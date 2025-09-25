Maddalena Loy
Riparte la psicosi delle mascherine: «Tornino obbligatorie nelle Rsa»

Violet Affleck (Getty Images)
  • Surreale sfogo della figlia di Affleck all’Onu sull’urgenza di usare i bavagli: «Dobbiamo proteggere i bimbi». Palla presa al balzo in Italia. Andreoni (Simit): «Protezioni da imporre nei reparti a rischio e negli ospizi».
Dimmi La Verità | Marco Pellegrini (M5s): «Gli ultimi sviluppi della missione della Flotilla»

Ecco #DimmiLaVerità del 25 settembre 2025. Il capogruppo del M5s in Commissione Difesa alla Camera, Marco Pellegrini, commenta gli ultimi sviluppi della missione della Flotilla.

Ricci occupa le tv ma si lagna via chat: «Temo non basti, attaccate Acquaroli»

Matteo Ricci (Ansa)
Il candidato dem vede la sconfitta nelle Marche e ordina ai suoi di scagliarsi contro il rivale. Il M5s locale lo molla e silura Conte.
L’eterna aderenza delle toghe alla sinistra

Rocco Maruotti (Imagoeconomica)
Dopo la campagna contro la riforma della Giustizia, i vertici dell’Anm sfruttano i convegni per delegittimare la maggioranza: «Mandano al Csm degli avvocati di partito». E tacciono sul linciaggio di una magistrata che ha impugnato un atto arcobaleno.
La «Alpino»: storia della fregata inviata da Crosetto verso la Flotilla

La fregata italiana F-594 «Alpino» (Novalee Manzella/US Navy)

La FREMM classe «Bergamini» è stata varata alla fine del 2014. Attualmente in forza a Taranto, darà il cambio alla sorella «Fasan» perché ritenuta più idonea alla missione di sorveglianza e protezione dei cittadini italiani imbarcati con la Global Sumud Flotilla.

