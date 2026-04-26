True Carlo Cambi Conte mostra la pochette antifascista mentre i suoi solidarizzano con i Carc Giuseppe Conte, presidente M5s, durante la cerimonia del 25 aprile a Napoli (Ansa)

Giuseppi non fa in tempo a travestirsi da partigiano anti La Russa che la portavoce M5s, Stefania Ascari, lo supera a sinistra. Appoggiando le frange accusate di terrorismo, che esaltano le Br: «Infamate le voci critiche».Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. I Carc hanno dato, da Milano a Firenze passando per Napoli e Roma, la «caccia ai sionisti per buttare fuori dalle piazze del 25 aprile la Brigata ebraica». E lo hanno fatto con la solidarietà tanto della Fiom quanto del Movimento 5 stelle che, mentre Giuseppe Conte veste i panni dell’antifascista difendendo la Costituzione e prendendosela con il presidente del Senato, Ignazio La Russa, con la portavoce pentastellata a Montecitorio Stefania Ascari esprime «piena solidarietà ai militanti e alle militanti dei Carc». Dopo le perquisizioni a Napoli e Firenze (sono le due regioni, Toscana e Campania, dove il Partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) con sei inquisiti (c’è anche un ragazzino) i Carc hanno fatto un salto di qualità e si pongono alla testa del movimento antagonista. L’accusa contro di loro è pesantissima. Nel decreto di perquisizione della Procura di Napoli che si è esteso Firenze - lì è indagato il capo storico, Paolo Babini - si legge: «Agiscono con finalità di terrorismo e si richiamano alle Brigate rosse di cui fanno apologia». Il salto di qualità si avverte. Dopo aver dichiarato che «la giornata del 25 aprile è una giornata di lotta contro chi si sottomette ai gruppi imperialisti Usa e ai sionisti, per prendere di mira i consolati Usa, sionisti e le prefetture, bloccare tutto e cacciare il governo fascista di Giorgia Meloni», hanno usato le manifestazioni per la Liberazione come raduni di propaganda e reclutamento. La Digos e i carabinieri hanno spedito alla Procura di Napoli ieri un rapporto in cui si legge: «Le conversazioni tra i militanti dei Carc documentano un modello strutturato di indottrinamento giovanile, l’inserimento graduale in attività operative, l’affiancamento di militanti esperti, la formazione ideologica attraverso l’azione, l’utilizzo dei giovani come moltiplicatori del consenso». A questa galassia, dopo la solidarietà dell’ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che fu eletto anche con il sostegno dei Carc, giungono parole di «conforto» dai 5 stelle e dai metalmeccanici della Cgil. Per chi negli Anni di piombo c’era fa male passare dalle 5 stelle alla stella a cinque punte e ricordarsi che nelle fabbriche fino a quando non fu ammazzato Guido Rossa si diceva che le Br erano «compagni che sbagliano». Anche perché l’inchiesta di Napoli sta assumendo contorni preoccupanti. Nonostante questo Stefania Ascari, onorevole M5s, ha spedito questo messaggio ai Carc partenopei: «Quello che è avvenuto (le perquisizioni e l’indagine, ndr) è gravissimo, ha un evidente peso politico e si inserisce in un clima in cui ogni voce critica viene infamata, delegittimata e criminalizzata. Terrorista è chi si schiera con chi ha le mani sporche di sangue in un genocidio, con chi sta devastando il Medio Oriente con crimini di guerra e contro l’umanità, non chi lotta per la pace, i diritti e la giustizia sociale. Questa deriva è allarmante e ci spinge a non abbassare la guardia, ma a continuare a far sentire la nostra voce con ancora più determinazione. Vi sono vicina». Non diverso il tono della Fiom dello stabilimento Baker Hughes di Casavatore, che «esprime piena solidarietà ai compagni del Partito dei Carc, colpiti dalle recenti perquisizioni avvenute a Napoli e Firenze e al compagno Vincenzo Iossa. Parliamo di persone che, nella nostra vertenza sul licenziamento del compagno Massimo Vasaturo, sono state presenti per giorni davanti ai cancelli, dando un contributo concreto di solidarietà e partecipazione. Esprimiamo inoltre forte preoccupazione per gli effetti dei recenti decreti Sicurezza che stanno introducendo misure sempre più restrittive sulle manifestazioni e sulle forme di dissenso». Ma dissenso c’è anche nell’area antagonista. Il Pmli - i marxisti leninisti - rimproverano ai Carc di aver partecipato il 19 marzo alla Camera a un convegno promosso da Stefania Ascari a cui erano presenti «otto fra deputati e deputate 5 stelle tra cui Ilaria Cucchi di Avs e Maurizio Acerbo segretario del Prc». Secondo i marxisti - leninisti i Carc si stanno svendendo alla borghesia perché «occorre marcare una netta differenza tra le istituzioni rappresentative borghesi e chi vuole davvero il socialismo. È essenziale dare alle masse popolari - a partire da coloro che si professano “comunisti”, anticapitalisti e rivoluzionari - e agli astensionisti di sinistra, una vera coscienza di classe anticapitalista capace di abbracciare attivamente la lotta per il socialismo e il potere politico del proletariato». Non sono purtroppo parole inedite. La Procura di Napoli sta conducendo indagini anche sui legami tra i Carc e ambienti dell’islamismo estremista che si trincera dietro le posizioni radicali dei pro Pal. Sotto i riflettori, oltre al reclutamento da parte dei «comunisti», ci sono anche i contatti con gli ambienti di Mohammad Hannoun. Ieri a Roma, in zona Piramide, gli anarchici che esaltavano Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due saltati per aria mentre costruivano una bomba, i pro Pal che inneggiavano alla «Palestina libera dal fiume fino al mare» e chiedevano la liberazione di Mohammad Hannoun si muovevano dietro la regia dei Carc nel corteo del 25 aprile.