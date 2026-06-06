{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-06-06

Oggi in edicola

True

Itala incantò nel Raid Pechino-Parigi. Oggi rinasce (mezza) made in Pechino

Itala incantò nel Raid Pechino-Parigi. Oggi rinasce (mezza) made in Pechino
Ansa
Massimo Di Risio, gran patron di Dr, rilancia lo storico marchio torinese con il primo di una serie di suv a benzina. La ricetta: piattaforme asiatiche, componentistica e assemblaggio italiani. E tornerà pure Osca.

Alla presentazione ufficiale, un paio di settimane fa, c’era lei, la «nonna» l’Itala 35/45 Hp del 1907, quella che il principe Scipione Borghese (con lui a bordo c’erano anche il suo chauffeur Ettore Guizzardi e anche l’inviato speciale del Corriere della Sera, Luigi Barzini) ha guidato da Pechino a Parigi attraverso 16.000 chilometri di steppa, fango e silenzio, con 20 giorni di vantaggio sul secondo arrivato.

Continua a leggereRiduci
itala auto

Non Sparate sul Pianista | Salsi: «Il genio di Verdi in Nabucco, Macbeth e Otello»

Non Sparate sul Pianista | Salsi: «Il genio di Verdi in Nabucco, Macbeth e Otello»play icon

Il baritono Luca Salsi ci guida alla scoperta del genio di Giuseppe Verdi attraverso tre opere che lo vedono protagonista al Teatro alla Scala di Milano. Da Nabucodonosor, primo grande successo del Cigno di Busseto, al penultimo capolavoro, Otello. Un titolo attesissimo per l’inaugurazione della prossima stagione, il 7 dicembre 2026.

carlo melato non sparate sul pianista

Ecco il calendario della nuova Serie A: subito alla terza giornata Inter-Napoli e Juve-Milan

True
Ecco il calendario della nuova Serie A: subito alla terza giornata Inter-Napoli e Juve-Milan
Un duello tra Lautaro Martinez e Scott McTominay durante Inter-Napoli della scorsa stagione (Getty Images)

Sorteggiato a Parma il calendario del prossimo campionato. Si parte il 22-23 agosto e si chiude il 30 maggio. Derby d'Italia alla 19ª giornata, Milan-Inter e Juventus-Napoli alla 10ª. Novità per le soste delle nazionali e confermato il calendario asimmetrico.

Continua a leggereRiduci
serie a

Un incursore replica a Saviano: «La Decima appartiene alla storia della Marina»

True
Un incursore replica a Saviano: «La Decima appartiene alla storia della Marina»
Giuseppe Cossu e Roberto Saviano (Ansa)

Giuseppe Cossu, incursore in congedo della Marina Militare, interviene sul caso del grido «Decima»: «Dietro quel nome non c'è nostalgia politica, ma il ricordo di uomini che hanno scritto pagine straordinarie della storia militare italiana e servito lo Stato».

Continua a leggereRiduci
decima mas saviano
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy