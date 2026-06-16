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 Mario Draghi
2026-06-16

Il mea culpa di Draghi sugli stipendi: «Li abbiamo tagliati facendo danni»

Il mea culpa di Draghi sugli stipendi: «Li abbiamo tagliati facendo danni»
Mario Draghi (Ansa)
Esce il libro con i principali discorsi dell’ex premier e presidente della Bce. Tra cui la storica sconfessione del modello deflazionista costruito dalla Ue. Un monito che, però, Bruxelles non ha mai preso sul serio.

Per gentile concessione dell’editore, pubblichiamo l’estratto di uno dei discorsi di Mario Draghi - già governatore della Bce e premier - che compongono il libro Competere o sparire (Rizzoli, 232 pagine, 20 euro), disponibile da oggi. Il brano proposto è la prolusione di La Hulpe il 16 aprile 2024.

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Dimmi La Verità | Santomartino: «La conflittualità nel mondo cresce sempre di più»

Dimmi La Verità | Santomartino: «La conflittualità nel mondo cresce sempre di più»

Ecco #DimmiLaVerità del 16 giugno 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché l'indice di conflittualità nel mondo cresce sempre di più.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

VOTAntonio | La sinistra e il solito vizietto della censura

VOTAntonio | La sinistra e il solito vizietto della censura play icon

Fiere del libro e festival letterari vogliono imporre il pensiero unico: dal patentino antifascista al tentativo di zittire scrittori come Erri De Luca ed Eshkol Nevo, attaccati perché non parlano di «genocidio» a Gaza.

antonio rossitto votantonio
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Da Roma un messaggio chiaro: aborto e suicidio non sono diritti

Da Roma un messaggio chiaro: aborto e suicidio non sono diritti
Ansa
Messaggio dei pro life ai politici: non ci rassegniamo ad aborto e suicidio assistito.

Per il quinto anno consecutivo si è svolta a Roma la Manifestazione «Scegliamo la Vita», appuntamento nazionale organizzato da più di cento sigle del mondo pro-life, con la partecipazione di decine di migliaia di persone.

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Lagarde fa già campagna elettorale: «Francia europeista o interverrò...»

Lagarde fa già campagna elettorale: «Francia europeista o interverrò...»
Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente «indipendente» della Bce invade la politica per frenare l’ascesa di Jordan Bardella.

Christine Lagarde, presidente della Bce, giura di non voler correre per l’Eliseo. Però ascolta. Osserva. Vigila. E soprattutto usa una intervista radiofonica per avvertire: «Seguirò le dichiarazioni di tutti, le campagne, i programmi, e se mi renderò conto che la posizione della Francia nella Ue è minacciata da incomprensioni o tendenze separatiste, mi farò sentire».

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lagarde
Le Firme
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