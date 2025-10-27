Carlo Cambi
2025-10-27

«Aumenta la violenza sulle donne perché la famiglia è in crisi»

Daniela Ferolla (Ansa)
La conduttrice Rai Daniela Ferolla: «Dopo Miss Italia ho corso pericoli, ma sono scappata. Educazione sessuale? Serve educazione al rispetto».
Dimmi La Verità | Marco Pellegrini: «La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina»

Ecco #DimmiLaVerità del 27 ottobre 2025. Ospite Marco Pellegrini del M5s. L'argomento del giorno è: "La follia europea di ostacolare la pace tra Russia e Ucraina"

Caso Ramy, seconda bocciatura: il gip respinge di nuovo la perizia chiesta dalla Procura

Secondo stop del gip alla Procura: la perizia non si farà. Con le prove già acquisite, per il carabiniere ora dovrebbe prendere corpo l’ipotesi di archiviazione.

Salvini: «Piano casa scoperto nel 2026, coprano le banche»

Salvini: «Piano casa scoperto nel 2026, coprano le banche»
Matteo Salvini (Ansa)

Il ministro durante un intervento al Green Building Forum: «Le banche collaborino con gioia».

Nepal in crisi, tra tensioni politiche ed emigrazione

  • Il Nepal oggi ha un premier ad interim, dopo che i violentissimi scontri di piazza hanno destituito il comunista Sharma Oli. Il futuro del Paese è incerto tra emigrazione di massa, giovani senza futuro e squilibri socio-economici gravi.
  • Dall'Himalaya all'Appennino: storia dei Gurkha, i soldati nepalesi inquadrati nell'esercito britannico che parteciparono alle più importanti battaglie della Campagna d'Italia tra il 1944 e il 1945.

Lo speciale contiene due articoli e una gallery fotografica.

