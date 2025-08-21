Claudio Antonelli
2025-08-21

Mentre l’Ue dibatte nasce una nuova Nato che guarda a Est e ci relega in periferia

Donald Trump (Getty)
Dall’accordo tra Armenia e Azerbaigian in funzione anti Iran al riarmo del Giappone: il Vecchio continente ormai ai margini.
europa ai margini

Appicca il fuoco al terminal e dà martellate ovunque. Maliano fermato a Malpensa

Incendio all'aeroporto di Milano Malpensa (Ansa)
Ha cosparso di benzina un rullo trasportatore e innescato l’incendio. L’uomo gode della protezione sussidiaria concessa dalle toghe contro la Commissione territoriale.

La donna, trovata con 130 grammi di gioielli in oro e più di 1.500 euro in contanti, è stata arrestata per furti in case. Due suoi figli erano sull’auto che ha ucciso Cecilia De Astis.

lotta all'invasione

Israele divide la Cisgiordania. «Chiodo sulla bara dei due Stati»

Coloni ebrei in Cisgiordania (Ansa)
  • Approvato un nuovo insediamento: per il ministro Bezalel Smotrich è una risposta a chi riconosce la Palestina. Dagli Usa ancora sanzioni contro i giudici della Corte penale internazionale: Benjamin Netanyahu ringrazia...
  • L’appello ai fedeli affinché domani partecipino all’iniziativa per Ucraina e Gaza. L’annuncio: il Santo Padre visiterà il Libano entro dicembre. Presto sarà anche in Turchia.

Lo speciale contiene due articoli

conflitto in medioriente

Oswald Spengler «cronista» della Grande guerra

Oswald Spengler (Getty Images). Nel riquadro la copertina del libro «Lettere a Hans Klöres»

Pubblicate le lettere scritte dal grande filosofo all’amico Hans Klöres nel periodo che va dal 1914 al 1922: ovvero, dall’ottimismo per la vittoria alla catastrofe più nera.

oswald spengler

Tusk si mette di traverso: «Vertice a Budapest? È meglio andare altrove»

Donald Tusk (Ansa)
Varsavia mugugna e aiuta le sedi extraeuropee. Per «Politico», Emmanuel Macron & C. blandiscono il tycoon ma sperano nel flop negoziale.
pace ucraina
