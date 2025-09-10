Fabio Amendolara
2025-09-10

Operazione «Epicentro»: sequestri per 26,5 milioni a Torino

Operazione «Epicentro»: sequestri per 26,5 milioni a Torino
La Procura di Torino indaga su un presunto sistema di frode fiscale basato su appalti fittizi e somministrazione irregolare di manodopera. Nove persone e dieci società coinvolte, beni sequestrati e amministrazione giudiziaria di una società con 500 dipendenti.
torino operazione epicentro

Israele bombarda i colloqui a Doha: «Uccisi sei miliziani». Hamas nega

Israele bombarda i colloqui a Doha: «Uccisi sei miliziani». Hamas nega
Getty images
Attacco in Qatar per colpire i capi dell’organizzazione terroristica riuniti per discutere l’ultima offerta del presidente Usa. I media palestinesi smentiscono la morte dei vertici. Sdegno di Papa e capi di Stato.
israele doha

Nepal in rivolta: proteste giovanili scuotono Kathmandu

Nepal in rivolta: proteste giovanili scuotono Kathmandu
Getty Images
Le manifestazioni guidate dalla Generazione Z contro corruzione e nepotismo hanno provocato almeno 23 morti e centinaia di feriti. In fiamme edifici istituzionali, ministri dimissionari e coprifuoco imposto dall’esercito mentre la crisi politica si aggrava.
nepal

La Flotilla tenta l’effetto Pearl Harbor. «La nave di Greta colpita da un drone»

La Flotilla tenta l'effetto Pearl Harbor. «La nave di Greta colpita da un drone»
Pubblicati sui social i filmati del presunto attacco, ma le autorità tunisine negano presenze ostili nei cieli: «Solo un incendio».
flotilla gaza

Arrestato bengalese nel Mantovano. Era un «maestro» di giovani jihadisti

Arrestato bengalese nel Mantovano. Era un «maestro» di giovani jihadisti
L’operazione della polizia di Brescia è nata da un’indagine genovese su un altro affiliato ad Al Qaeda. L’uomo formava «allievi» terroristi, incitandoli a compiere attentati. Matteo Piantedosi: «Da noi la prevenzione funziona».
terrorismo brescia
