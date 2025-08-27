Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa del 27 agosto con Flaminia Camilletti
Nel riquadro un estratto della trascrizione della riunione del Cts del 10 maggio 2021 (Imagoeconomica)
Durante la riunione del maggio di 4 anni fa i membri del Comitato ammettono che i dispositivi che misuravano la temperatura fuori dai locali erano inefficaci. Ma decisero di andare avanti: «Dovremmo affermare che abbiamo causato costi non indifferenti».
Per leggere la trascrizione completa del testo scarica il file pdf al link qui sotto
Trascrizione Cts 10 maggio 2021.pdf
Gli esperti litigano sui vaccini poi scaricano su di noi. «C’è il consenso informato...»
La richiesta di Speranza di abbassare l’età in cui somministrare Astrazeneca getta nel panico gli scienziati. Ma Brusaferro e Caporale ricordano che le Regioni possono fare come vogliono. Infatti, ci scappa il morto.
