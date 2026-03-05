{{ subpage.title }}

True
Nino Sunseri
2026-03-05

Silurato Lovaglio: per la guida di Mps Palermo e Passera

Silurato Lovaglio: per la guida di Mps Palermo e Passera
Luigi Lovaglio (Imagoeconomica)
Nella lista per il cda non compare l’attuale ad sul quale pesano l’inchiesta giudiziaria e il piano industriale bocciato dai mercati.

Luigi Lovaglio è definitivamente fuori da Mps. Non ricandidato. Archiviato. Qualunque sia la definizione la sostanza non cambia: l’uomo che quattro anni fa era stato chiamato dal governo a rianimare la pecora nera del credito scopre che la fiaba non prevede il lieto fine.

Continua a leggereRiduci
mps

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 5 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 5 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

FoodTalk | Così si tutela il grande olio italiano

Entrano in vigore le nuove norme per la tutela della nostra eccellenza troppo spesso minacciata da prodotti stranieri

gemma gaetani food talk podcast
True

È guerra tra i musulmani: razzo iraniano sulla Turchia, blackout generale in Iraq

Ankara convoca l’ambasciatore di Teheran per il missile abbattuto dagli Usa. Il Qatar arresta cellule dei Pasdaran. Sotto attacco pure Arabia Saudita, Emirati e Kuwait.

Nel pieno dell’escalation che sta attraversando il Medio Oriente, la massima autorità religiosa sciita dell’Iraq, il Grande Ayatollah Ali Al-Sistani, ha condannato quella che ha definito una «guerra ingiusta» contro l’Iran e ha invitato la comunità internazionale, «in particolare i Paesi islamici», ad adoperarsi per un cessate il fuoco immediato.

Continua a leggereRiduci
guerra paesi arabi
True

Liberato imputato di omicidio: in carcere potrebbe star male

Liberato imputato di omicidio: in carcere potrebbe star male
Getty images
I giudici della Corte d’appello di Firenze hanno negato l’estradizione di un uomo che ad Atene è accusato anche di favoreggiamento dell’immigrazione: «Rischia un trattamento incompatibile con i diritti Cedu»

Può un pakistano presunto omicida non essere estradato in Grecia e restare in Italia, a piede libero?

Sì, almeno secondo i giudici della Corte d’appello di Firenze, che hanno disposto la scarcerazione di K.Y., nato nel 1999, domiciliato a Siena, ma che utilizza anche un alias che lo «invecchia» di tre anni e che gli attribuisce un domicilio diverso, in un paesino sul versante senese del Monte Amiata.

Continua a leggereRiduci
assassino giudici libero
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy