True Martino Cervo Tutte le bugie del padre di Chat-Gpt. Il «New Yorker» svela il vero Altman Sam Altman (Ansa)

Lunghissima inchiesta del prestigioso settimanale scopre gli altarini del fondatore di Open Ai: «Sociopatico, mente da sempre a tutti». La spregiudicatezza politica e le faide con i «colleghi» Musk, Thiel e Dario Amodei.La verità è che si odiano tutti. Chi avesse immaginato lo stretto novero dei capi dell’Intelligenza artificiale come un’Arcadia digitale di innovatori dediti alle sorti dell’umanità avrebbe l’ennesima occasione di ricredersi leggendo la recente inchiesta del New Yorker su Sam Altman, il padrone di Open Ai, insomma il papà di Chat-Gpt.L’articolo - quasi un racconto breve - ha come titolo «Sam Altman può controllare il nostro futuro: ci si può fidare?» ed è leggibile sulla rivista anche online (ma solo per gli abbonati) e suggerisce che no, è meglio di no. Dozzine di fonti, sia anonime sia «in chiaro», concordano su un dettaglio: l’uomo che sta letteralmente contribuendo più di molti altri a disegnare il nostro modo di pensare, lavorare, scrivere, conoscere il mondo è un bugiardo seriale, che ha mentito praticamente a tutti pur di affermare il proprio potere e imporre il proprio controllo.Uno spirito cinico potrebbe dire che è il requisito minimo per il capo di una multinazionale che deve garantirsi miliardi di dollari di finanziamenti, generare rendimenti crescenti e avere attorno a sé un ambiente regolatorio accomodante. La lettura è comunque interessante, a cominciare dagli autori: Ronan Farrow e Andrew Marantz. Il primo, figlio di Woody Allen e Mia Farrow (ma lei ha detto che forse il padre vero è Frank Sinatra), ha lavorato con Obama e Hillary Clinton, è premio Pulitzer 2018 grazie ai servizi, scritti a 30 anni, sul caso Weinstein. Il secondo motivo di interesse è la sede: il New Yorker è forse il settimanale più celebrato al mondo. Il terzo, ovviamente, è il contenuto: la vicenda di Altman , ebreo omosessuale classe 1985 di Chicago, è raccontata dalla fondazione di Open Ai nel 2015. Ha come spartiacque la drammatica settimana tra il 17 e il 23 novembre 2023, quando viene prima giubilato e poi richiamato alla guida della (sua) società una volta cambiatone il consiglio di amministrazione (mettendoci un certo Larry Summers): una scelta che cambierà per sempre i destini dell’Intelligenza artificiale a livello globale. Altman era stato silurato per numerosi dubbi sulla dirittura di un individuo dalle cui scelte sarebbero dipesi non solo investimenti miliardari, ma anche e soprattutto le condizioni di sicurezza e i «binari» di una tecnologia destinata a incidere sulla conoscenza, la politica, la psicologia, la sanità, gli eserciti, insomma la vita di miliardi di persone. Una tecnologia che mira dichiaratamente a superare l’intelligenza umana, con tutto ciò che tale ipotetico «sorpasso» può determinare. L’inchiesta interna su Altman si fa, ma l’esito è una comunicazione orale di cui non c’è traccia. L’articolo mette in fila una sequenza impressionante di colleghi, dirigenti, protagonisti della finanza o della tecnologia, che ritengono Altman un mentitore compulsivo, un «sociopatico» privo di scrupoli e remore. Le testimonianze più violente sono quelle dei primi soci di Open Ai, molti dei quali concordavano sul fatto che non dovesse essere lui «l’uomo nella stanza dei bottoni»: lo stesso che, come Elon Musk ricorda spesso, aveva giurato di fondare una non profit e poi ha, diciamo così, cambiato idea, ricapitalizzando una società molto, molto «profit». Secondo un pezzo grosso di Microsoft, «c’è la possibilità che finisca per essere ricordato come un truffatore al livello di Bernie Madoff o di Sam Bankman-Fried».Il materiale del New Yorker rielabora in parte dati noti, al centro del libro «Empire of AI», della giornalista Karen Hao, e lascia profondi interrogativi soprattutto nella parte in cui raduna testimonianze interne di come Altman abbia trascurato garanzie di sicurezza sull’impiego dell’Ia per anticipare risultati e diffusione degli applicativi, oltre a mostrare una spregiudicatezza politica quasi renziana. L’articolo dà conto della rapida intesa con Bin Salman malgrado il caso Khashoggi (ai colleghi preoccupati Sam spiegò che Jared Kushner aveva garantito personalmente sull’estraneità del regnante saudita nell’omicidio del giornalista), della poderosa azione di lobbying condotta con successo in Ue per ammorbidire la cornice regolatoria, fino al passaggio da finanziatore e supporter democratico in patria («Trump è una minaccia senza precedenti») ai selfie all’inaugurazione della seconda presidenza del tycoon («Guardare attentamente il presidente di recente ha cambiato la mia prospettiva»). È possibile che i contratti col Pentagono abbiano avuto un ruolo nel mutare tale prospettiva.L’impressione finale è che l’Ia sia - anche - una gigantesca vasca di squali. Le cose peggiori sul protagonista dell’articolo escono da un gruppo ristretto di persone. Altman conosce l’attuale marito (i due hanno «adottato» un figlio) nel 2014 nella vasca idromassaggio di Peter Thiel, come noto socio di Musk, il quale fonda XAi contro Altman, a cui fa pure causa. Dario Amodei, capo di Anthropic sorta pure in polemica contro Open Ai, era sodale di Altman e oggi dice: «Il problema dell’azienda è lui». Si odiano tutti, forse è normale: la novità è che lo si può dire anche nei posti «giusti».