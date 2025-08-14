Redazione digitale
Negozi: le province dove sono cessate più attività

Negozi: le province dove sono cessate più attivitàplay icon
Matone: «Sbagliato rimandarli nelle loro famiglie»

Matone: «Sbagliato rimandarli nelle loro famiglie»
Simonetta Matone (Imagoeconomica)
L’ex magistrato oggi deputato della Lega: «Serviva un segnale forte, andavano allontanati. Sul banco degli imputati ci sono i genitori che hanno insegnato a rubare una macchina e guidarla. E chi li giustifica pure all’interno dei tribunali accetta la legge della giungla».
Dentro la «mafia» delle comunità: così i bimbi si addestrano a rubare

Dentro la «mafia» delle comunità: così i bimbi si addestrano a rubare
(Ansa)
Un rapporto francese: c’è una chiara strategia dietro le azioni criminali dei più piccoli.
Appuntamento in Piazza con l'on. Sara Kelany

Appuntamento in Piazza con l'on. Sara Kelanyplay icon
Appuntamento in Piazza con l’on. Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fratelli d'Italia
Il caso Albanese alla Camera dei Deputati con la presenza di un affiliato ad Hamas, Le chiavi della città di Bari a Francesca Albanese sanzionata dagli Stati Uniti. I risultati raggiunti in materia di immigrazione raggiunti dal governo italiano e la vicenda Almasri. gli atti alla Camera: richiesta autorizzazione per Nordio, Piantedosi e Mantovano. Una storia incredibile.

Per liberare i rom da miseria e illegalità bisogna smantellare tutti i campi nomadi

Per liberare i rom da miseria e illegalità bisogna smantellare tutti i campi nomadi
Ansa
I giornali minimizzano le condizioni della comunità milanese e dall’Europa piovono fondi inutili contro l’«antiziganesimo».
