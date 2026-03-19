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Fabrizio Boschi
2026-03-19

I dem strepitano per Meloni da Fedez. E spunta un indagato che vota No...

I dem strepitano per Meloni da Fedez. E spunta un indagato che vota No...
Bernardo Lodispoto (Imagoeconomica)
La sinistra sbraita per il premier a «Pulp». Intanto, il capo della Procura di Trani annulla un evento col presidente della Provincia, messo sotto inchiesta dalla suo stesso ufficio. Con buona pace di Nicola Gratteri.

Ufficio complicazione affari semplici. Nel marasma più totale del referendum sulla giustizia dove si è detto e si continua a dire di tutto, dove la campagna referendaria si è trasformata in un palcoscenico dove va in scena la ricerca spasmodica dell’eccessivo e del sensazionale, ci stava bene anche la polemica sulla partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla puntata di Pulp Podcast, il programma di Fedez, in onda oggi alle 13.

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referendum giustizia

Dal 1946 a oggi: ottant’anni di referendum in Italia

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Dalla scelta tra Monarchia e Repubblica ai quesiti sulla giustizia del 2026, gli italiani sono stati chiamati alle urne 83 volte. Tra abrogativi, costituzionali e consultivi, queste consultazioni hanno segnato cambiamenti nella vita quotidiana, dalle leggi sul divorzio e sull’aborto fino alle riforme della Costituzione e ai diritti sul lavoro.
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referendum italia

Referendum, Meloni: «Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì»

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Referendum, Meloni: «Per cambiare la giustizia serve il vostro Sì»play icon

«Cari italiani, il 22 e 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia: si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con un documento di identità e con la tessera elettorale».

Così il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social in cui propone una sorta di tutorial al voto, mostrando anche il fac simile del quesito elettorale e facendo vedere la X segnata con la matita sul Sì.

«Questa – dice – è la scheda che troverete al seggio ed è abbastanza semplice: se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul Sì».

meloni referendum
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Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed

Powell sfida Trump: tassi fermi e lui non molla la Fed
Il presidente della Fed Jerome Powell (Ansa)
Il capo della banca centrale: «Economia solida, ma è presto per conoscere gli effetti del conflitto. Non lascio finché si indaga su di me».

Il presidente della Fed, Jerome Powell, tira dritto. Coglie anche l’occasione per mandare un messaggio esplicito a Donald Trump: la Federal Reserve non non si fa dettare i tempi dalla politica. E dunque tassi fermi al 3,75% e nessuna intenzione, da parte di Powell, di farsi da parte, neppure sotto pressione.

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fed

Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»

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Dogana Ue, Roma in pole: «Candidatura senza eguali»
Andrea Mazzella, direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Imagoeconomica)
Il direttore delle Relazioni internazionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Andrea Mazzella: proposta italiana la più solida sul piano tecnico. «Decisivi gli equilibri politici Ue». E sulla nuova Autorità: «Coordinerà le dogane nazionali, non le svuoterà».
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intervista andrea mazzella
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