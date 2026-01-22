{{ subpage.title }}

Roberto Faben
2026-01-22

«Le pietre parlano e dicono che Pietro è qui»

«Le pietre parlano e dicono che Pietro è qui»
L’archeologo Pietro Zander, docente alla Pontificia Università Gregoriana. Nel riquadro, lo scrigno contenente quelle che «si ritengono essere le ossa di San Pietro», come recita la scritta in latino
L’archeologo: «Dopo secoli di timore reverenziale che aveva impedito di scavare sotto il pavimento dell’antica Basilica, furono Pio XII e poi Paolo VI ad avere il coraggio di intraprendere missioni scientifiche alla ricerca dei resti del primo Papa».

Prima Pio XII e poi Paolo VI, consapevoli che sotto l’altare pontificale giacessero tomba e spoglie mortali del primo dei loro predecessori, l’apostolo Pietro, le fecero cercare dagli archeologi nelle profondità della terra, annunciandone il loro ritrovamento dopo quasi 2.000 anni di silenzio. Così, sotto le sacre grotte, fu scoperta una necropoli, ossia una «città dei morti».

ossa di san pietro
La geopolitica scuote ancora i listini. Parigi la più esposta, Berlino rischia

Le mire di Donald Trump sulla Groenlandia frenano l’inizio anno positivo di Cac 40 e Dax. La minaccia di nuovi dazi svela la dipendenza francese dalla domanda estera di lusso e semina dubbi sulla prevista svolta tedesca.

Non c’è pace nell’ultima settimana per i listini europei e, più di tutti, per quelli francesi e tedeschi. Dopo un avvio d’anno che aveva rimesso benzina sulle aspettative, con Cac40 e Dax capaci di aggiornare i massimi storici solo poche settimane fa, la traiettoria si è improvvisamente inclinata. Il catalizzatore è politico, ma l’impatto è da manuale di microstruttura: ritorna la volatilità da «headline risk», quella che sposta il pricing in modo non lineare perché colpisce contemporaneamente flussi, sentiment e premi per il rischio.

borsa

Lavoro domestico: 13,4 miliardi di spesa ma il sommerso sfiora il 50%

Lavoro domestico: 13,4 miliardi di spesa ma il sommerso sfiora il 50%

Il Settimo rapporto annuale sul lavoro domestico, curato dall’Osservatorio Domina e presentato oggi al Senato, evidenzia il peso economico del lavoro domestico e le sue fragilità: oltre 3,3 milioni di persone coinvolte e un tasso di sommerso vicino al 50%. Proposte di incentivi fiscali e contributivi per far emergere il nero.

lavoro domestico

SIMEST lancia la «Misura Stati Uniti»: 300 milioni per sostenere le imprese italiane in America

SIMEST lancia la «Misura Stati Uniti»: 300 milioni per sostenere le imprese italiane in America
L'amministratore delegato di Simest Regina Corradini D'Arienzo (Imagoeconomica)
Oltre 300 milioni di euro per rafforzare la presenza delle imprese italiane nel primo mercato extra Ue: risorse per investimenti diretti, partecipazioni nel capitale, finanza agevolata e contributi a fondo perduto a sostegno della crescita negli Stati Uniti.
simest
«Tachipirina contro il Covid? Mai fatti test»

«Tachipirina contro il Covid? Mai fatti test»
Assunzione di farmaci (iStock)
  • La Angelini, produttrice del farmaco, conferma alla commissione d’inchiesta che nessun esame fu svolto per verificare l’efficacia del paracetamolo sui contagiati. Eppure il medicinale era il pilastro del protocollo di Speranza, insieme alla «vigile attesa».
  • Due mesi all’infermiera per «lesioni gravissime». Medico assolto, nessun risarcimento.

Lo speciale contiene due articoli

resa dei conti covid
