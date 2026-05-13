True Carlo Tarallo Marina fa piangere il Pd Marina Berlusconi (Getty Images)

Dopo un retroscena della «Stampa» su contatti con i dem per decidere il prossimo capo dello Stato, la figlia del Cav rompe il silenzio e precisa: «Nulla di vero, affetto per Forza Italia e tutto il centrodestra».Marina Berlusconi come non l’avete mai vista, anzi letta: la presidente di Fininvest firma in prima persona una durissima smentita a un retroscena apparso ieri sulla Stampa, che la dipingeva come intenta, manco a dirlo attraverso Gianni Letta, a flirtare politicamente con il Pd per scegliere insieme, nel 2029, un successore di Sergio Mattarella non di stretta osservanza meloniana. Per raggiungere questo obiettivo, secondo Marina, a quanto raccontato dalla Stampa, occorre impedire il varo della nuova legge elettorale, puntare sul pareggio e poi dare vita a un «governo di scopo» Fi-Pd-chiunque ci stia (magari pure il M5s) della durata di due anni che porti all’elezione al Quirinale di, ad esempio, Pierferdinando Casini. Ultima suggestione, un imminente incontro tra Marina Berlusconi ed Elly Schlein. Per la Primogenita, la misura è colma: «Dopo settimane di retroscena del tutto campati in aria», scrive Marina, «in cui sono stata dipinta come artefice di fantomatiche trattative sotterranee tra Forza Italia e il centro-sinistra, l’articolo sulla Stampa di oggi (ieri, ndr) ha avuto l’effetto della classica goccia che fa traboccare il vaso. Voglio dirlo con estrema chiarezza: non esiste alcun mio contatto con esponenti del Partito democratico, e non ho in agenda incontri o interlocuzioni di questo genere. Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l’elezione del futuro presidente della Repubblica. Queste sono dinamiche che competono esclusivamente alla politica e ai partiti». La raffinatezza del centro-sinistra col trattino, leggendaria provocazione politica di Francesco Cossiga che così intendeva tenere comunque distanti il centro moderato alleato con la sinistra, è da incorniciare: «Da cittadina, oltre che da assidua lettrice di giornali», aggiunge Marina Berlusconi, «mi sento di esprimere un auspicio, anche se sono consapevole che è destinato a cadere nel nulla: in una fase così delicata per il Paese, sarebbe meglio vedere più rispetto e più attenzione per i fatti e per la realtà. E non l’ennesima rincorsa a retroscena del tutto fantasiosi, messi in giro ad arte da chi ha un unico obiettivo: indebolire Forza Italia e tutto il centrodestra. Quanto a Forza Italia, credo sia del tutto naturale che io guardi con attenzione e affetto alla creatura politica di mio padre, alla quale ha dedicato trent’anni della sua vita. Ma è un rapporto che si esprime nel pieno rispetto dei ruoli e dell’autonomia della classe dirigente del partito. Aggiungo che provo lo stesso legame ideale con l’intero centrodestra, perché lo considero parte altrettanto integrante, e imprescindibile, dell’eredità politica di Silvio Berlusconi». In sintesi: nessuno, nel centro-sinistra e dintorni, si sogni di poter contare sull’«aiutino» di Marina per organizzare un ribaltone in quest’ultimo scorcio di legislatura. Per quel che riguarda la prossima, si vedrà: che Forza Italia, così come la Lega, nutra seri dubbi sulla legge elettorale voluta da Giorgia Meloni non è un mistero per nessuno, ma in questo caso non c’entra nulla Marina Berlusconi: sono gli stessi forzisti a temere che tra indicazione del premier prima del voto e conseguente trascinamento per Fdi, il nuovo sistema possa penalizzare entrambi gli alleati. Così come, non manca chi, sempre nel corpaccione berlusconiano, fa un semplice ragionamento: con questa legge elettorale andiamo al governo sia se vinciamo che se pareggiamo, con la nuova no (la Lega e Fdi non entrerebbero mai in un eventuale esecutivo di larghe intese). C’è però pure, tra i big del partito, chi fa notare alla Verità che con la nuova legge Roberto Vannacci potrebbe essere imbarcato in coalizione molto più facilmente: simbolo sulla scheda e via, senza dover garantire collegi blindati ai «futuristi» che dovrebbero essere poi votati da tutta la coalizione. Infine: Marina Berlusconi sa perfettamente che il suo nome viene speso anche per legittimare piccole beghe locali e ribellioni interne, soprattutto al Sud. Non mancano episodi di vera e propria commedia dell’arte, con esponenti locali che utilizzano il vecchio trucco del finto messaggio whatsapp. Si memorizza sul cellulare il nome di un parente o un amico come «Marina Berlusconi», il complice mette la foto della Primogenita nel profilo whatsapp, ed ecco pronti messaggi «di Marina» da mostrare a tavola a militanti estasiati. E che dire di Francesca Pascale? L’ex fidanzata del Cav è assediata da richieste di interlocuzione con «Marina» per le più micragnose e assurde richieste, e agli amici ha confidato di non poterne più. Detto ciò, c’è però da dire che Marina Berlusconi difficilmente potrebbe smentire di aver caldeggiato il presunto «rinnovamento» di Forza Italia, concretizzatosi fino ad ora con il cambio in corsa dei capigruppo alla Camera e al Senato (da Paolo Barelli a Enrico Costa e da Maurizio Gasparri a Stefania Craxi). Così come, su temi come il fine vita e i diritti civili, è noto che la Primogenita esercita la sua «moral suasion» per una svolta liberal rispetto alle posizioni degli alleati. Tornando al retroscena smentito, non possiamo risparmiarci una malignità: nei palazzi romani e pure fuori, da mesi e mesi si rincorre la voce secondo la quale Giorgia Meloni avrebbe prospettato ad Antonio Tajani l’ipotesi di una ascesa al Quirinale dell’attuale ministro degli Esteri. Ipotesi che si potrebbe verificare, molto ma molto in astratto, solo se il centrodestra potesse contare, nel prossimo Parlamento, su una solidissima maggioranza, a prova di franchi tiratori. Mettersi d’accorso col Pd sul successore di Mattarella vorrebbe dire spegnere i sogni di Tajani, prima che si spengano da soli. Mai Marina arriverebbe a tanto.