True Flaminia Camilletti Meloni non aspetta Usa e Ue. Stringe accordi nel Golfo per la sicurezza energetica Ansa

Il presidente del Consiglio, senza velo, incontra i leader di Arabia, Qatar ed Emirati: «Qui per difendere i nostri interessi». Priorità alla libertà di navigazione nello Stretto.Tre tappe in due giorni. Si è conclusa ieri sera la missione nei Paesi del Golfo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni . «Non è stata una visita simbolica», ha spiegato in serata con un video, «era importante essere presente nei luoghi dove si decide il nostro futuro e la nostra sicurezza economica». È la prima volta per un leader europeo e il premier lo sottolinea. «Sono qui per difendere gli interessi dell’Italia. Se la produzione e il transito nel Golfo si fermano, la situazione peggiora per tutti. E ne risente il potere d’acquisto delle famiglie». In cima alle preoccupazioni del capo del governo c’è lo Stretto di Hormuz. «Per me la politica estera non è una materia lontana, ma il modo più concreto per difendere l’Italia e il futuro della nazione». Meloni, al contrario di quanto fatto dall’ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e dall’ex ministro degli Esteri, Emma Bonino, ha inteso presentarsi ai capi di stato dei Paesi del Golfo senza indossare il velo, rivendicando senza timore le sue radici occidentali. Con questo punto di forza ha incontrato il principe ereditario e primo ministro dell’Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman. Con lui ha discusso dell’assistenza militare difensiva fornita dall’Italia nelle zone di conflitto confrontandosi sulle prospettive e sugli sforzi in corso per una soluzione diplomatica e, più ampiamente, su come promuovere un quadro regionale che possa uscire dall’attuale ciclo di conflittualità. Il focus per Meloni resta quello degli approvvigionamenti energetici. L’obiettivo è ridurre l’impatto della crisi su imprese e cittadini. I due leader hanno anche concordato sull’importanza di assicurare al più presto la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Sviluppare una cooperazione ad ampio raggio su economia, investimenti, infrastrutture strategiche, sicurezza e difesa, l’obiettivo condiviso al termine del vertice. Lasciata Gedda, Meloni ha fatto tappa a Doha dove è stata ricevuta dall’Emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani. A lui ha rivolto i suoi ringraziamenti per aver fornito assistenza per l’evacuazione degli italiani in Qatar al momento dell’esplosione del conflitto. Insieme hanno discusso degli sforzi diplomatici in corso per l’uscita dalla crisi e hanno quindi approfondito le questioni energetiche, anche alla luce del rapporto consolidato tra Italia e Qatar in questo ambito, confrontandosi sulle possibili azioni di mitigazione per gli choc subiti. Meloni ha assicurato la disponibilità dell’Italia a contribuire alla riabilitazione delle infrastrutture energetiche qatarine, fondamentali per la sicurezza energetica su scala globale. La libertà di navigazione attraverso Hormuz resta obiettivo comune e infine si è stabilito di lavorare per sviluppare ulteriormente la cooperazione e gli investimenti congiunti, per rafforzare ogni dimensione della sicurezza, soprattutto negli ambiti strategici della difesa, delle infrastrutture critiche, della sicurezza alimentare e della cooperazione multilaterale per la gestione dei fenomeni migratori nelle rotte mediterranee.La terza tappa l’ha vista recarsi ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, dove ha incontrato il presidente, Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. Anche in questo caso il premier ha espresso la «forte vicinanza dell’Italia a una nazione amica, vittima di continui attacchi dell’Iran». Meloni ha inoltre tenuto a «manifestare profonda gratitudine per il sostegno ricevuto alle operazioni di rimpatrio dei turisti in transito e delle migliaia di cittadini italiani presenti negli Emirati all’inizio del conflitto». E anche in questo caso il colloquio ha focalizzato l’attenzione sulle prospettive del conflitto e sulle condizioni necessarie per la cessazione delle ostilità, a partire dalla necessità di assicurare la libertà di navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. La conversazione ha infine permesso di fare il punto sulla cooperazione bilaterale, con particolare riferimento a un ulteriore rafforzamento degli investimenti reciproci nei settori strategici dell’energia, della difesa e della sicurezza.La missione che molti hanno definito un «blitz» era prevista ma è stata tenuta segreta per evidenti ragioni di sicurezza. Il territorio è infatti molto rischioso per chiunque in questo momento per via dei bombardamenti. Ma lo è soprattutto per un leader di governo di un Paese che fa parte della Nato. Eventuali comunicazioni avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità del premier e di tutto il suo staff. Nonostante le difficoltà, Meloni ha voluto essere in presenza nei tre Paesi del Golfo per dare un segnale e per provare a mettere in sicurezza l’approvvigionamento energetico italiano. La missione è stata lodata dalla maggioranza e criticata dalle opposizioni che l’hanno accusata di fare una passerella. Eppure il valore della due giorni è oggettivamente grande, lo ha ammesso anche il leader di Italia viva ed ex premier, Matteo Renzi, che ha parlato di «scelta politicamente intelligente anche se occorre allacciarsi le cinture perché ci attendono mesi difficili». Meloni lo sa, per questo ha inteso recarsi di persona nel Golfo. La partita per la riapertura dello Stretto di Hormuz è diventata una delle priorità. La strategia è quella di evitare lo scontro frontale che altri Paesi invece suggeriscono per scongiurare la pericolosa escalation dei prezzi e il razionamento delle materie prime. Un’emergenza che viaggia sopra le teste degli italiani ma che ha ricadute nella vita quotidiana di tutti. Di questo parlerà il premier giovedì prossimo quando interverrà in Parlamento per la sua informativa sul rilancio dell’azione di governo.