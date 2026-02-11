Redazione digitale Al via nel Piacentino la Masterclass del baritono Leo Nucci True Un'immagine fornita dal Teatro Real mostra il baritono italiano Leo Nucci e il soprano russo Olga Peretiatko nei panni di Gilda, durante la prova generale della versione dell'opera «Rigoletto» di Giuseppe Verdi, andata in scena al Teatro Real di Madrid il 30 novembre 2015 (Ansa)

Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio si apre il sipario sul percorso di alta formazione organizzato dall’Istituto musicale Giovanni Pierluigi da Palestrina al Teatro Verdi di Castel San Giovanni. A San Valentino concerto conclusivo a ingresso libero.Giovedì 12 e venerdì 13 febbraio si apre il sipario sulla Masterclass di canto lirico dell’Istituto musicale Giovanni Pierluigi da Palestrina al Teatro Verdi di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, con il Maestro Leo Nucci.Un percorso di alta formazione rivolto a giovani cantanti emergenti, provenienti da tutto il mondo. Nucci, unanimemente riconosciuto come uno dei più grandi baritoni della storia operistica contemporanea, vanta una carriera internazionale che supera i 50 anni e ha calcato i palcoscenici più prestigiosi come il Teatro alla Scala di Milano, la Royal Opera House di Londra e il Metropolitan Opera di New York interpretando ruoli verdiani e di altri grandi compositori. Celebre in particolare per il ruolo di Rigoletto, che ha fatto rivivere in oltre 500 recite ufficiali, collaborando con i più grandi direttori d’orchestra e voci del panorama lirico, oltre ad avere all’attivo numerose incisioni discografiche di rilievo internazionale.La Masterclass vedrà dieci cantanti selezionati da tutto il mondo impegnati nelle lezioni con il Maestro nei primi due giorni, con focus sulla tecnica vocale, l’interpretazione e il repertorio lirico. Il percorso formativo si concluderà con un concerto finale aperto al pubblico sabato 14 febbraio, alle ore 17, nel quale i partecipanti si esibiranno sul palco del Teatro Verdi presentati dal presidente dell’Istituto Palestrina, Andrea Bricchi. L’Istituto musicale è una storica istituzione fondata nel 1974 su iniziativa didattica e divulgativa per la musica e le arti vocali. Oggi, con una lunga tradizione di corsi, eventi e attività concertistiche, è diretto artisticamente dal Maestro Ottavio Bonomi e rappresenta un punto di riferimento per la formazione musicale sul territorio.«È un onore per me poter organizzare un percorso di così alto livello, con uno dei cantanti più iconici della storia della lirica, che considero anche un caro amico, e che ringrazio moltissimo per aver accettato di venire da noi», ha dichiarato il presidente Bricchi. «Avremo il concerto per San Valentino, perfetto per chi, come me, è innamorato dell’opera e della bellezza». «Ho un’età», ha aggiunto il Maestro Nucci, «in cui devo cercare di trasmettere ai giovani quello che ho imparato, come diceva papa Francesco. Faccio tante masterclass e qui con l’amico Andrea Bricchi abbiamo pensato di organizzarne una. Sono molto contento e cerco di dare il mio contributo per i giovani». Per il concerto di San Valentino l’accesso è libero fino a esaurimento posti.