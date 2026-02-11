True Fabrizio Boschi Dopo l’alt sulla difesa Merz isola Macron pure sul nuovo debito Friedrich Merz ed Emmanuel Macron (Ansa)

Per la Germania la proposta dell’Eliseo distrae dai veri problemi Intesa con la Meloni: no allo scontro con Trump voluto da Parigi.«Piacere di rivederti, Giorgia». «Anche per me, Friedrich». L’asse Meloni-Merz si rinsalda. Il vertice di due settimane fa a Villa Pamphili, tra baci, sorrisoni e abbracci, che decretò il piano d’azione fra Italia e Germania, sta dando i suoi frutti.Il Consiglio europeo di domani nelle campagne di Bruxelles, rappresenta un’ulteriore prova. Nel governo si dice che il treno europeo è ormai guidato da Roma e Berlino e circola il brutto termine «Merzoni». Un rapporto che, fonti di Palazzo Chigi, definiscono «pragmatico, solido e costruttivo» ma soprattutto «dialogante» nei confronti dell’America di Trump, malvista da molti partner europei. «Tra noi e la Germania c’è un rapporto molto vivo e funzionale, con la consapevolezza che l’Europa non debba baciare la pantofola dell’America, ma nemmeno arrivare a una continua sfida che ci vedrebbe perdenti, come agita Parigi», l’indiscrezione di un ministro italiano. Meloni ci va più cauta. Vorrebbe sfruttare al meglio le collaborazioni trasversali, a seconda dei temi, con tutti i partner europei, mettendo però al primo posto Berlino. Quei 160 miliardi di euro di scambi commerciali tra i due Paesi sono una valida ragione. «L’alleanza tra Italia e Germania è strategica, Berlino è il nostro primo partner commerciale, la crescita economica dei due Paesi è strettamente interconnessa», il commento di Forza Italia sui social.Un patto dettato anche da ciò che accade nel mondo. L’intesa fra il cancelliere tedesco e il premier italiano ha, però, un terzo incomodo: la Francia di Macron. Si delinea così una nuova Europa, che vede il presidente francese sempre più isolato. A poche ore dall’incontro dei leader, le posizioni prevalenti sembrano lontane dalla visione del capo dell’Eliseo.La strategia dell’asse italo-tedesco segna una distanza sempre più netta dal protezionismo di Macron, il quale continua a spingere per una difesa radicale del made in Europe. È convinto che di fronte al protezionismo di Trump anche l’Ue debba fare lo stesso e proclamare il suo «buy european». Ma la linea di autonomia strategica invocata da Macron si scontra con uno scetticismo sempre più marcato da parte dei partner europei. Merz e Meloni vorrebbero rendere l’Europa più forte perché economicamente indipendente. Ma senza provocare l’ira di Trump. I Paesi Baltici e i Paesi del Nord hanno già dichiarato che spingere per una preferenza europea rischia di allontanare gli investimenti.Ieri Macron ha rilasciato un’intervista su più quotidiani nella quale illustra la sua «dottrina economica europea». Lancia un appello«a un nuovo indebitamento comune Ue per finanziare difesa, tecnologia e intelligenza artificiale»: «È il momento del risveglio europeo: dobbiamo uscire dallo stato di minoranza geopolitica», ha dichiarato. Ciò ha fatto ulteriormente irritare Berlino. Una fonte vicina al governo tedesco ha spiegato che la Germania è contraria, sottolineando come la proposta di Macron di un nuovo debito «distragga dall’argomento principale, ovvero il problema della produttività. Non può essere che si chieda più denaro ma poi non si affrontino le riforme». Merz, inoltre, non ha ancora digerito il voltafaccia di Macron sul Mercosur e, soprattutto, ha perso la pazienza sul dossier della cooperazione militare franco-tedesca, l’Fcas, il progetto di caccia del futuro che sarebbe «già morto».Competitività è la parola d’ordine della settimana europea. Nel giro di poche ore si terranno tre incontri chiave, tutti dedicati a con unico obiettivo: rilanciare l’industria europea. Il primo appuntamento è previsto oggi ad Anversa, dove un migliaio di industriali europei saranno ascoltati da Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Friedrich Merz e il premier belga Bart De Wever, con lo scopo di istituire un vero e proprio «Industrial Deal».Il secondo appuntamento è domani, appunto, con il vertice Ue informale sulla competitività al Castello di Alden Biesen in Belgio. Questo sarà preceduto, a margine, da un prevertice firmato da Germania e Italia, che vedrà la partecipazione di una dozzina di leader, concepito come una riunione tra Paesi «affini» per preparare il confronto tra i leader europei sui temi della competitività, del rafforzamento del mercato unico, del contrasto alla deindustrializzazione e della sburocratizzazione. Un prevertice ristretto (al quale parteciperà anche la Francia che inizialmente aveva lasciato trapelare l’ipotesi di una clamorosa defezione) per ribadire le posizioni di Germania e Italia sulla necessità di una semplificazione delle procedure, capace di superare l’impasse delle istituzioni e delle decisioni a 27, non sempre possibili, restituendo così più poteri agli Stati membri.A Parigi però, vedere il binomio Roma-Berlino strutturarsi attorno alla competitività, prima con un paper e poi con l’idea stessa di un incontro preparatorio che, di fatto, riduce lo spazio politico dell’Eliseo, non è piaciuto affatto. Il timore è quello di un asse che detti l’agenda e costringa la Francia a inseguire. Gli equilibri europei si stanno spostando. E non verso Parigi.