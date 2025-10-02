2025-10-02
2025-10-02
Dopo le Marche il Pd perde la faccia. Chi lucra sulla guerra poi affonda
Una imbarcazione della Global Sumud Flotilla (Getty Images)
I marinai amici di Elly Schlein gettano la maschera: le derrate alimentari per gli affamati erano solo una scusa. Il vero obiettivo di questa missione mediatica è attaccare il governo italiano. Risultato? Un buco nell’acqua.
2025-10-02
I musulmani ce le cantano in classe. Non vogliono più le lezioni di musica
Lezione di musica (iStock)
Nelle scuole pubbliche di Amburgo, gli studenti di fede islamica boicottano l’insegnamento delle sette note perché «induce al peccato». Un tipico esempio di intolleranza religiosa che rischia di arrivare anche in Italia.
Skyline, Hudson River, New York, 1995 © Rodney Smith
Sempre in bilico fra reale e surreale, eccentrico «Magritte» della fotografia e artista dall’estetica inconfondibile, al grande fotografo newyorkese Rodney Smith Palazzo Roverella di Rovigo dedica un’ampia retrospettiva di oltre cento opere (4 Ottobre 2025 - 1 Febbraio 2026), che raccontano il mondo con grazia e raffinato umorismo.