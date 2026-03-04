{{ subpage.title }}

Mirella Molinaro
2026-03-04

L'ultimo addio al piccolo «guerriero»: «Da lassù ci sta abbracciando tutti»

L’ultimo addio al piccolo «guerriero»: «Da lassù ci sta abbracciando tutti»
Ansa
Oggi i funerali nella cattedrale di Nola. La mamma: «Spero che non sia l’ultimo giorno che pensiamo a lui». Anche Meloni presente alle esequie. Intanto i medici del Monaldi denunciano il clima tossico di Oppido.

Era difficile trattenere le lacrime, il dolore, la rabbia e lo smarrimento. Quel senso di impotenza ha pervaso i volti di tutti quelli che oggi hanno voluto davvero abbracciare il piccolo Domenico Caliendo, quel bimbo di soli due anni che in poco tempo è diventato il figlio di tutti. Ai funerali del bimbo morto a causa di un trapianto di cuore fallito, nel Duomo di Nola c’erano tutti: le istituzioni, il mondo della sanità, della politica, cittadini che non conoscevano la famiglia, amici, parenti.

funerale domenico
True

Doris nicchia all'Ia: aiuta il risparmio gestito

Doris nicchia all’Ia: aiuta il risparmio gestito
Massimo Doris (Imagoeconomica)
Il presidente di Assoreti e ad di Banca Mediolanum presenta gli ottimi risultati dei professionisti della consulenza (oltre mille miliardi di patrimonio complessivo): «L’Intelligenza artificiale non mi preoccupa, ma chi non la userà scomparirà».

L’intelligenza artificiale efficienterà il mondo della consulenza finanziaria, non lo distruggerà. Sono le parole di Massimo Doris, presidente di Assoreti (e amministratore di Banca Mediolanum) che ieri ha presentato alla stampa i grandi risultati ottenuti nel 2025 dai professionisti della consulenza. Il manager ha dichiarato di non essere «preoccupato» per l’impatto che questa tecnologia avrà sul settore del risparmio gestito. «Non sono assolutamente preoccupato per il settore», ha detto, spiegando però che chi degli attori del comparto non punterà sull’Ia «nei prossimi anni andrà in grossa difficoltà o scomparirà». Insomma, per Doris l’Ia non sarà «disruptive» per il risparmio gestito, ma sicuramente porterà a un cambiamento. Del resto, ha ricordato, «l’evoluzione è costante e continua. Ogni tanto c’è un gradino, come nel 2000 quando arrivò Internet. All’epoca doveva far saltare per aria il mercato. In parte lo ha fatto, ma non come si pensava, tanto è che le banche tradizionali non sono scomparse, pur essendo cresciute meno». In pratica, secondo l’attuale numero uno di Assoreti e Banca Mediolanum, «l’Ia migliorerà l’efficienza degli istituti e anche dei consulenti finanziari».

doris
True

La Corte suprema riabilita i genitori

La Corte suprema riabilita i genitori
Ansa
I giudici Usa bocciano le politiche della California che permettono alle scuole di tenere all’oscuro madri e padri sulla disforia di genere dei figli. Fissato il primato della famiglia.

«Le politiche della California interferiscono in modo sostanziale con il diritto dei genitori di educare i propri figli». È una bocciatura molto pesante, quella che lunedì sera la Corte suprema degli Stati Uniti, in una decisione presa a maggioranza - 6 a 3 - sul caso Mirabelli v. Bonta, ha inflitto al comparto scolastico californiano. Che è stato silurato perché non solo scavalcando le famiglie, ma tenendole pure all’oscuro, favoriva il «cambio di sesso» dei minori. Da un lato non informando di tali intenzioni dei loro figli papà e mamma e, dall’altro, impiegando disinvoltamente pronomi non corrispondenti al sesso biologico degli stessi.

corte suprema

Tivù Verità | Iran: Il lato oscuro dei file Epstein e del Mossad

Tivù Verità | Iran: Il lato oscuro dei file Epstein e del Mossadplay icon

C’è una domanda che i media mainstream evitano di farsi: perché Donald Trump ha deciso di dare fuoco alla miccia in Medio Oriente, smentendo anni di promesse sull’"America First"? La risposta potrebbe essere nascosta in un archivio di segreti inconfessabili.

tivù verità borgonovo
True

I Trevallion vanno lasciati in pace. Anzi, copiamo la loro semplicità

I Trevallion vanno lasciati in pace. Anzi, copiamo la loro semplicità
Genitori e figli hanno il diritto alla terrestre semplicità, più vitale dell’ottusa burocrazia.

Sono stati generosi, i Trevallion, con i loro toccanti bambini e la loro visione del mondo e dell’educazione, arcaiche e vitali e insieme delicate e decise. Ci stanno insegnando molte cose. Sarebbero piaciuti al Benito Mussolini degli inizi che, consapevole dei benefici effetti di boschi e campagne, riunì in Opera nazionale le scuole Maria Montessori, per risolvere i problemi di educazione e analfabetismo di boschi e campagne (Claudio Risé, Paolo Ferliga Curare l’anima. Psicologia dell’educazione Editrice La scuola, 2015).

famiglia nel bosco
