sta mettendo in difficoltà la Casa Bianca. Washington si trova infatti davanti a un interlocutore dilaniato tra vari centri di potere: il governo iraniano è infatti spaccato tra un’ala dialogante che, gravitante attorno al presidente Masoud Pezeshkian, auspica un accordo diplomatico temendo la pressione economica statunitense, e un’altra, legata ai pasdaran, che promuove la linea dura nei confronti degli Stati Uniti (guarda caso, ieri le Guardie della rivoluzione hanno dichiarato che il controllo di Hormuz è la «strategia definitiva dell’Iran islamico»). È probabilmente anche per non essere riuscito a trovare una sintesi tra queste due posizioni opposte che il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, si è dimesso da capo del team negoziale di Teheran.In teoria, questo dovrebbe avvantaggiare Trump. In pratica, la situazione è più complessa. Il presidente americano ha fretta sia di evitare il pantano che di far abbassare il costo dell’energia: i prezzi alti della benzina negli Stati Uniti rappresentano infatti un rischio, per il Partito repubblicano, in vista delle elezioni di Midterm. Dal canto suo, anche Pezeshkian ha fretta, ritenendo che, senza una celere revoca delle sanzioni americane, l’economia iraniana possa collassare nel giro di poche settimane. Chi non ha fretta sono invece i pasdaran, che vogliono giocarsi il tutto per tutto. Sanno infatti che un eventuale accordo tra Washington e Teheran minerebbe il potere che si sono costruiti nel corso degli ultimi decenni.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/pakistan-americani-a-casa-2676815319.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="strana-corsa-per-sminare-hormuz-berlino-schiera-gia-le-navi-in-mare" data-post-id="2676815319" data-published-at="1777183768" data-use-pagination="False"> Strana corsa per sminare Hormuz. Berlino schiera già le navi in mare Il blocco navale nello Stretto di Hormuz resta operativo e, nonostante i segnali di distensione diplomatica, la dimensione militare continua a dominare lo scenario. A confermarlo è il Comando centrale degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni ordinate dal presidente Donald Trump proseguono senza interruzioni, anche alla luce della proroga del cessate il fuoco e della prevista ripresa dei negoziati in Pakistan. Le immagini diffuse dall’esercito americano mostrano il cacciatorpediniere USS Rafael Peralta impegnato nell’intercettazione di un mercantile battente bandiera iraniana, a conferma di un dispositivo di controllo sempre più capillare. Dall’avvio delle operazioni, lo scorso 13 aprile, almeno 29 imbarcazioni dirette o provenienti dai porti iraniani sono state costrette a interrompere la navigazione. Il bilancio include una nave cargo sequestrata con l’uso della forza e una petroliera sospettata di trasportare greggio. Secondo il dipartimento del Tesoro statunitense, il blocco sarebbe in grado di paralizzare fino al 90% del commercio marittimo di Teheran, una misura che le autorità iraniane hanno definito un vero e proprio «attentato» alla sicurezza nazionale.Le ripercussioni sul traffico globale sono già evidenti. Almeno 43 navi portacontainer appartenenti alle principali compagnie mondiali restano bloccate nel Golfo Persico. I grandi operatori del settore, da Cma Cgm a Cosco, da Hapag-Lloyd a Msc, hanno sospeso i servizi nella regione fin dall’inizio delle ostilità, provocando ritardi e un aumento dei costi lungo le catene logistiche internazionali. Alcune unità sono riuscite a lasciare l’area in sicurezza, ma due navi Msc risultano sequestrate dalle autorità iraniane. In questo contesto, emerge con forza un elemento che accomuna le principali potenze coinvolte: l’attivismo crescente sul fronte dello sminamento dello Stretto di Hormuz. Il Giappone sta valutando l’invio di dragamine delle Forze marittime di autodifesa, rispondendo anche alle sollecitazioni americane a contribuire alla sicurezza della navigazione. In questo contesto, Takayuki Kobayashi, presidente del Policy research council del Partito liberaldemocratico, ha sollecitato l’esecutivo a prendere in considerazione questa opzione, sottolineando come si tratti di «una delle possibili misure per proteggere gli interessi nazionali del Giappone nel rispetto dei vincoli normativi». Anche la Turchia si dice pronta a entrare in gioco. Il ministro degli Esteri Hakan Fidan ha indicato la disponibilità di Ankara a partecipare a un’eventuale missione multinazionale di sminamento, subordinata però al raggiungimento di un accordo tra Stati Uniti e Iran. L’ipotesi è quella di un team tecnico internazionale incaricato di ripulire le acque da ordigni e garantire la sicurezza del traffico marittimo, elemento essenziale per la stabilità economica globale. Sul fronte europeo, la Germania ha già avviato i preparativi. Il ministro della Difesa Boris Pistorius ha annunciato l’invio di un dragamine nel Mediterraneo, primo passo verso un possibile dispiegamento nello Stretto di Hormuz. L’unità sarà affiancata da una nave comando e logistica, segnale di una pianificazione operativa concreta in vista di un’eventuale missione. Anche l’Italia si prepara a giocare un ruolo diretto. Secondo quanto emerge, la Marina militare sarebbe pronta a partecipare a una missione internazionale nello Stretto di Hormuz con un dispositivo composto da quattro unità navali, rafforzando ulteriormente il fronte occidentale impegnato nella messa in sicurezza della rotta. Il quadro che emerge è quello di una crescente convergenza internazionale su un punto chiave: la necessità di mettere in sicurezza lo Stretto attraverso operazioni di sminamento coordinate. Se il blocco navale rappresenta oggi lo strumento di pressione principale, è proprio la bonifica delle acque che si profila come la vera partita strategica dei prossimi mesi.