La truffa delle liste d’attesa
In molte Asl si fissano esami urgenti a distanza di mesi o anni, scrivendo che il paziente ha rifiutato una data precedente. Che però non era mai stata proposta. In questo modo si aggira la legge e si taroccano le statistiche. E i manager incassano i premi.
La signora Marisa vive a Ischia e ha un figlio di 19 anni con un grave problema agli occhi. Dovrà subire trapianto di cornea. Perciò deve fare un esame importante. Si rivolge all’Asl il 12 dicembre 2025, l’esame viene fissato il 7 gennaio 2027. Fuori tempo massimo. Fuori da ogni logica. E pure fuori legge. Ma non è tutto: sul suo foglio di prenotazione compare una scritta: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità per giovedì 26 marzo 2026». Con un piccolo particolare: Marisa e Riccardo non hanno mai rinunciato a quella visita per il semplice fatto che nessuno gliel’ha mai proposta. Li hanno presi in giro.
La signora Liliana vive a Reggio Calabria, è cardiopatica e invalida. Ha bisogno di una visita pneumologica. Si rivolge all’Asl il 7 settembre 2025, la visita viene fissata il 24 marzo 2026. Fuori tempo massimo. Fuori da ogni logica. E pure fuori legge. Ma non è tutto: sul suo foglio di prenotazione compare una scritta: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità per martedì 7 ottobre 2025». Con un piccolo particolare: Liliana non ha mai rinunciato a quella prima visita per il semplice fatto che nessuno gliel’ha mai proposta. L’hanno presa in giro.
Il signor Giovanni vive ad Avellino e soffre di una grave malattia al cuore. Ha bisogno di una visita: si rivolge all’Asl l’8 ottobre 2025, la visita viene fissata il 20 maggio 2026. Ancora una volta: fuori tempo massimo. Fuori da ogni logica. E pure fuori legge. Ma non è tutto: sul suo foglio di prenotazione compare una scritta: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità per il 6 novembre 2025». Con un piccolo particolare: Giovanni non ha mai rinunciato a quella prima visita per il semplice fatto che nessuno gliel’ha mai stata proposta. Hanno preso in giro anche lui.
Potremmo continuare: le testimonianze di questo tipo sono a decine. Quello che abbiamo scoperto a Fuori dal Coro è uno scandalo nello scandalo: non bastano le liste d’attesa lunghissime e le visite fissate il giorno di san mai più, hanno deciso di prendere i pazienti per i fondelli indicando sui loro fogli di prenotazioni l’esistenza di prime visite che in realtà non esistono. Sono finte. Inventate. Completamente farlocche. Sui documenti ufficiali dell’Asl c’è scritto che quelle visite (mai esistite) sono state rifiutate dal paziente. Ma le Asl lo sanno benissimo che non è vero. In pratica dichiarano il falso. E lo fanno deliberatamente, per aggirare la legge e taroccare le statistiche. Una delle Regioni dove sono state segnalate più visite farlocche, per esempio, è la Campania, che si autoproclama «eccellenza nella gestione delle liste d’attesa» presentando report con risultati strepitosi. Che sono fasulli, però.
Prendiamo il caso della signora Marisa: la visita per suo figlio è stata fissata nel gennaio 2027, cosa già di per sé completamente illegale. Ma nei report ufficiali della Regione Campania risulterà fissata il 26 marzo 2026, perché, se è stato il paziente a rifiutare, il ritardo non può essere attribuito all’Asl. Peccato che il paziente non abbia rifiutato un bel niente: quella visita rifiutata non è stata proposta. Quella visita (fintamente) rifiutata compare automaticamente sul foglio di prenotazione e molti pazienti, magari, neppure se ne accorgono. Si tratta di un trucco. Un trucco indecente. Anzi di più: si tratta di una vera e propria truffa ai danni di chi sta male. E non capisco come si possa tollerare: se io dichiarassi il falso verrei (giustamente) condannato. Perché se lo fa l’Asl nessuno dice nulla?
Per altro c’è anche un tema economico: sulla base di quelle statistiche (evidentemente taroccate) e di quei report (evidentemente fasulli), infatti, vengono distribuiti premi ai dirigenti che possono dimostrare di aver raggiunto gli obiettivi, quando invece gli obiettivi non sono stati raggiunti per una beata mazza di niente. Vengono così premiati dirigenti che ogni giorno mettono a repentaglio la vita di chi sta male e non può permettersi visite a pagamento. È chiaro infatti che se a un malato di cuore, a rischio infarto e con insufficienza respiratoria, viene fissata una visita il 22 settembre 2027 (è successo a Mario, ad Avellino), probabilmente lo si condanna a morte. E leggere sul foglio prenotazione la palese falsità che Mario avrebbe rinunciato a una visita il 2 dicembre 2025, è una crudeltà, oltre che una truffa.
«Perché mai avrei dovuto rinunciare a una visita il 2 dicembre scorso se ho ogni notte paura di morire?», ci ha detto Mario. In effetti. Ma sono settimane che raccogliamo testimonianze come la sua. E raccogliamo pure documenti. Ed è incredibile che nessuno si sia ancora mosso per porre fine a questo scandalo. Un ministro della salute ce l’abbiamo ancora? Orazio Schillaci che fa? Dorme?
Faccio notare a buonanotte fiorellino Schillaci, ex collaboratore di Speranza, che lui aveva fatto approvare una legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 luglio 2024, sulle liste d’attesa: in base a quelle norme le Asl, quando non riescono a rispettare i tempi previsti delle prenotazioni, dovrebbero consentire ai pazienti di fare la visita privatamente senza pagare. Invece non succede. E questo trucchetto delle prime visite rifiutate viene utilizzato anche e proprio per aggirare quella legge, per fare in modo che le visite siano tranquillamente fissate nel maggio 2027 o addirittura nel settembre 2027, senza che nessun direttore Asl si senta obbligato a intervenire. Ovvio, no? «Il ritardo è colpa del paziente». Ma non è vero. È un inganno. Una truffa. Possibile che il ministro non abbia nulla da dire? Possibile che non senta il dovere di almeno muovere gli ispettori? O di far sentire la sua voce? Che cosa aspetta?
La Cgil di Maurizio Landini si schiera con l’Associazione nazionale magistrati contro la riforma della giustizia. Ma allo stesso tempo la Cgil di Maurizio Landini minaccia uno sciopero generale in Toscana nel caso in cui la magistratura decidesse di rinviare a giudizio alcuni suoi dirigenti a seguito di una manifestazione pro Palestina. Il maggior sindacato sta, dunque, con i giudici quando si tratta di parlare in astratto di giustizia, ma è contro i giudici quando questi applicano la legge e perseguono le persone che hanno commesso reati. Bisogna dire che Landini e compagni hanno le idee chiare su che cosa significhino l’autonomia e l’indipendenza delle toghe, che loro ritengono minacciate dalla legge firmata dal ministro Carlo Nordio. Autonomia e indipendenza vanno difese, ma soltanto se i magistrati perseguono gli altri e non loro.
Tutto ha origine da una manifestazione tenuta a Massa-Carrara lo scorso 3 ottobre. Quel giorno, per protestare contro Israele ma, soprattutto, contro il governo e in favore della Palestina, un gruppo di dirigenti della Cgil ha pensato bene di occupare i binari, interrompendo la circolazione dei treni sulla linea Pisa-La Spezia. Che cosa c’entrassero con Gaza i convogli in viaggio tra la stazione della torre pendente e quella della cittadina ligure, non è dato sapere.
Ma i sindacalisti, oltre a causare diversi problemi di viabilità, in occasione dello sciopero generale decisero che si dovesse anche fermare il traffico ferroviario. Non risulta che, dopo lo stop a locomotiva e vagoni, la situazione dei palestinesi sia migliorata. In compenso, però, la Polfer ha fatto le sue indagini e, dopo aver visionato le telecamere e identificato alcuni dei partecipanti al corteo, ha segnalato tutto alla Procura, perché perseguisse il reato di «interruzione di pubblico servizio ferroviario». Risultato, i pm hanno fatto i loro accertamenti e, qualche giorno fa, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini a 37 persone. La comunicazione dei pubblici ministeri di solito prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e per questo si informano le persone coinvolte. Ma la notifica dell’atto, che consente agli indagati di prendere visione del procedimento in vista di una decisione del gip, ha suscitato le reazioni furibonde della Cgil.
La succursale toscana dell’organizzazione guidata da Landini non ci è andata piano. «È inaccettabile che il dissenso sociale e politico venga trattato come un problema di ordine pubblico e la protesta venga trasformata in reato», hanno strillato i vertici della confederazione. Ma, oltre a lamentare una presunta repressione delle opinioni politiche, la Cgil è andata oltre, annunciando «valutazioni e iniziative sia politiche che nelle sedi opportune, anche a tutela dei diritti delle persone coinvolte e della libertà di manifestazione». Ovviamente nessuno minaccia il diritto a dissentire e tantomeno quello di sfilare in corteo, ma va da sé che, se la libertà di chi protesta limita quella di chi vuole viaggiare, costringendo quest’ultimo a rimanere ore a bordo di un vagone, qualche cosa non va. Il ragionamento di buon senso, però, non pare attecchire tra i vertici toscani del sindacato, i quali hanno attaccato «l’operazione messa in campo dalla Procura di Massa-Carrara, perché utilizza a piene mani il cosiddetto diritto penale del dissenso, ossia quel microsistema di norme che incriminano, limitando l’esercizio delle libertà costituzionali, tutte le forme di dissenso».
Così, dopo aver accusato i pm di agire fuori dalla Costituzione, la Cgil ha indetto uno sciopero generale in tutta la Toscana. «Faremo una grande manifestazione la mattina di sabato 24 gennaio», ha annunciato l’esecutivo regionale. Ma solo se «si passasse dagli atti di indagine al rinvio a giudizio delle 37 persone raggiunte da un avviso di garanzia». In altre parole, siamo allo sciopero preventivo o, per essere più chiari, allo sciopero interdittivo, per impedire il processo nei confronti delle persone accusate.
Minacciare uno sciopero se i pm chiederanno il processo per i sindacalisti è un curioso modo di sostenere l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. È anche una maniera un po’ originale di interpretare l’obbligatorietà dell’azione penale, oltre che, come detto, la libertà di manifestare. Ma qui non si parla di separazione delle carriere, ma solo di separazione dei cervelli di certi funzionari confederali.
Segui le correnti, vinci un Tribunale
Mai titolo fu più azzeccato. «Il Sistema colpisce ancora», il terzo tomo firmato dalla premiata ditta Luca Palamara e Alessandro Sallusti, rappresenta la fotografia di una realtà desolante. Le chat di Palamara avevano svelato una pletora di «clientes» in toga in cerca di promozioni. Alcuni sono stati sommersi da inchieste e procedimenti disciplinari, altri, quasi sempre sponsorizzati dalla sinistra, salvati e, addirittura, promossi.
A proposito di quest’ultima, fortunata lista, nei mesi scorsi, avevamo citato il caso del nuovo procuratore generale della Cassazione, Pietro Gaeta, ma ci sono molte altre toghe che non hanno subito i contraccolpi delle sponsorizzazioni emerse dal telefono dell’ex ras delle nomine. Un tema già sollevato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, quando ha dichiarato che il Csm, nel caso Palamara, «ha messo la polvere sotto il tappeto». L’ennesima conferma a queste parole la rinveniamo nella nomina, deliberata mercoledì dal plenum di Palazzo Bachelet, di Eugenio Turco quale presidente del Tribunale di Grosseto. Infatti, sette anni fa, Donatella Ferranti, allora deputata del Partito democratico e presidente della commissione Giustizia, oggi giudice in Cassazione, aveva inviato a Palamara numerosi messaggi per sollecitare la nomina di Turco a presidente di sezione del Tribunale di Viterbo e di Francesco Salzano quale avvocato generale alla Procura generale della Cassazione. Ma, nonostante la denuncia di interferenze dem da parte dell’ex consigliere del Csm Nino Di Matteo e la richiesta di iniziative disciplinari, nulla è stato fatto né nei confronti della Ferranti, la cui pratica in prima commissione è stata chiusa senza strascichi, né nei confronti dei magistrati da lei segnalati.
Il nuovo presidente del Tribunale di Grosseto, nato a Castrovillari nel 1960, nominato magistrato nel 1987, ha iniziato la carriera presso la Procura di Lucera, poi è stato pretore e giudice a Viterbo. Dal 2015 si è trasferito in Serbia come «esperto residente» nell’ambito di un progetto europeo in tema di anticorruzione. Ma nel 2018 decide di tornare nel Belpaese con il sostegno della Ferranti. Ottenendo, il 21 settembre di quell’anno, la poltrona di presidente di sezione in una delle ultimissime votazioni utili della consiliatura del Csm di Palamara. Ma torniamo indietro di sei mesi, alle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Quel giorno, sul cellulare dell’ex leader di Unicost, giunge un messaggio proprio della Ferranti, la quale, nelle ore conclusive della sua carriera da parlamentare, anziché per il partito, sta cercando voti per gli amici al Csm: «Luca volevo segnalarti che Eugenio Turco ha uno specifico interesse per presidente sezione Viterbo. Tra l’altro è interesse avere un magistrato residente che conosce problematiche reali Tribunale... stimato da tutto il foro. Grazie», scrive la politica dem. Dopo circa cinque ore torna alla carica: «Ti manderà sms direttamente perché ha sciolto sue perplessità… preferiva Roma, ma se a Roma non c’è possibilità meglio puntare su Viterbo... sua mancanza si sente, sono tutti giovanissimi… può essere aiuto per Covelli e punto di riferimento in tutti i sensi».
A questo punto Palamara batte un colpo: «Carissima Donatella, ho visto Eugenio l’altro giorno e considerami al suo fianco». Ferranti è informata: «Sì, lo so, me lo ha detto lui stamani... meglio non perderlo per Viterbo, poi si vedrà... gli altri tutta gente che fa i pendolari, non ce lo possiamo permettere». A luglio, dopo l’insediamento del governo giallo-verde e le elezioni del nuovo Csm, Palamara chiede all’ex parlamentare dem un contatto del deputato renziano David Ermini, futuro vicepresidente del Csm («Mi mandi numero?»). La Ferranti si raccomanda («Luca cerca di chiudere tu le cose prima di andartene») e suggerisce quella che potrebbe essere la strada giusta per piazzare Ermini al vertice del parlamentino dei giudici, ovvero un abboccamento con il futuro portabandiera della sinistra giudiziaria dentro al Csm, Giuseppe Cascini. Quindi aggiunge una raccomandazione: «Non facciamo i soliti». Palamara annuncia rivelazioni: «Poi ti spiego bene situazione». L’ex politica insiste: «Mi raccomando per tutto, anche Viterbo, oltre Francesco (Salzano, ndr)». Palamara si mostra disponibile: «Ok ci vediamo e parliamo». La Ferranti si trasforma in suffragetta di Ermini: «David è persona perbene conoscitore problemi giustizia buon carattere... insomma, dico, che ha meno di Vietti (Michele, ex vicepresidente del Csm, ndr)?!!». Palamara concorda: «Lo so bene». Il 13 settembre l’ex deputata dem, di rientro dalle vacanze, è sul pezzo: «Luca non fare scherzi oggi per avvocato generale... avevi tu parlato con Francesco, non puoi abbandonarlo». Palamara annuncia di voler mantenere la parola: «Infatti io non lo abbandono… perché se si vota io voto lui». La Ferranti è al suo fianco: «Mi sto battendo per nostro amico con molta esposizione... manteniamo le parole per favore, ingiustizie non tollerabili... porta a casa anche Eugenio». Palamara la rassicura su Turco: «Eugenio già fatto: 5 a 1». Due giorni fa il nuovo scatto di carriera.
Dopo la sentenza d’Appello che ha confermato la colpevolezza di Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro per rifiuto di atti d’ufficio, il processo di Brescia entra nella fase delle conseguenze economiche. Accertata la responsabilità penale, resta ora da stabilire chi dovrà pagare e quanto. E, secondo quanto risulta a La Verità, il governo Meloni starebbe valutando, attraverso gli uffici legislativi, di chiedere i danni non solo a De Pasquale e Spadaro ma anche a Piercamillo Davigo, riconsiderando la linea seguita in precedenza dal governo Draghi.
I due magistrati sono stati riconosciuti colpevoli per non aver messo a disposizione, tra febbraio e marzo 2021, atti ritenuti rilevanti sulla credibilità del principale accusatore, Vincenzo Armanna, nel processo Eni-Nigeria. La pena, otto mesi di reclusione, sospesa, resta sullo sfondo. In primo piano, ora, c’è il capitolo civile.
La difesa di Gianfranco Falcioni (avvocati Gian Filippo Schiaffino e Alberto Annichiarico), imprenditore assolto nel processo principale milanese Eni-Nigeria come tutti gli altri imputati perché il fatto non sussiste, è pronto a rivolgersi al giudice civile per ottenere un indennizzo che oggi punta a oltre 50.000 euro, dopo che la Corte d’appello ha circoscritto il danno risarcibile a quello morale, legato alla perdita di possibilità difensive.
Il tribunale di Brescia, in primo grado, aveva riconosciuto il diritto della parte civile al risarcimento, rinviando la quantificazione al giudice. Le motivazioni della sentenza d’Appello hanno confermato l’impianto della condanna e ristretto il perimetro del danno, ma non hanno chiuso la partita: l’hanno solo spostata su un altro tavolo. È su quel tavolo che Falcioni torna oggi, forte di una condanna confermata a carico di De Pasquale e Spadaro e di un’impostazione già tracciata fin dall’inizio del processo.
Quando Falcioni si costituisce parte civile, nel settembre 2022, la linea è più ampia. Nell’atto depositato a Brescia chiede il risarcimento dei danni e prospetta anche una somma subito esecutiva, che in udienza verrà indicata in 100.000 euro, come anticipo sul risarcimento complessivo. Con il passaggio in Appello, la strategia si affina: niente più maxi-anticipi, ma una richiesta più mirata, oggi concentrata su una cifra più contenuta, ritenuta coerente con il solo danno morale riconosciuto dalla Corte.
Il punto più delicato resta, però, un altro: la posizione dello Stato. Nel processo di Brescia, il ministero della Giustizia non si è costituito parte civile contro De Pasquale e Spadaro. Non ha chiesto danni per la lesione dell’interesse pubblico. Tuttavia, lo Stato è dentro il processo: la presidenza del Consiglio dei ministri è indicata come responsabile civile e, dunque, può essere chiamata a pagare in solido se il giudice civile riconoscerà il danno.
È una scelta che non nasce con l’attuale esecutivo. Quando Falcioni deposita la sua costituzione di parte civile (21 settembre 2022), il governo è ancora quello guidato da Mario Draghi, con Marta Cartabia ministro della Giustizia. Ed è qui che emerge una linea politica e istituzionale precisa. Sotto il governo Draghi, infatti, lo Stato sceglie di costituirsi parte civile nel processo contro Luca Palamara, rivendicando apertamente un danno all’immagine e al funzionamento della giustizia. Nel procedimento contro l’ex numero uno dell’Anm, la reazione dello Stato è stata di segno opposto. In quel processo si sono costituiti parte civile il ministero della Giustizia, l’Associazione nazionale magistrati e il Consiglio superiore della magistratura, rivendicando un danno diretto all’immagine e al corretto funzionamento dell’ordine giudiziario. In parallelo, la Corte dei Conti ha promosso l’azione contabile, chiedendo a Palamara oltre 120.000 euro per danno erariale.
La stessa scelta non viene fatta nei procedimenti che riguardano De Pasquale e Spadaro, né in quello che ha coinvolto Davigo, condannato a Brescia per rivelazione di segreto d’ufficio nella vicenda dei verbali Amara. Su Palamara lo Stato colpisce, sugli altri magistrati si ferma, accettando di rispondere economicamente come datore pubblico. Ora lo scenario potrebbe cambiare con il governo Meloni. Anche il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha definito «sconcertante» quanto emerso, anche alla luce dell’articolo pubblicato ieri dalla Verità, sulla condotta dei pm nel processo Eni-Nigeria. Gasparri ha annunciato un’interrogazione al ministro Carlo Nordio, per sapere se De Pasquale e Spadaro siano ancora in servizio e ritenuti idonei a svolgere le loro funzioni in modo imparziale. «E come mai il ministro della Giustizia, non si sia costituito parte civile ai tempi del governo Draghi?», chiede Gasparri. «È anche per questo che la riforma della giustizia rappresenta un passaggio necessario per dire basta a derive che minano la credibilità del sistema giudiziario e la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto».
Va, infine, ricordato che Eni e gli altri imputati assolti nel processo milanese non hanno avviato azioni risarcitorie contro i magistrati. La linea del gigante petrolifero è sempre stata quella di ottenere una pronuncia di merito, non una rivalsa economica. Luigi Bisignani, invece, ha spesso ribadito che, come gli aveva insegnato lo storico leader Dc, Giulio Andreotti, «con i giudici quelle poche volte che si vince non si deve mai stravincere…».