François De Tonquédec
2025-09-10

Torna l’assalto a Nordio: Bartolozzi indagata

Il ministro della Giustizia carlo Nordio (Imagoeconomica)
La Procura di Roma ipotizza a carico del capo di gabinetto del ministro il reato di false dichiarazioni ai pm, mai contestato ai componenti dell’esecutivo nel caso Almasri. Una mossa che rende più difficile estendere lo scudo dell’immunità alla dirigente.
nordio bartolozzi

Renzi ora rottama anche Italia viva. Bersani battezza «Frocia Italia»

Pierluigi Bersani e la t-shirt Frocia Italia
Il senatore presenta un logo per le regionali (e oltre). In Campania, il simbolo del suo partitino è già sparito. L’ex capo del Pd si fa immortalare con un attivista del pride di Arcore e una maglietta che indigna i forzisti.
renzi bersani

Occhio al Mercosur: rischiamo l’invasione di cibo spazzatura. Ma nessuno ne parla

(Istock)
  • L’industria spinge i prodotti ultra-processati e con l’apertura ai nuovi mercati i pericoli crescono. Lollobrigida: «Vigileremo».
  • Il patto con Brasile, Argentina e altri ci porterà in dote 180.000 tonnellate di saccarosio.

Lo speciale contiene due articoli.

mercosur alimentare

Le rinnovabili «oscurano» la Spagna

Pedro Sánchez (Ansa)
Le aziende iberiche dell’energia: la rete elettrica è satura. La colpa è degli investimenti «verdi» che hanno provocato un netto taglio della spesa in sicurezza e infrastrutture.
rinnovabili spagna

Roberto Vavassori: «Ultima chiamata all’Ue sull’auto. Siamo pronti a scendere in piazza»

Roberto Vavassori (Imagoeconomica)
Il presidente dell’Anfia (fornitori): «Dal vertice di venerdì ci aspettiamo risposte sui tempi del Green deal da allungare e difesa del made in Europe. Byd è un pericolo? Abbiamo incontrato 170 volte i funzionari asiatici».
intervista roberto vavassori
Nuove storie
