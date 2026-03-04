{{ subpage.title }}

La Corte suprema riabilita i genitori

Ansa
I giudici Usa bocciano le politiche della California che permettono alle scuole di tenere all’oscuro madri e padri sulla disforia di genere dei figli. Fissato il primato della famiglia.

«Le politiche della California interferiscono in modo sostanziale con il diritto dei genitori di educare i propri figli». È una bocciatura molto pesante, quella che lunedì sera la Corte suprema degli Stati Uniti, in una decisione presa a maggioranza - 6 a 3 - sul caso Mirabelli v. Bonta, ha inflitto al comparto scolastico californiano. Che è stato silurato perché non solo scavalcando le famiglie, ma tenendole pure all’oscuro, favoriva il «cambio di sesso» dei minori. Da un lato non informando di tali intenzioni dei loro figli papà e mamma e, dall’altro, impiegando disinvoltamente pronomi non corrispondenti al sesso biologico degli stessi.

corte suprema

Tivù Verità | Iran: Il lato oscuro dei file Epstein e del Mossad

Tivù Verità | Iran: Il lato oscuro dei file Epstein e del Mossadplay icon

C’è una domanda che i media mainstream evitano di farsi: perché Donald Trump ha deciso di dare fuoco alla miccia in Medio Oriente, smentendo anni di promesse sull’"America First"? La risposta potrebbe essere nascosta in un archivio di segreti inconfessabili.

tivù verità borgonovo
True

I Trevallion vanno lasciati in pace. Anzi, copiamo la loro semplicità

Genitori e figli hanno il diritto alla terrestre semplicità, più vitale dell’ottusa burocrazia.

Sono stati generosi, i Trevallion, con i loro toccanti bambini e la loro visione del mondo e dell’educazione, arcaiche e vitali e insieme delicate e decise. Ci stanno insegnando molte cose. Sarebbero piaciuti al Benito Mussolini degli inizi che, consapevole dei benefici effetti di boschi e campagne, riunì in Opera nazionale le scuole Maria Montessori, per risolvere i problemi di educazione e analfabetismo di boschi e campagne (Claudio Risé, Paolo Ferliga Curare l’anima. Psicologia dell’educazione Editrice La scuola, 2015).

famiglia nel bosco

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La guerra in Iran potrebbe durare a lungo»

Ecco #DimmiLaVerità del 4 marzo 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega perché la guerra in Iran potrebbe durare a lungo.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
True

Kazakistan, il gigante dell’energia che non molla Mosca e apre a Pechino

True
  • Il Paese euroasiatico, ricco di giacimenti di gas e petrolio, è anche un grande produttore agricolo. Mantiene un forte legame economico con Mosca, ma l'interscambio con Pechino è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Pil in crescita del 5% nel 2025.
  • Nel gennaio 1942 iniziarono le deportazioni degli italiani residenti in Crimea da parte delle autorità russe. Fu l'olocausto verso i gulag del Kazakistan. Di circa 2.000 persone, solo 78 fecero ritorno alle loro case di Kerç. Gli altri morirono di stenti o già durante il terribile viaggio nei vagoni merci verso la steppa gelata.

Lo speciale contiene due articoli.

kazakistan
