Fabrizio Boschi
2026-02-11

Dopo l’alt sulla difesa Merz isola Macron pure sul nuovo debito

Friedrich Merz ed Emmanuel Macron (Ansa)
Per la Germania la proposta dell’Eliseo distrae dai veri problemi Intesa con la Meloni: no allo scontro con Trump voluto da Parigi.

«Piacere di rivederti, Giorgia». «Anche per me, Friedrich». L’asse Meloni-Merz si rinsalda. Il vertice di due settimane fa a Villa Pamphili, tra baci, sorrisoni e abbracci, che decretò il piano d’azione fra Italia e Germania, sta dando i suoi frutti.

Da Apple a Nvidia: le buone azioni del Papa

Leone XIV (Ansa)
La banca del Vaticano ha lanciato due indici che selezionano i titoli in base ai principi cattolici. Nel paniere anche Meta, Amazon, Asml e Deutsche Telekom. Intanto il Parlamento Ue approva gli emendamenti che spingono l’euro digitale voluto dalla Lagarde.

Le buone azioni del Papa: non per l’eternità dell’anima ma quelle quotate Borsa. C’è qualcosa di vagamente surreale, e quindi irresistibilmente moderno, nell’idea che il Vaticano lanci indici azionari. Non una benedizione ai mercati, non un richiamo morale a trader tarantolati, ma due panieri veri che girano su piattaforme globali. Altro che incenso: qui profuma di Silicon Valley, Wall Street e Piazza Affari. Il tutto, ovviamente, in conformità con la Dottrina sociale della Chiesa. Amen.

Mondiali di cricket: l’Italia perde con la Scozia ma entra nella storia

La Nazionale azzurra di cricket impegnata al Mondiale 2026 (foto Federazione Cricket Italiana F.CR.I.)

Nella prima storica partecipazione a un Mondiale T20, la Nazionale italiana ha esordito all’Eden Gardens di Calcutta affrontando la Scozia. Nonostante la sconfitta per 208-134, gli azzurri hanno lasciato il segno, emozionando tifosi italiani e indiani e preparando la prossima sfida di domani contro il Nepal a Mumbai.

Gli indiani chiamano gli italiani a produrre auto

iStock
La Borsa sta giudicando la transizione industriale europea: i casi Ferrari e Stellantis mostrano quanto il percorso sia diventato rischioso. Intanto dall’India arriva una nuova domanda di auto che può offrire ossigeno a produzione e competenze italiane.
Vannacci: «Io non sono pro-Putin, sono pro-italiano e pro-europeo»

Il leader di Futuro Nazionale: «Nell’Ue vedrò dove stare, il mio supporto per AfD rimane».

«Né Vannacci né Futuro Nazionale sono pro Putin. Io sono pro italiano e pro europeo ed è per questo che ritengo che prolungare questa guerra tra Ucraina e Russia sia deleterio per l’Europa, per l’Italia e anche per l’Ucraina. E quindi è ora di arrivare alla fine di questo conflitto. La fine di questo conflitto ci costerà sicuramente, ma ci costerà meno di quanto non ci costerebbe se raggiungessimo la fine domani, dopodomani o fra una settimana». Lo ha detto l’eurodeputato e leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci, parlando alla stampa a Strasburgo. «Sto pensando a tante cose sul mio posizionamento europeo» – ha aggiunto. «Il mio supporto ad Alternative für Deutschland rimane. È un partito sovranista europeo. Peraltro, il partito che oggi, secondo i sondaggi, sembrerebbe essere il primo partito in Germania, è al 29%, quasi al 30% di consenso».

