True Maurizio Belpietro Tutti gli amici italiani dell’uomo che finanzia i terroristi di Hamas Laura Boldrini (Ansa)

Ben 7 milioni di euro raccolti nel nostro Paese e consegnati ai tagliagole a opera dell’architetto coccolato da Laura Boldrini, Nicola Fratoianni, Alessandro Di Battista, Francesca Albanese & C. Che ora tacciono imbarazzati. Ma i segnali erano moltissimi: sono loro che non li hanno voluti vedere.Chissà che fine hanno fatto gli amici di Mohammad Hannoun, quelli che amavano partecipare alle sue manifestazioni e scattarsi selfie al suo fianco. Ieri, dopo l’arresto del presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia, ho trascorso ore passando in rassegna le agenzie di stampa alla ricerca di una dichiarazione in favore di colui che, secondo gli inquirenti, era a capo di un’organizzazione che finanziava i terroristi di Hamas. Con la scusa di raccogliere fondi per la popolazione di Gaza, Hannoun e i suoi complici (in totale a finire in manette sono state nove persone) avrebbero dirottato nelle casse del partito armato più di 7 milioni di euro. Soldi ottenuti promettendo di usarli in aiuti ai palestinesi, per realizzare desalinizzatori che consentissero di far arrivare acqua potabile nei campi profughi. In realtà, le donazioni servivano a pagare gli stipendi dei miliziani, oppure a sostenere le famiglie degli attentatori o dei detenuti. Dare soldi ad Hannoun, in pratica, significava darli ai terroristi ed è per questo che ieri all’alba i militari della Guardia di finanza, su disposizione della Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo, hanno provveduto ad arrestare lui e i suoi principali collaboratori. Nei mesi passati, dopo il 7 ottobre e l’inizio dell’invasione di Gaza da parte dell’esercito israeliano a caccia delle centinaia di persone sequestrate nel raid di Hamas, molti avevano imparato a riconoscere il volto di Hannoun come uno dei più rappresentativi della causa palestinese. Sempre in prima fila, sempre pronto rilasciare dichiarazioni negando qualsiasi collegamento con il movimento terroristico, l’architetto giordano da anni trapiantato in Italia, a Genova, era tenuto in grande considerazione. Da Laura Boldrini ad Alessandro Di Battista, da Nicola Fratoianni a Francesca Albanese, sono molti i compagni che nel tempo hanno marciato al suo fianco, prestando volentieri la propria immagine per la causa palestinese incarnata da Hannoun.Eppure si sapeva che il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia era una figura controversa, da tempo chiacchierata per una sospetta vicinanza al movimento terroristico autore della strage del 7 ottobre. Il nostro Giacomo Amadori sulla Verità se n’è occupato spesso. E Fausto Biloslavo su Panorama ha scritto almeno una decina di articoli, segnalando le accuse che gli venivano rivolte di essere un collettore di fondi pro Hamas. Curiosamente, nonostante i molti dubbi sulle sue attività non fossero ristretti ai soli inquirenti, nessuno tra chi allegramente prestava il proprio volto per le campagne pro Pal si è fatto troppi problemi nell’averlo a fianco. Nessuno si è chiesto se esistessero elementi in grado di far sospettare che tra il filo palestinese Hannoun e certi ambienti anarco-insurrezionalisti ci fosse un pericoloso collegamento.Eppure era evidente che alcune manifestazioni pro Pal non fossero proprio spontanee. Si capiva che i numerosi scontri con la polizia non erano casuali, ma apparivano coordinati da una specie di regia. Ma a sinistra hanno preferito non vedere, ignorando non soltanto numerose evidenze, ma anche chiudendo gli occhi sulle sempre più dettagliate inchieste giornalistiche. Hannoun era un testimone della tragedia palestinese da portare in palmo di mano. Anzi, da sostenere a pugno chiuso. Così siamo arrivati agli arresti di ieri, ma soprattutto ai silenzi di oggi di chi fino a ieri, come Francesca Albanese, si faceva ritrarre al suo fianco, felice di combattere per la causa comune di Gaza.