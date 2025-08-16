Sergio Barlocchetti
2025-08-16

Missioni spaziali, quei flop che portarono al successo

17 aprile 1970 - Il Centro di controllo missione della Nasa a Houston durante il rientro nell'atmosfera terrestre per l'ammaraggio e il recupero dell'Apollo 13 (Getty Images)
  • Non soltanto le tragedie con perdite umane, nella ricerca scientifica, e in particolare in quella spaziale, ogni malfunzionamento insegna qualcosa per arrivare al traguardo.
  • A fallire non sono solo gli americani: lander, satelliti e sonde di India, Giappone, Europa, Russia e persino SpaceX hanno conosciuto insuccessi.

missioni spaziali

Giovane, maschio e italiano, difficile trovare lavoro.

Il tasso di occupazione maschile under 50 in Italia è tra i più bassi d’Europa. L'occupazione cresce ma non per i giovani maschi italiani.

lavoro

Oltremare Parigi conserva territori che tratta ancora come colonie. La Nuova Caledonia ne è un esempio

Emmanuel Macron, François Bayrou (a sinistra) e il ministro per i territori d'oltremare Manuel Valls (a destra) alla riunione con i rappresentanti eletti della Nuova Caledonia (Getty)

Dopo anni di disordini, La Francia e l’arcipelago del Pacifico raggiungono un accordo che lascia insoddisfatti gli indigeni Kanak, ancora in lotta per la sovranità. Al centro della crisi, la dipendenza economica dal nichel e le contraddizioni politiche e sociali.

nuova caledoia

Il governo iracheno tenta di ridurre il potere delle milizie filo-iraniane

Il primo ministro iracheno Mohammed Shia al-Sudani (Getty Images)
Il primo ministro al-Sudani approva misure legali e disciplinari contro Kataib Hezbollah e altre milizie delle Forze di Mobilitazione Popolare, responsabili di violenze e corruzione. L’obiettivo è rafforzare il controllo statale e ridurre l’influenza iraniana.
iraq

Trump-Putin, vertice di Anchorage: «Nessun accordo, ma buoni progressi»

La stretta di mano tra Vladimir Putin e Donald Trump ad Anchorage, Alaska (Ansa)
Si sono conclusi i colloqui in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, durati tre ore con due consiglieri per parte. Il presidente Usa parla di molti punti d’accordo, lo zar spera che l’intesa apra la strada alla pace in Ucraina e invita il tycoon a Mosca.
trump putin anchorage
