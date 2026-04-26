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Maurizio Belpietro
2026-04-26

Vescovi e sinistra vogliono i migranti ma non a casa loro

Vescovi e sinistra vogliono i migranti ma non a casa loro
Pierfrancesco Majorino (Ansa)

Dall’Emilia-Romagna alla Campania, le amministrazioni Pd-M5s dicono no ai centri di rimpatrio pure con la scusa di salvare uccelli.

Giovedì scorso, durante una puntata di Dritto e rovescio, Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale lombardo del Pd e aspirante sindaco di Milano al posto di Beppe Sala, ha detto che se in Italia non si riescono a costruire Centri per il rimpatrio per chi non ha diritto di restare qui la colpa non è delle amministrazioni di sinistra, ma del governo. Non tocca ai Comuni, ha spiegato, scegliere dove aprire i Cpr, ma al ministero dell’Interno.

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Cuciniamo insieme | Fettine alla pizzaiola

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Cuciniamo insieme | Fettine alla pizzaiolaplay icon
Una ricettina che è un classico delle famiglie italiane, almeno una volta quando si passava un po’ di tempo in cucina. È di quelle da fare in fretta, ma capaci di stimolare robusti appetiti. L’origine è napoletana, le varianti infinite. Non possono però mancare aglio, salsa di pomodoro, ottimo olio extravergine di oliva poi fate a gusto vostro: c’è chi aggiunge capperi e acciughe, chi si accontenta del sugo di base. Noi abbiamo scelto una via intermedia: olive buone e la mozzarella.
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cuciniamo insieme
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Insulti, spray urticante e spari. La festa della Liberazione è un caos

Insulti, spray urticante e spari. La festa della Liberazione è un caos
Ansa
La comunità ebraica estromessa dal corteo milanese. Il presidente: «Colpa dell’Anpi, è antisemita». A Roma aggrediti i Radicali. Due partecipanti colpiti con una pistola ad aria compressa, indaga la Digos.
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25 aprile
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Conte mostra la pochette antifascista mentre i suoi solidarizzano con i Carc

Conte mostra la pochette antifascista mentre i suoi solidarizzano con i Carc
Giuseppe Conte, presidente M5s, durante la cerimonia del 25 aprile a Napoli (Ansa)
Giuseppi non fa in tempo a travestirsi da partigiano anti La Russa che la portavoce M5s, Stefania Ascari, lo supera a sinistra. Appoggiando le frange accusate di terrorismo, che esaltano le Br: «Infamate le voci critiche».

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto. I Carc hanno dato, da Milano a Firenze passando per Napoli e Roma, la «caccia ai sionisti per buttare fuori dalle piazze del 25 aprile la Brigata ebraica».

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25 aprile
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Salta il tavolo in Pakistan: americani a casa

Salta il tavolo in Pakistan: americani a casa
Ansa
  • Trump, a sorpresa, annulla il viaggio di Witkoff e Kushner a Islamabad per il round di negoziati con Teheran fissato per domani: «Senza senso un volo di 18 ore, gli iraniani possono chiamarci. Dieci minuti dopo lo stop, però, hanno mandato un’altra proposta».
  • Unità tedesche verso il Mediterraneo. Missione gradita anche a Turchia e Giappone.

Lo speciale contiene due articoli.

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