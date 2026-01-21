Ecco Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 21 gennaio con Flaminia Camilletti
Il cosiddetto «scandalo Palamara» ha consentito alla politica, e al Paese intero, di assistere a un’immonda orgia di potere, senza che poi da tale orrenda visione ne dovesse discendere conseguenza alcuna, se non quelle sapientemente scelte dalla Anm. Davvero qualcuno poteva pensare che le dinamiche distorsive emerse dalle chat di Luca Palamara potessero essere emendate solo con qualche condannina simbolica inferta dalla Anm a quei magistrati che ebbero il coraggio di non dimettersi, come, invece, fecero coloro che non intesero, legittimamente, affrontare la «gogna» del processo deontologico, privo di rilievo giuridico ma pregno di significato «politico»? Qualcuno davvero ha potuto sperare che il turpe mercimonio stagliatosi dal bollente cellulare di Palamara potesse essere assopito da qualche sparuta sanzione disciplinare inferta dal Csm e dalla destituzione di un unico «capro espiatorio», certamente colpevole, ma probabilmente non più di altri?
La politica aveva tutto il diritto, e il dovere, di intervenire dinnanzi al miserabile spettacolo umano disvelato dallo «scandalo», cercando di portare a compimento una razionalizzazione dell’ordinamento giudiziario di fatto imposta dal varo del codice Vassalli nel 1989, dalla stessa riforma dell’articolo 111 della Costituzione, dalla legge Cartabia e da copiose ragioni politiche, culturali, scientifiche ed etiche.
Il primo profilo da fissare indelebilmente è dunque quello della piena legittimità politica, etica e giuridica della «riforma Nordio», laddove il governo e la maggioranza parlamentare per vararla non hanno trasformato il Parlamento in un «bivacco per manipoli», ma semplicemente applicato l’articolo 138 della Costituzione, per sottoporre poi l’esito parlamentare a referendum confermativo.
Né si può tacciare di «piduismo» tutti coloro che sostengono la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, trattandosi di una composita compagine di diversa estrazione professionale e culturale, solo per limitarsi ai Comitati per il Sì, costituita da giuristi, avvocati, politici e cittadini. Vale la pena poi ricordare come la cosiddetta «Sinistra per il Sì» annoveri tra le sue fila politici, esimi giuristi e intellettuali progressisti, che certamente non condividono la politica di centrodestra, ma esclusivamente i contenuti della riforma ordinamentale del processo penale italiano, che da inquisitorio, con il codice Vassalli, è divenuto di matrice accusatoria, sino alla conclamazione del nuovo articolo 111 della Costituzione.
La posizione assunta dall’Anm, promotrice del «No» al referendum confermativo sulla riforma Nordio, è quindi logicamente insostenibile, laddove un’associazione di magistrati non dovrebbe schierarsi contro una legge di revisione costituzionale legittimamente approvata dal Parlamento sovrano e sottoposta a successivo vaglio popolare. Si tratta di un’insanabile contraddizione, poiché le ragioni del «No» dovrebbero essere sostenute esclusivamente dalle forze politiche e dalle componenti della società civile, ma giammai da quegli stessi soggetti istituzionali che poi saranno chiamati ad applicare e rendere operativa la riforma. Ancora una volta, l’Anm fa politica, schierandosi, e la fa contro un governo che sente culturalmente non affine, esorcizzando il dato oggettivo che si tratta di una maggioranza democraticamente eletta, sostituibile solo dalla stessa volontà parlamentare o dal voto dei cittadini.
Ma l’Anm ha sempre fatto politica, svolgendo il ruolo di partito di opposizione a corrente alternata, ovvero, in generale, quando governa il centrodestra, considerato culturalmente non affine al conformismo associativo, e ciò sulla scorta della egemonia culturale delle correnti progressiste, appoggiate dal centrismo liquido di Unità per la Costituzione (Unicost), contenutisticamente vuoto, ma ben aggregato da un abile tatticismo manovriero, che di fatto mutua a sinistra le idee, arrogando a sé stesso crescenti spazi di potere e di mediazione.
Il rapporto di osmosi culturale tra Anm e Csm, veri vasi comunicanti, è un dato oggettivo ed incontestabile, al punto che quasi tutti i maggiori leder delle cosiddette correnti hanno ricoperto il ruolo di membri del Csm, prima o dopo essere stati eletti al Comitato direttivo centrale (Cdc) dell’Anm, e avervi addirittura ricoperto il ruolo di presidente. Abnorme ed esemplare il caso di un Cdc nel quale numerosi membri furono quasi contestualmente travasati al Csm, per l’appunto, secondo il sistema dei vasi comunicanti. Già di per sé questo dato, oggettivo, e in certi frangenti storici, financo macroscopico, denota una gravissima anomalia, ovvero la distorsiva interferenza di un’associazione di categoria nel sistema di selezione dei membri di un organo di rilevanza costituzionale, e ciò secondo logiche di appartenenza correntizia. È innegabile poi che in Italia esistano ed operino attivamente correnti dell’Anm che si autodefiniscono orgogliosamente «progressiste», le quali teorizzano e rivendicano la cosiddetta «militanza civica» e che mostrano, in alcuni loro esponenti, evidenti tratti di ideologizzazione, collateralismo culturale verso i partiti politici di sinistra, settarismo, massimalismo e propensione ad egemonizzare culturalmente interi settori «strategici» della giurisdizione, quali almeno la materia della famiglia, dei cosiddetti «nuovi diritti», dell’immigrazione, del diritto minorile. L’impropria delega che la politica ha fatto alla magistratura in alcune materie si è inevitabilmente tradotta in un pregnante potere di supplenza da parte della magistratura stessa, che si è fatta legislatore, in ciò orientata e guidata dalle frange culturalmente progressiste.
Alcuni esponenti della sinistra giudiziaria hanno iniziato ad invocare la «resistenza costituzionale» ancor prima che il centrodestra vincesse le ultime elezioni, in ciò mostrandosi animati da capacità oracolari e da vivida pregiudizialità ideologica.
Il 9 maggio 2016 sono stato eletto membro del Cdc dell’Anm e l’1 aprile 2018 sono stato designato componente della Giunta esecutiva centrale nonché vicepresidente dell’Anm (presidente Eugenio Albamonte), incarico ricoperto sino al 23 marzo 2019. Sono stato ancora eletto alle penultime ultime elezioni per il rinnovo del Cdc dell’Anm, rimanendone componente sino al 18 gennaio 2023. Ho dunque vissuto dall’interno dell’Anm le conseguenze dello scandalo Palamara e posso affermare con granitica certezza che la cosiddetta «autoriforma della magistratura», pomposamente sventolata dalle correnti, è stato un totale fallimento, ovvero una vampata di giustizialismo ipocrita che ha perseguito l’obiettivo di salvare l’Anm dal discredito che le derivava dallo «scandalo», sacrificando il solo Palamara e infliggendo qualche condanna deontologica di valenza puramente simbolica e catartica. Nelle chat di Palamara v’è traccia del «linciaggio» al quale io stesso fui sottoposto per avere osato difendere in seno all’Anm la piena legittimità della riforma dell’articolo 52 del codice penale, fortemente voluta dalla Lega, e delle istanze sociali di sicurezza da cui nascevano le ragioni politiche. L’Anm e, in particolare, Luca Palamara ed i suoi amici di allora mi lanciarono una durissima «fatwa» per avere osato pubblicamente sostenere che è compito del legislatore eventualmente definire una nuova conformazione della famiglia tradizionale, innovandone i confini costituzionali, e non del giudice-demiurgo. L’egemonia progressista nell’Anm tende oggettivamente a eliminare ogni pericoloso dissenso, in nome di un conformismo che mal si addice al metafisico concetto di «spirito della giurisdizione». Il nuovo sistema elettorale per la elezione dei membri del Csm voluto dalla riforma Cartabia non è di certo valso a sradicare le correnti, che ancora oggi operano attivamente all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura, il Csm, per come dimostrano, se non altro, i numerosi annullamenti amministrativi, davvero clamorosi, di alcune nomine apicali.
Il dibattito sulla «riforma Nordio» non può prescindere da un’analisi oggettiva sulle questioni qui segnalate, se non tramutandosi in un atto di propaganda politica antinomico al tanto sbandierato «spirito della giurisdizione». Non ci si può d’altronde giustamente preoccupare solo delle «interferenze politiche» sulla giustizia, ma è altresì doveroso difendere l’autonomia interna dei singoli magistrati non schierati, dallo strapotere delle correnti e dei «cacicchi» che ne possono condizionare la carriera secondo logiche di appartenenza, di affinità ideologica e di localismo tribale (le potenti sottocorrenti territoriali).
L’Anm scegliendo di partecipare ai comitati per il No, con ciò negando rappresentanza ai numerosi magistrati favorevoli al sorteggio quale metodo di selezione dei membri del Csm, ha definitivamente gettato la maschera, divenendo formalmente partito di opposizione dell’attuale governo, politicizzandosi ulteriormente e in ciò trascinando anche quelle componenti moderate che hanno mostrato la loro totale subalternità culturale alla sinistra giudiziaria.
Leggere la «riforma Nordio» senza lenti ideologiche servirebbe forse a ricondurre il dibattito ai contenuti effettivi della riforma, sostenendo legittimamente le opposte opinioni giuridiche, senza demonizzare l’ interlocutore e senza invocare la «resistenza costituzionale» contro un inesistente controllo politico dell’esecutivo sulla magistratura, che non solo la riforma non prevede, ma che esclude espressamente. Liberare i magistrati dal giogo opprimente delle correnti non significa annullarne la polifonia culturale, ma semplicemente restituire la giurisdizione a sé stessa e alla propria immensa importanza e responsabilità, che si nutre di terzietà, equilibrio e credibilità.
Straniero sfregia San Pietro. Ora linea dura
Un atto di vandalismo di inaudita gravità ha colpito, sabato scorso, la Basilica di San Pietro, e in particolare la Cappella del Santissimo Sacramento. A quanto riferisce il sito silerenonpossum.com, che ha raccolto le testimonianze di alcuni presenti, un uomo adulto di carnagione scura avrebbe scaraventato a terra tutto quello che si trovava sull’altare: candelieri, ostensorio e tovaglie.
Proprio ieri, prima del Consiglio dei ministri, a Palazzo Chigi si è svolto un vertice per discutere del“pacchetto sicurezza allo studio del governo, al quale hanno preso parte il premier Giorgia Meloni, i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Durante la riunione c’è stata piena condivisione sulle proposte elaborate da Piantedosi. Il tema delle espulsioni immediate degli immigrati irregolari e soprattutto di quelli che delinquono è ormai diventato non più rinviabile, e così Piantedosi ha iniziato a fare qualcosa di concreto: come riporta il Messaggero, il titolare del Viminale, ha inviato a prefetti e questori una direttiva che ha l’obiettivo di espellere il maggior numero possibile di migranti irregolari, naturalmente a partire da chi commette reati o è considerato «una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica». «Alcuni recenti episodi di cronaca», scrive Piantedosi nella direttiva, «hanno posto all’attenzione la necessità di perseguire con la massima determinazione l’obiettivo, prioritario per la sicurezza pubblica, del rimpatrio degli stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale che si siano evidenziati per comportamenti pericolosi», mentre in generale gli irregolari in attesa di rimpatrio non devono uscire dai Cpr, «onde evitare che tale prospettiva possa incentivare comportamenti violenti». Gli immigrati irregolari che si macchiano di reati vanno immediatamente allontanati dal territorio nazionale per evitare «il rischio», scrive ancora Piantedosi, «che una possibile escalation dei comportamenti violenti culmini come già accaduto nella commissione di efferati delitti. È quanto mai necessario», precisa il ministro dell’Interno, «porre in campo ogni sforzo organizzativo per velocizzare i rimpatri». In serata, Piantedosi chiarisce ancora una volta quanto sottolineato in più occasioni dalla Verità: «In Italia esiste un tema sicurezza», sostiene il titolare del Viminale, «ma non c’è una emergenza. L’andamento dei delitti in Italia è in calo (-3,5%), in particolare diminuiscono i reati più gravi, come gli omicidi (-15%), tra cui quelli per accoltellamento (-6%), e i femminicidi (-18%). Le polemiche sulla sicurezza, dunque sono del tutto infondate e ingiustificate, tanto più se a sollevarle sono coloro i quali, quando erano al governo, facevano registrare rispetto ad oggi un numero maggiore di reati (+18%) e di sbarchi di irregolari (+170%) oltre che un numero inferiore di assunzioni tra le forze dell’ordine (-70%). I confronti sul piano oggettivo numerico sono per loro impietosi. Non si deve cedere alla tentazione di alimentare la psicosi dell’insicurezza per affermare la necessità di norme che sono utilissime e sono giustificabili in sé. Vanno approvate per abbassare ulteriormente la curva dei reati commessi e non certo per uscire da un far west immaginario».
Che la sinistra parli di emergenza-sicurezza è in effetti paradossale, visto che poi a ogni provvedimento grida alla repressione: «Certamente e in ogni caso», argomenta ancora Piantedosi, «al di là delle schermaglie politiche suscitano dolore e preoccupazione alcuni gravissimi fatti di sangue, in particolare quelli che coinvolgono i minori come, in ultimo, a La Spezia. In questo senso, il pacchetto sicurezza predisposto dal Viminale che prossimamente sarà presentato dal governo in Parlamento rappresenta l’occasione per dimostrare davvero senso di responsabilità. Sono misure utili sia sul piano della prevenzione sia su quello della repressione. L’obiettivo è approvarle definitivamente in Aula il prima possibile. In Parlamento», è la sfida lanciata dal ministro, «tutti i gruppi facciano la propria parte invece di sollevare polveroni. Alcuni pensano di martellare sul tema sicurezza ma tutti i dati li condannano. Quando erano al governo si contava un numero maggiore di omicidi, di femminicidi, di morti per accoltellamento. Erano superiori gli sbarchi di migranti irregolari. Sul fronte della sicurezza l’unica reale preoccupazione riguarda i reati commessi dai migranti irregolari», sottolinea ancora il ministro dell’Interno, «in proporzione enormemente superiori rispetto a quelli commessi da cittadini italiani o migranti regolari. Ebbene chi ha davvero a cuore il tema della sicurezza collabori all’aumento dei rimpatri, superando quelle resistenze ideologiche che ne impediscono la completa realizzazione».
Sul pezzo anche il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che sta mettendo in campo ogni sforzo per siglare in tempi brevissimo il rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa, relativo al triennio 2025-2027. I provvedimenti contenuti nel nuovo pacchetto sicurezza messo a punto dal Viminale, a quanto emerge dal monitoraggio mensile dell’Osservatorio sui temi sociali di Noto Sondaggi «hanno una media di approvazione tra gli italiani che oscilla tra il 60 e il 70%, quindi livelli molto alti».
Ursula confessa: «L’Artico mai stato una priorità». E l’Ue delira: Nato senza Usa
Non si sa ancora se l’Ue sparerà col bazooka a Trump; nell’attesa, le tocca fustigarsi da sé. Ieri, dal palco del Forum di Davos, Ursula von der Leyen è stata costretta ad ammettere un’umiliante ovvietà: prima che il puzzone della Casa Bianca facesse casino, nel Vecchio continente nessuno si filava la Groenlandia. Manco la Danimarca, che ora vuol tenersela stretta come fosse la Fiume dei legionari di D’Annunzio. L’Artico, ha confermato la presidente della Commissione, «non era» una priorità nemmeno quando lei aveva «iniziato a preparare» il discorso per il summit elvetico. «La sicurezza nell’estremo Nord non era il tema principale». Quindi, delle mire di russi e cinesi e dell’importanza dell’isola, miniera di materie prime critiche, ci ha dovuto informare il biondo col ciuffo.
Nonostante abbia confessato la miopia delle élite europee, la tedesca non ha rinunciato a pontificare, sciorinando la solita lista di banalità: «Il mondo è cambiato in modo permanente», «l’Europa deve accelerare la sua spinta verso l’indipendenza», «deve adattarsi alla nuova architettura di sicurezza» e «ha bisogno di una mentalità improntata all’urgenza». Ma il problema è esattamente questo: l’Unione dorme sui famosi sette cuscini, fino a quando arriva il risveglio traumatico. Se rimanesse vigile in tempi normali, non le servirebbe affrontare qualunque sfida geopolitica con la psicosi dell’emergenza.
Così, dopo aver sonnecchiato a lungo - Nuuk rinunciò alla Cee nel 1985 e né a Copenaghen né a Bruxelles batterono ciglio - Von der Leyen ha assicurato che, «entro la fine dell’anno», l’Europa pubblicherà «una propria strategia di sicurezza», aggiornando il capitolo sull’Artico. Il «pacchetto di misure» al quale si lavora - con calma, nei prossimi dodici mesi, che fretta c’è - si fonda sui principi di «sovranità» e «integrità» territoriale della Groenlandia e della Danimarca, che «non sono negoziabili», dato che «spetta ai popoli sovrani decidere del proprio futuro». Come in Catalogna, vero?
Comunque, Ursula, più prudente dell’inquilino dell’Eliseo, il quale è ormai impelagato in una singolar tenzone con l’omologo americano, ha garantito che «collaboreremo con gli Usa». Ed è subito passata dalla grancassa sul «muro di droni» contro la Russia, all’«aumento della spesa» per comprare «rompighiaccio e altre attrezzature essenziali». D’altronde, da quando i riflettori sono puntati sulla terra degli inuit, non si è più avuta notizia di sorvoli nemici sui cieli europei. Chissà che Donald Trump non abbia risolto pure questa guerra ibrida.
Il punto è che le esibizioni muscolari del decotto Emmanuel Macron, che lasciano dubbi a Berlino, Roma, probabilmente ai danesi nonché alla Von der Leyen, di certo non bastano a confutare la verità che il presidente americano, senza pietà, ci sbatte in faccia: non siamo capaci di difendere alcunché. Non ci riuscirebbe nemmeno il Regno Unito, che pure vanta una potenza militare superiore a quella del resto del continente, Francia compresa. Il Financial Times, citando esperti del settore militare, ha svelato che gli esborsi di Londra nel riarmo, pari a 5,7 miliardi di euro nel 2025, sono stati in gran parte mangiati dall’inflazione, dai costi per gli alloggi dei soldati e dal mantenimento del limitato arsenale nucleare inglese. Le forze convenzionali restano per lo più sguarnite. Tanto che, stando agli analisti, per gli ammiragli di sua maestà sarebbe impossibile impegnare a lungo una task force nell’Artico. Figurarsi cosa potrebbero combinare tra le nevi la Germania, il cui drappello si è ritirato domenica per maltempo, o i transalpini. Il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, ci aveva visto giusto: la spedizione con i francesi e i tedeschi somigliava all’inizio di una barzelletta, più che di una missione.
L’Ue, che spera di negoziare con Trump, dovrebbe rendersi conto che senza l’America non si va da nessuna parte. Eppure, secondo il retroscena di Politico, tra i funzionari starebbe prendendo piede una brillante idea: costituire una sorta di Nato parallela, sostituendo gli Usa con l’Ucraina.
Il punto di partenza del geniale progetto sarebbe il «gruppo di Washington», cioè la compagnia dei leader che, lo scorso agosto, insieme a Volodymyr Zelensky, erano andati alla Casa Bianca, nella speranza di convincere The Donald a rinnovare il suo sostegno a Kiev: l’immancabile Macron, il cancelliere Friedrich Merz, la prezzemolina Von der Leyen, il finlandese Alexander Stubb, la stessa Giorgia Meloni. La base per costituire un’alleanza la offrirebbe la coalizione dei volenterosi, che già include oltre 30 Stati (non l’Italia). Unendo gli eserciti di Parigi, Berlino, Varsavia e Londra, i falchi pro Ue confidano di rimpiazzare gli Stati Uniti. Specie se si aggiungesse l’Ucraina. Peccato abbia il piccolo difetto di essere già impegnata in una guerra con la Russia. La domanda sorge spontanea: per una questione di reciprocità, dovremmo spedire uomini dell’Europa occidentale a combattere nel Donbass? E, magari, aprire un secondo fronte in Groenlandia? E poi, perché no, un terzo, visto che Cipro, presidente di turno dell’Unione, ha chiesto a Bruxelles di favorire la riunificazione dell’isola, mezza occupata dalla Turchia, che per inciso sta nella Nato?
Il paradosso dell’Organizzazione nordatlantica l’ha illustrato il tycoon ieri, su Truth: «Se non fossi intervenuto io, ora la Nato non esisterebbe più. Sarebbe finita nel dimenticatoio della storia». Invece, nel disperato tentativo di battere un colpo che si sentisse Oltreoceano, Ursula ha annunciato una «massiccia impennata degli investimenti» nell’Artico. È l’oculata tattica di un’Europa finalmente protagonista: bazooka e carota.