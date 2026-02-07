Carlo Melato Non Sparate sul Pianista | Lezione di jazz con Enrico Rava play icon

Il trombettista, pioniere del jazz italiano, a 86 anni è il «musicista dell’anno» nella classifica Top Jazz 2025 della rivista Musica Jazz. E fra poco pubblicherà un nuovo disco con i Fearless Five e il compagno di viaggio di una vita: Joe Lovano.