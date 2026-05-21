True Flaminia Camilletti Meloni fa accordi da capogiro con Modi e l’Ue la ricatta per la firma del Mes Giorgia Meloni e Narendra Modi (Ansa)

Il premier di Nuova Delhi sigla a Roma intese su Difesa, aerospazio, componenti, tessili, agroalimentare e turismo.Si può definire avanguardia della comunicazione politica il video postato sui social dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prima del bilaterale con il primo ministro indiano, Narendra Modi. Una busta di cioccolatini marca «Melody», un omaggio del leader indiano al premier, una crasi fra i loro due nomi già utilizzata in passato quando nel 2023 si scherzava circa una love story inventata tra i due. Loro ridono, l’intesa è sincera e si vede. Piaccia o meno, il premier ha ottime capacità relazionali che son servite anche in questo caso a chiudere intese per miliardi di euro. Il primo bilaterale di Modi (ricevuto in mattinata al Colle dal presidente Mattarella), dopo 26 anni dall’ultimo incontro Italia-India a Roma, arriva in un momento strategico. Nel giorno in cui il presidente russo, Vladimir Putin, si è visto con l’omologo cinese, Xi Jinping , in uno scenario geopolitico piuttosto caldo. «In un momento in cui il sistema internazionale sta attraversando un cambiamento profondo», scrivono in un articolo firmato a quattro mani i leader stessi. Per questo è ancora più preziosa la «visione condivisa per una solida e lungimirante partnership». «Parishram safalta ki kunji hai, il duro lavoro è la chiave del successo», dice Meloni rivolgendosi a Modi , che aveva accolto la sera precedente a Roma con una cena a Casina Valadier, dentro Villa Borghese, prima di condurlo in una visita notturna al Colosseo. Il vertice invece si è tenuto ieri a Villa Pamphilj dove è stato consegnato un albero di gelso nero come dono da parte del primo ministro indiano. Difesa e aerospazio, tecnologie pulite, macchinari, componenti automobilistici, prodotti chimici, farmaceutici, tessili, agroalimentare e turismo, al centro del bilaterale. «Italia e India condividono una visione comune sulle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, la resilienza delle catene del valore, la promozione della pace, lo sviluppo inclusivo», ha detto Meloni nel punto stampa congiunto. «Il nostro rapporto è elevato a partenariato strategico speciale. Ci diamo l’obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi tre anni, entro il 2029: un obiettivo molto ambizioso, ma alla portata, anche sfruttando chiaramente il potenziale dell’accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione europea e India», ha chiarito il premier, «oggi vengono siglate importanti intese che puntano a rafforzare la nostra cooperazione in uno spettro molto ampio di ambiti. È un lavoro che vogliamo arricchire anche con un confronto che avremo dopo queste dichiarazioni stampa con alcuni tra i principali rappresentanti del mondo imprenditoriale, sia italiano che indiano, per confrontarci anche con loro su come meglio possiamo favorire le sinergie tra i nostri campioni industriali, tra i nostri sistemi produttivi e per quello che ci riguarda, lato italiano, anche per attrarre reciprocamente maggiori investimenti diretti».Tra gli accordi cui faceva riferimento Meloni si è chiuso un memorandum d’intesa tra i ministeri italiani di Imprese, Made in Italy e Ambiente con quello indiano delle Miniere, sulla cooperazione nell’ambito dei minerali critici. Lo sviluppo del complesso del patrimonio marittimo nazionale a Lothal, nel Gujarat, è invece al centro di un memorandum di intesa tra il ministero della Cultura italiano e quello indiano dei Porti, della navigazione e dei corsi d’acqua. E c’è intesa anche sull’agricoltura, che porterà vantaggi nell’esportazione delle eccellenze agroalimentari tricolori. La cooperazione sui trasporti marittimi e i porti è poi il focus di un memorandum d’intesa tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti italiano e quello indiano dei Porti, della navigazione e dei corsi d’acqua. Un altro memorandum d’intesa è per la collaborazione tra la Guardia di finanza del Mef e il Directorate of enforcement del ministero della Finanza dell’India. E tra gli accordi comunicati dal governo italiano, anche una dichiarazione congiunta d’intenti sulla facilitazione della mobilità di infermieri dall’India all’Italia, tra i ministeri della Salute dei due Paesi. L’intesa più importante prevede una roadmap condivisa nel campo delle industrie della difesa, e una dichiarazione congiunta d’intenti tra i due Paesi sul rafforzamento della cooperazione bilaterale in questo settore. Ma mentre Meloni si adopera per aumentare la crescita, l’Unione europea continua a mettere i bastoni tra le ruote. Dopo la lettera inviata al presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in cui il governo italiano chiede una deroga al Patto di stabilità per l’energia, a Bruxelles si chiede che l’Italia ratifichi il Mes. Meloni sembrerebbe non volerne sapere, anche perché con le elezioni vicine, sarebbe inopportuno ratificare questo strumento. Non solo, un funzionario europeo, in vista dell’Eurogruppo informale di venerdì, lascia intendere che le richieste di flessibilità italiane verrebbero accolte solo se servissero a favorire l’utilizzo di energie rinnovabili.