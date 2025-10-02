Redazione digitale
2025-10-02

Oggi in edicola

oggi in edicola la verita

Dopo le Marche il Pd perde la faccia. Chi lucra sulla guerra poi affonda

Dopo le Marche il Pd perde la faccia. Chi lucra sulla guerra poi affonda
Una imbarcazione della Global Sumud Flotilla (Getty Images)
I marinai amici di Elly Schlein gettano la maschera: le derrate alimentari per gli affamati erano solo una scusa. Il vero obiettivo di questa missione mediatica è attaccare il governo italiano. Risultato? Un buco nell’acqua.
Subscribe
flotilla

I musulmani ce le cantano in classe. Non vogliono più le lezioni di musica

I musulmani ce le cantano in classe. Non vogliono più le lezioni di musica
Lezione di musica (iStock)
Nelle scuole pubbliche di Amburgo, gli studenti di fede islamica boicottano l’insegnamento delle sette note perché «induce al peccato». Un tipico esempio di intolleranza religiosa che rischia di arrivare anche in Italia.
Subscribe
fanatismo islamico

Meloni: «Sono degli irresponsabili. La sofferenza non è la loro priorità»

Meloni: «Sono degli irresponsabili. La sofferenza non è la loro priorità»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier: «Un’iniziativa incredibile che rischia di complicare le trattative sul piano di pace». Antonio Tajani atteso oggi alla Camera. Giuseppe Conte (M5s): «L’esecutivo chiede unità, ma nega il genocidio».
Subscribe
flotilla

Rodney Smith: in mostra a Rovigo la sua fotografia tra reale e surreale

True
Rodney Smith in mostra a Rovigo
Skyline, Hudson River, New York, 1995 © Rodney Smith

Sempre in bilico fra reale e surreale, eccentrico «Magritte» della fotografia e artista dall’estetica inconfondibile, al grande fotografo newyorkese Rodney Smith Palazzo Roverella di Rovigo dedica un’ampia retrospettiva di oltre cento opere (4 Ottobre 2025 - 1 Febbraio 2026), che raccontano il mondo con grazia e raffinato umorismo.

Subscribe
rodney smith
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy