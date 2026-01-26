True Giuliano Guzzo Maria Rachele Ruiu: «Sono saltate le censure woke contro i pentiti della transizione» Maria Rachele Ruiu (Pro Vita)

L’attivista di Pro vita & famiglia: «Con il lockdown c’è stata un’impennata dei casi di disforia, oggi i genitori sono più consapevoli e molti medici respingono i ricatti morali. Però la pressione nelle scuole resta forte».Qual è la situazione dell’ideologia gender in Italia? Anche qui arretra come in America? Non c’è modo migliore per capirlo che sentire chi la contrasta quotidianamente. Come Maria Rachele Ruiu, moglie, mamma di due bambini, laureata in psicologia e, soprattutto, volto noto di Pro vita & famiglia.Ruiu, come trova i dati del declino dell’identità trans e non binaria che arrivano dagli Stati Uniti?«Come ogni ideologia, l’ideologia gender si contraddice. Era un declino “citofonato”. Come può reggere un’ideologia che dice di voler superare i cosiddetti stereotipi di genere e poi afferma che se un ragazzino si sente più sensibile o ama la danza forse è nato in un corpo sbagliato? Come può reggere un’ideologia che dice di voler emancipare le donne dal patriarcato quando non sa rispondere alla banalissima domanda “cosa è una donna”? Come può reggere un’ideologia che dice che i genitali non definiscono l’identità di una persona, ma rimuoverli sì. Una ideologia che tifa per le quote rosa ma poi permette agli uomini di usurpare i posti nelle gare femminili. Era chiaro e lampante che questa ideologia avrebbe avuto vita breve. Ma la domanda è: quanti morti e feriti ha causato? Quanti ne sta causando?».Come spiega questa piccola ma già decisa inversione di tendenza?«Credo sia un effetto boomerang: i primi ex ragazzi sottoposti alla transizione; genitori più consapevoli e il fatto che siano saltate molte censure woke. Ma soprattutto il coraggio di piccoli sassolini che hanno scelto di essere maciullati pur di sabotare l’ingranaggio d’una ideologia che aveva ammaliato tanti, anche quando non conveniva. Si deve questa decisa inversione alle ragazze e ai ragazzi che con coraggio hanno denunciato di essere stati fregati dai cultori del gender: adulti, professori, professionisti che hanno sacrificato sull’altare di questa ideologia la salute fisica e mentale. Hanno cominciato ad essere pubbliche le storie dei detransitioner, sia adulti sia giovani. Noi lo scorso anno abbiamo fatto un tour con Luka Hein, per mettere in guardia l’Italia che pare ammaliata da questa ideologia. Della sua storia, diventata un documentario dell’agenzia indipendente Dropit, mi ha colpito una frase semplice ma diretta: “Avrei avuto bisogno di adulti che si facevano carico della mia sofferenza, non di risposte standardizzate che mi hanno menomata”».Anche se non abbiamo dati accurati come quelli statunitensi, è plausibile che un arretramento ideologico possa registrarsi anche in Italia e in altre parti d’Occidente?«Certo, sì. L’Italia segue sempre con ritardo, ma segue. Il problema serio è che oggi da noi i dati sono ancora nascosti per la maggior parte. Quando aprivo le interviste con Luka invitavo gli spettatori a ricordare i film in cui un eroe o chi per lui torna dal futuro per avvisare l’arrivo di una catastrofe, e suggerivo di ascoltare la storia di questa ragazza che veniva dall’America proprio con lo stesso compito. La speranza - ed è il motivo per cui con Pro vita & famiglia non arrestiamo e continuiamo a spenderci per svelare la crudeltà e le contraddizioni di questa ideologia - è che l’Italia guardi agli altri Paesi che sono tornati indietro senza ferire, martoriare, confondere, i nostri figli più fragili. Vede Guzzo, dopo il lockdown c’è stata l’impennata di casi di disforia, mentre si registrava un aumento significativo del disagio giovanile causato da una sovraesposizione ai social network. Lì, come raccontano le mamme di GenerazioneD, i nostri giovani più fragili sono stati convinti che il dolore che provavano si chiamava disforia di genere, perché troviamo “influencer” che promettono la felicità con la transizione sociale, ormonale, fino a quella chirurgica. In Italia regna il caos, è necessaria invece una presa di posizione di adulti, che si prendano la responsabilità di custodire i più fragili da questa ideologia. Il coraggio di guardare ai fatti. Niente più».Gli interessi economici che stanno dietro la transizione di genere, però, fanno supporre che i promotori dell’identità fluida non molleranno facilmente la presa…«“Follow the money”, altro che “lo facciamo per il tuo bene”. Segui i soldi, dicevano. In effetti l’ideologia gender altro non fa che medicalizzare persone con corpi sani che prenderanno ormoni a vita, con tutti le conseguenze che ne derivano, spesso rinunciando ad avere una vita sessuale soddisfacente, o alla fertilità. Senza, dicono gli studi internazionali, un riscontro di benessere reale. Se non fosse vero sembrerebbe un romanzo distopico, o diabolico, o no? È vero, non è facile, perché gli interessi economici sono giganti, ma noi sappiamo - forti degli esempi di gente come Charlie Kirk e Matt Walsh - che Davide sconfigge Golia».Come vede intanto la situazione italiana?«La pressione ideologica nelle scuole è ancora fortissima, così come quella sui social, sui media, in generale. Però sta crescendo un fronte di genitori, associazioni, medici e giuristi che non accetta più il ricatto morale. Non siamo alla vittoria, ma non siamo più soli».È già qualcosa. «Sì, tra l’altro io credo proprio che l’Italia nonostante questo bombardamento costante anche dei nostri media, è riuscita ancora a non crollare definitivamente proprio perché - anche se ammaccata, sofferente, e continuamente bombardata - la famiglia più o meno sta continuando a resistere».Anche da noi, insomma, il buon senso si sta facendo risentire. «La realtà, la scienza e il buon senso non hanno bisogno di propaganda. Hanno solo bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di dire ciò che tutti vedono e molti tacciono. Come Pro vita & famiglia noi saremo sempre qui, a portare la voce di questi coraggiosi».