Fabio Amendolara
2025-08-10

Dazi, uffici, legali: Ricci in affanno gioca a fare il piccolo economista

Matteo Ricci (Ansa)
Il candidato del campo largo sfida Acquaroli: «Si sottrae al confronto». E lancia un fondo contro le misure volute da Trump. Dalla Provincia risposte contraddittorie sul suo studio. Pd nervoso per l’arrivo di Genchi.
matteo ricci

Cuciniamo insieme: Linguine (fredde) alla puttanesca

Cuciniamo insieme: Linguine (fredde) alla puttanescaplay icon
content.jwplatform.com

Ci sono delle preparazioni che di solito facciamo nelle stagioni fredde che d’estate declinate secondo temperatura diventano l’esaltazione dei sapori di questo inebriante tempo del sole. E’ il caso dei pomodori che danno il meglio e che diventano golosi proprio se mangiati crudi. Da questa abitudine estiva sana e ghiotta nasce questa ricettina facilissima e saporita.

cuciniamo insieme

Paolo Bellavite: «Io sono uno scienziato, chi mi attacca no»

Paolo Bellavite (Imagoeconomica)
Il professore: «Durante il Covid c’è stata un’ossessione per l’informazione e la politica ha prevalso sul dibattito tra esperti. Nel gruppo tecnico sui vaccini non ci saranno fazioni, proporrò di verificare quanti sono già immuni alla malattie infettive».
paolo bellavite

Usa, frode sugli aiuti pandemici: 50 condanne

(Getty Images)
La Ong Feeding our future aveva ottenuto circa 250 milioni di dollari dal governo. Il denaro, destinato ai bimbi poveri del Minnesota, è finito in tangenti e riciclaggio. La pena più severa ammonta a 28 anni di carcere.
frode aiuti pandemici usa

Covid, il ritorno degli spudorati

Matteo Bassetti, Roberto Burioni e Nino Cartabellotta (Ansa)

Bassetti, Burioni, Cartabellotta, dem, m5s, Ordine dei medici: un coro grottesco per denigrare due esperti meno allineati, voluti dal ministro in un organo consultivo. Oggi difendono «la scienza», ma in pandemia hanno invaso i media dicendo corbellerie a reti unificate. Dall’origine dell’epidemia alla resa dei vaccini, dal green pass ai contagi: ecco il catalogo di questi Nobel mancati.

covid ritorno virostar
